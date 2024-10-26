Подземный ход и советы Гоголя: тайны 200-летней истории Малого театра

Произведения Островского и сейчас занимают важное место в репертуаре. Спектакли "Волки и овцы", "Последняя жертва", "Бешеные деньги", "На всякого мудреца довольно простоты", "Бесприданница" любили зрители всех времен. А вот с Чеховым получилось не сразу. Антон Павлович дружил с актерами, приносил сюда свои произведения, но сперва ставили только водевили: "Предложение", "Медведь" и "Юбилей".

На фото: Сцена из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги". Слева направо: Телятев — Никита Подгорный, князь Кучумов — Владимир Кенигсон, Глумов — Юрий Васильев.