Подземный ход и советы Гоголя: тайны 200-летней истории Малого театра
Императрица Елизавета Петровна в 1756 году повелела учредить при Московском университете профессиональный театр "для представления трагедий и комедий". После этого здание несколько раз горело, а труппа — менялась.
Императрица Елизавета Петровна в 1756 году повелела учредить при Московском университете профессиональный театр "для представления трагедий и комедий". После этого здание несколько раз горело, а труппа — менялась.
Тот Малый театр, который мы знаем, построили в 1824-м по проекту Осипа Бове. Крупнейший текстильный фабрикант того времени Василий Варгин отдал свою землю на Театральной площади Дирекции императорских театров. Здание было чуть уже нынешнего — из-за Неглинного проезда. Расширил его архитектор Константин Тон в 1838-1840 годах. И полностью изменил внутреннюю планировку.
Тот Малый театр, который мы знаем, построили в 1824-м по проекту Осипа Бове. Крупнейший текстильный фабрикант того времени Василий Варгин отдал свою землю на Театральной площади Дирекции императорских театров. Здание было чуть уже нынешнего — из-за Неглинного проезда. Расширил его архитектор Константин Тон в 1838-1840 годах. И полностью изменил внутреннюю планировку.
В афишах слово "малый" сперва писали со строчной буквы, ориентируясь на размеры здания. Большой — совсем рядом, там ставили балеты и оперы. Здания соединял подземный ход, и артисты могли участвовать в спектаклях обоих театров. Большой и Малый стали именами собственными очень быстро.
В афишах слово "малый" сперва писали со строчной буквы, ориентируясь на размеры здания. Большой — совсем рядом, там ставили балеты и оперы. Здания соединял подземный ход, и артисты могли участвовать в спектаклях обоих театров. Большой и Малый стали именами собственными очень быстро.
Еще при жизни Пушкина в Малом представили сценические версии "Руслана и Людмилы", "Бахчисарайского фонтана", "Цыган". В 1831-м первыми показали "Горе от ума" Грибоедова полностью — до этого цензура разрешала играть только отдельные фрагменты комедии. А Гоголь лично давал советы, как следует исполнять его "Ревизора". Из зарубежных авторов в театре предпочитали Шекспира и Шиллера. Хотя в афишу нередко попадали и развлекательные мелодрамы, водевили.
Еще при жизни Пушкина в Малом представили сценические версии "Руслана и Людмилы", "Бахчисарайского фонтана", "Цыган". В 1831-м первыми показали "Горе от ума" Грибоедова полностью — до этого цензура разрешала играть только отдельные фрагменты комедии. А Гоголь лично давал советы, как следует исполнять его "Ревизора". Из зарубежных авторов в театре предпочитали Шекспира и Шиллера. Хотя в афишу нередко попадали и развлекательные мелодрамы, водевили.
Огромную роль в жизни Малого сыграл драматург Александр Островский — памятник ему поставили прямо у входа. Он написал более 40 пьес, и все они шли на этой сцене. Писатель приходил на репетиции, помогал актерам войти в образ, делился своими сценическими задумками.
Огромную роль в жизни Малого сыграл драматург Александр Островский — памятник ему поставили прямо у входа. Он написал более 40 пьес, и все они шли на этой сцене. Писатель приходил на репетиции, помогал актерам войти в образ, делился своими сценическими задумками.
Произведения Островского и сейчас занимают важное место в репертуаре. Спектакли "Волки и овцы", "Последняя жертва", "Бешеные деньги", "На всякого мудреца довольно простоты", "Бесприданница" любили зрители всех времен. А вот с Чеховым получилось не сразу. Антон Павлович дружил с актерами, приносил сюда свои произведения, но сперва ставили только водевили: "Предложение", "Медведь" и "Юбилей".
На фото: Сцена из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги". Слева направо: Телятев — Никита Подгорный, князь Кучумов — Владимир Кенигсон, Глумов — Юрий Васильев.
Произведения Островского и сейчас занимают важное место в репертуаре. Спектакли "Волки и овцы", "Последняя жертва", "Бешеные деньги", "На всякого мудреца довольно простоты", "Бесприданница" любили зрители всех времен. А вот с Чеховым получилось не сразу. Антон Павлович дружил с актерами, приносил сюда свои произведения, но сперва ставили только водевили: "Предложение", "Медведь" и "Юбилей".
На фото: Сцена из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги". Слева направо: Телятев — Никита Подгорный, князь Кучумов — Владимир Кенигсон, Глумов — Юрий Васильев.
Даже в революционные годы, когда театральное искусство переживало сильные трансформации, а режиссеры экспериментировали на сцене, Малый театр стремился сохранять традиции и классический подход. В советскую эпоху тут блистали такие легендарные актеры, как Борис Бабочкин, Михаил Жаров, Елена Гоголева, Вера Пашенная, Юрий Каюров, Элина Быстрицкая, Евгений Самойлов и другие.
На фото: Народный артист СССР Михаил Жаров на сцене Малого театра.
Даже в революционные годы, когда театральное искусство переживало сильные трансформации, а режиссеры экспериментировали на сцене, Малый театр стремился сохранять традиции и классический подход. В советскую эпоху тут блистали такие легендарные актеры, как Борис Бабочкин, Михаил Жаров, Елена Гоголева, Вера Пашенная, Юрий Каюров, Элина Быстрицкая, Евгений Самойлов и другие.
На фото: Народный артист СССР Михаил Жаров на сцене Малого театра.
Свою судьбу с Малым театром связал Виталий Соломин — уже со второго курса училища имени Щепкина он участвовал в спектаклях. Потом его сразу взяли в труппу. Соломин сыграл Чацкого, Хлестакова, Протасова, Астрова. Особой популярностью пользовался легкий водевиль "Свадьба Кречинского" по пьесе Александра Сухово-Кобылина. Там Соломин много танцевал и даже садился на шпагат. Эта роль стала для него последней — в 2002-м после первого акта у актера случился инсульт, со сцены его унесли на руках.
На фото: Артисты Лилия Юдина и Виталий Соломин
Свою судьбу с Малым театром связал Виталий Соломин — уже со второго курса училища имени Щепкина он участвовал в спектаклях. Потом его сразу взяли в труппу. Соломин сыграл Чацкого, Хлестакова, Протасова, Астрова. Особой популярностью пользовался легкий водевиль "Свадьба Кречинского" по пьесе Александра Сухово-Кобылина. Там Соломин много танцевал и даже садился на шпагат. Эта роль стала для него последней — в 2002-м после первого акта у актера случился инсульт, со сцены его унесли на руках.
На фото: Артисты Лилия Юдина и Виталий Соломин
Юрий Соломин также посвятил свою жизнь Малому театру. Он был его художественным руководителем более 30 лет, до конца жизни. При нем в 1991-м указом президента России Малый театр, как особо ценный объект национального наследия, признали достоянием народов России.
Юрий Соломин также посвятил свою жизнь Малому театру. Он был его художественным руководителем более 30 лет, до конца жизни. При нем в 1991-м указом президента России Малый театр, как особо ценный объект национального наследия, признали достоянием народов России.
Сегодня Малый театр остается местом притяжения ценителей классики. В труппе более 100 человек. Есть собственный оркестр — музыканты высочайшего уровня, лауреаты международных конкурсов. В каждом сезоне театр выпускает несколько новых спектаклей на двух сценах в Москве — основной и на Большой Ордынке, ездит с гастролями по стране, радуя постановками любимых произведений.
Сегодня Малый театр остается местом притяжения ценителей классики. В труппе более 100 человек. Есть собственный оркестр — музыканты высочайшего уровня, лауреаты международных конкурсов. В каждом сезоне театр выпускает несколько новых спектаклей на двух сценах в Москве — основной и на Большой Ордынке, ездит с гастролями по стране, радуя постановками любимых произведений.