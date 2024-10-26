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Подземный ход и советы Гоголя: тайны 200-летней истории Малого театра - РИА Новости, 26.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 26.10.2024 (обновлено: 08:02 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/teatr-1980008314.html
Подземный ход и советы Гоголя: тайны 200-летней истории Малого театра
Подземный ход и советы Гоголя: тайны 200-летней истории Малого театра - РИА Новости, 26.10.2024
Подземный ход и советы Гоголя: тайны 200-летней истории Малого театра
Один из старейших театров России отмечает юбилей — 200 лет. При жизни Пушкина здесь ставили его произведения, а Островский лично читал свои пьесы актерам. О... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T08:00
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виталий соломин
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Один из старейших театров России отмечает юбилей — 200 лет. При жизни Пушкина здесь ставили его произведения, а Островский лично читал свои пьесы актерам. О ключевых моментах в истории Малого — в фотоленте РИА Новости.
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Фото, Культура, Театр, Михаил Жаров, Малый театр, Виталий Соломин, Александр Островский , Россия, Москва, юбилей, Знаменитости, Юрий Соломин, Элина Быстрицкая, Николай Гоголь, Александр Пушкин

Подземный ход и советы Гоголя: тайны 200-летней истории Малого театра

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Один из старейших театров России отмечает юбилей — 200 лет. При жизни Пушкина здесь ставили его произведения, а Островский лично читал свои пьесы актерам. О ключевых моментах в истории Малого — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Императрица Елизавета Петровна в 1756 году повелела учредить при Московском университете профессиональный театр "для представления трагедий и комедий". После этого здание несколько раз горело, а труппа — менялась.

Начало репетиции спектакля режиссера Эймунтаса Някрошюса Идиот. Премьера спектакля по роману Федора Достоевского состоится в Государственном академическом Малом театре России

Императрица Елизавета Петровна в 1756 году повелела учредить при Московском университете профессиональный театр "для представления трагедий и комедий". После этого здание несколько раз горело, а труппа — менялась.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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1 из 10
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

Тот Малый театр, который мы знаем, построили в 1824-м по проекту Осипа Бове. Крупнейший текстильный фабрикант того времени Василий Варгин отдал свою землю на Театральной площади Дирекции императорских театров. Здание было чуть уже нынешнего — из-за Неглинного проезда. Расширил его архитектор Константин Тон в 1838-1840 годах. И полностью изменил внутреннюю планировку.

Историческое здание московского Малого театра

Тот Малый театр, который мы знаем, построили в 1824-м по проекту Осипа Бове. Крупнейший текстильный фабрикант того времени Василий Варгин отдал свою землю на Театральной площади Дирекции императорских театров. Здание было чуть уже нынешнего — из-за Неглинного проезда. Расширил его архитектор Константин Тон в 1838-1840 годах. И полностью изменил внутреннюю планировку.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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2 из 10
© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанк

В афишах слово "малый" сперва писали со строчной буквы, ориентируясь на размеры здания. Большой — совсем рядом, там ставили балеты и оперы. Здания соединял подземный ход, и артисты могли участвовать в спектаклях обоих театров. Большой и Малый стали именами собственными очень быстро.

Москва. Театральный проезд. 1928 год

В афишах слово "малый" сперва писали со строчной буквы, ориентируясь на размеры здания. Большой — совсем рядом, там ставили балеты и оперы. Здания соединял подземный ход, и артисты могли участвовать в спектаклях обоих театров. Большой и Малый стали именами собственными очень быстро.

© РИА Новости / Михаил Озерский
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3 из 10
© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанк

Еще при жизни Пушкина в Малом представили сценические версии "Руслана и Людмилы", "Бахчисарайского фонтана", "Цыган". В 1831-м первыми показали "Горе от ума" Грибоедова полностью — до этого цензура разрешала играть только отдельные фрагменты комедии. А Гоголь лично давал советы, как следует исполнять его "Ревизора". Из зарубежных авторов в театре предпочитали Шекспира и Шиллера. Хотя в афишу нередко попадали и развлекательные мелодрамы, водевили.

Государственный академический Малый театр. Спектакль Стакан воды по пьесе французского драматурга Эжена Скриба

Еще при жизни Пушкина в Малом представили сценические версии "Руслана и Людмилы", "Бахчисарайского фонтана", "Цыган". В 1831-м первыми показали "Горе от ума" Грибоедова полностью — до этого цензура разрешала играть только отдельные фрагменты комедии. А Гоголь лично давал советы, как следует исполнять его "Ревизора". Из зарубежных авторов в театре предпочитали Шекспира и Шиллера. Хотя в афишу нередко попадали и развлекательные мелодрамы, водевили.

© РИА Новости / Василий Малышев
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4 из 10
© РИА Новости / И. Зотин | Перейти в медиабанк

Огромную роль в жизни Малого сыграл драматург Александр Островский — памятник ему поставили прямо у входа. Он написал более 40 пьес, и все они шли на этой сцене. Писатель приходил на репетиции, помогал актерам войти в образ, делился своими сценическими задумками.

Памятник драматургу Александру Николаевичу Островскому у здания Малого театра

Огромную роль в жизни Малого сыграл драматург Александр Островский — памятник ему поставили прямо у входа. Он написал более 40 пьес, и все они шли на этой сцене. Писатель приходил на репетиции, помогал актерам войти в образ, делился своими сценическими задумками.

© РИА Новости / И. Зотин
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5 из 10
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

Произведения Островского и сейчас занимают важное место в репертуаре. Спектакли "Волки и овцы", "Последняя жертва", "Бешеные деньги", "На всякого мудреца довольно простоты", "Бесприданница" любили зрители всех времен. А вот с Чеховым получилось не сразу. Антон Павлович дружил с актерами, приносил сюда свои произведения, но сперва ставили только водевили: "Предложение", "Медведь" и "Юбилей".

На фото: Сцена из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги". Слева направо: Телятев Никита Подгорный, князь Кучумов Владимир Кенигсон, Глумов Юрий Васильев.

Сцена из спектакля по пьесе А. Н. Островского Бешеные деньги

Произведения Островского и сейчас занимают важное место в репертуаре. Спектакли "Волки и овцы", "Последняя жертва", "Бешеные деньги", "На всякого мудреца довольно простоты", "Бесприданница" любили зрители всех времен. А вот с Чеховым получилось не сразу. Антон Павлович дружил с актерами, приносил сюда свои произведения, но сперва ставили только водевили: "Предложение", "Медведь" и "Юбилей".

На фото: Сцена из спектакля по пьесе А. Н. Островского "Бешеные деньги". Слева направо: Телятев Никита Подгорный, князь Кучумов Владимир Кенигсон, Глумов Юрий Васильев.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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6 из 10
© РИА Новости / Соболев | Перейти в медиабанк

Даже в революционные годы, когда театральное искусство переживало сильные трансформации, а режиссеры экспериментировали на сцене, Малый театр стремился сохранять традиции и классический подход. В советскую эпоху тут блистали такие легендарные актеры, как Борис Бабочкин, Михаил Жаров, Елена Гоголева, Вера Пашенная, Юрий Каюров, Элина Быстрицкая, Евгений Самойлов и другие.

На фото: Народный артист СССР Михаил Жаров на сцене Малого театра.

Народный артист СССР Михаил Жаров на сцене Малого театра

Даже в революционные годы, когда театральное искусство переживало сильные трансформации, а режиссеры экспериментировали на сцене, Малый театр стремился сохранять традиции и классический подход. В советскую эпоху тут блистали такие легендарные актеры, как Борис Бабочкин, Михаил Жаров, Елена Гоголева, Вера Пашенная, Юрий Каюров, Элина Быстрицкая, Евгений Самойлов и другие.

На фото: Народный артист СССР Михаил Жаров на сцене Малого театра.

© РИА Новости / Соболев
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© РИА Новости / Мирослав Муразов | Перейти в медиабанк

Свою судьбу с Малым театром связал Виталий Соломин — уже со второго курса училища имени Щепкина он участвовал в спектаклях. Потом его сразу взяли в труппу. Соломин сыграл Чацкого, Хлестакова, Протасова, Астрова. Особой популярностью пользовался легкий водевиль "Свадьба Кречинского" по пьесе Александра Сухово-Кобылина. Там Соломин много танцевал и даже садился на шпагат. Эта роль стала для него последней — в 2002-м после первого акта у актера случился инсульт, со сцены его унесли на руках.

На фото: Артисты Лилия Юдина и Виталий Соломин

Артисты Государственного академического Малого театра СССР (ныне России) Лилия Юдина и Юрий Соломин

Свою судьбу с Малым театром связал Виталий Соломин — уже со второго курса училища имени Щепкина он участвовал в спектаклях. Потом его сразу взяли в труппу. Соломин сыграл Чацкого, Хлестакова, Протасова, Астрова. Особой популярностью пользовался легкий водевиль "Свадьба Кречинского" по пьесе Александра Сухово-Кобылина. Там Соломин много танцевал и даже садился на шпагат. Эта роль стала для него последней — в 2002-м после первого акта у актера случился инсульт, со сцены его унесли на руках.

На фото: Артисты Лилия Юдина и Виталий Соломин

© РИА Новости / Мирослав Муразов
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8 из 10
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Юрий Соломин также посвятил свою жизнь Малому театру. Он был его художественным руководителем более 30 лет, до конца жизни. При нем в 1991-м указом президента России Малый театр, как особо ценный объект национального наследия, признали достоянием народов России.

Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин в кабинете в Малом театре на Ордынке в Москве

Юрий Соломин также посвятил свою жизнь Малому театру. Он был его художественным руководителем более 30 лет, до конца жизни. При нем в 1991-м указом президента России Малый театр, как особо ценный объект национального наследия, признали достоянием народов России.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Сегодня Малый театр остается местом притяжения ценителей классики. В труппе более 100 человек. Есть собственный оркестр — музыканты высочайшего уровня, лауреаты международных конкурсов. В каждом сезоне театр выпускает несколько новых спектаклей на двух сценах в Москве — основной и на Большой Ордынке, ездит с гастролями по стране, радуя постановками любимых произведений.

Государственный академический Малый театр России

Сегодня Малый театр остается местом притяжения ценителей классики. В труппе более 100 человек. Есть собственный оркестр — музыканты высочайшего уровня, лауреаты международных конкурсов. В каждом сезоне театр выпускает несколько новых спектаклей на двух сценах в Москве — основной и на Большой Ордынке, ездит с гастролями по стране, радуя постановками любимых произведений.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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10 из 10
 
КультураФотоТеатрМихаил ЖаровМалый театрВиталий СоломинАлександр ОстровскийРоссияМоскваюбилейЗнаменитостиЮрий СоломинЭлина БыстрицкаяНиколай ГогольАлександр Пушкин
 
 
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