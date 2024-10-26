https://ria.ru/20241026/teatr-1980197053.html

Государственный академический Малый театр

Государственный академический Малый театр - РИА Новости, 26.10.2024

Государственный академический Малый театр

Двести лет назад была открыта Историческая сцена Государственного академического Малого театра. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T01:20

2024-10-26T01:20

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Двести лет назад была открыта Историческая сцена Государственного академического Малого театра. Малый театр – старейший театр России. Датой его основания принято считать 26 октября (14 октября по старому стилю) 1824 года, однако формирование постоянной драматической труппы началось еще в 1750-х годах XVIII века. В 1759 году в Москве был создан русский публичный театр, отданный в ведение Московского университета и под управление его директора, поэта и драматурга Михаила Хераскова. Театр просуществовал недолго, но на его основе впоследствии была сформирована первая постоянная труппа в Москве. С 1760-х годов театр был частной антрепризой. В 1776 году на основе бывшей университетской труппы был создан драматический театр, позже названый Петровским (1780). В эти годы его труппа пополнялась актерами крепостных театров. Здесь впервые в Москве были сыграны пьесы Дениса Фонвизина, Якова Княжнина, Александра Аблесимова, Ивана Крылова, Мольера, Вольтера, Дени Дидро, Пьера Бомарше, Готхольда Лессинга, Ричарда Шеридана, Карло Гольдони и др. С 1806 года труппа Петровского театра перешла на казенный счет, в систему императорских театров, и стала называться Императорский Московский театр. Незадолго до этого здание Петровского театра сгорело, и труппа выступала то в доме Пашкова на Моховой, то в деревянном театре у Арбатских ворот, также сгоревшем в 1812 году, то в доме Апраксина на Знаменке. На протяжении XVIII-начала XIX века драматическая труппа работала вместе с оперно-балетной: одни и те же актеры часто выступали в спектаклях различных жанров. В 1824 году архитектор Осип Бове перестроил для театра особняк купца Варгина, и драматическая часть Московской труппы Императорского театра получила собственное здание на Петровской площади (ныне – Театральная). 26 октября (14 октября по старому стилю) 1824 года там состоялось первое представление. В этот день, помимо увертюры композитора Алексея Верстовского, было дано представление "Лилия Нарбонская, или Обет рыцаря" драматурга Александра Шаховского и балетмейстера Шарля Дидло, а также балет Луи Антуана Дюпора в постановке Адама Глушковского. С этой даты начинается история Малого, ставшего гордостью русской культуры. В том же году появилось и название театра – Малый (от сравнения с соседним Большим театром). Его часто называли вторым Московским университетом, настолько сильное влияние он оказывал на духовную жизнь общества. Здесь впервые были поставлены произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Грибоедова, Николая Гоголя, Ивана Тургенева, Александра Сухово-Кобылина, Льва Толстого и др. Еще при жизни Пушкина Малый создал сценические версии трех его произведений – "Руслана и Людмилы" (1825), "Бахчисарайского фонтана" (1827) и "Цыган" (1832). Важным событием в жизни Малого стала постановка комедии Александра Грибоедова "Горе от ума". В 1830 году цензура разрешила поставить лишь сцены из пьесы, а в 1831 году театральная Москва впервые увидела все четыре ее акта. В спектакле играли два великих мастера московской сцены – Михаил Щепкин в роли Фамусова и Павел Мочалов в роли Чацкого. Важным этапом стали постановки Николая Гоголя – инсценировка "Мертвых душ", а позже "Женитьба" и "Игроки". Из зарубежной драматургии театр ставил Уильяма Шекспира и Фридриха Шиллера. В 1853 году, с премьеры спектакля "Не в свои сани не садись", основным драматургом театра стал Александр Островский. В Малом было поставлено 47 его пьес. Он принимал непосредственное участие в жизни театра, был постановщиком своих пьес, требуя стройности сценической речи, достоверности и художественного единства всех элементов спектакля. Еще при жизни драматурга Малый стали называть "Домом Островского". В мае 1929 года перед зданием театра драматургу был торжественно открыт памятник. Во второй половине XIX века основу репертуара составляли произведения Ивана Тургенева ("Нахлебник", 1862; "Месяц в деревне", 1882), Александра Пушкина ("Моцарт и Сальери", 1854; "Скупой рыцарь", 1853; "Борис Годунов", 1880), Александра Сухово-Кобылина ("Свадьба Кречинского", 1855; "Дело", 1882), Фридриха Шиллера ("Орлеанская дева", 1884; "Мария Стюарт", 1886), Уильяма Шекспира ("Макбет", 1890), Льва Толстого ("Плоды просвещения", 1891; "Власть тьмы", 1895). Кроме того, в репертуаре театра были и комедии — фарсы, водевили и оперетты. После Октябрьской революции в 1918 году театр был передан Наркомпросу РСФСР. С 1919 года театру было присвоено звание академического. С 1936 года театр находился в ведении Комитета по делам искусств при Совете народных комиссаров СССР, Министерства культуры СССР. В 1937 году театр был награжден орденом Ленина. В репертуаре театра помимо классики появились пьесы писателей Максима Горького, Константина Тренева, Бориса Ромашова, Леонида Леонова и других. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) Малый был эвакуирован в Челябинск. Там актеры обслуживали концертами части Уральского военного округа, а также подшефные госпитали города. В октябре 1942 году Малый театр вернулся в Москву и сразу включился в военно-шефскую работу. Во время войны у театра появился филиал – здание на Большой Ордынке. Первый спектакль – "На бойком месте" по пьесе Островского – показали 1 января 1944 года. Сегодня часть спектаклей идет там. Из послевоенных постановок Малого театра большим событием стал спектакль "Васса Железнова" Максима Горького (1952) с участием знаменитой актрисы Веры Пашенной. Яркость актерских и режиссерских решений отличала спектакли "Власть тьмы" Льва Толстого (1956), "Маскарад" Михаила Лермонтова (1962), инсценировки "Ярмарки тщеславия" Уильяма Теккерея (1958) и "Госпожа Бовари" Гюстава Флобера (1963). Значимую роль в жизни театра сыграла режиссерская деятельность Бориса Бабочкина, Леонида Варпаховского, Игоря Ильинского, Бориса Равенских, Леонида Хейфеца. Среди постановок 1970-х - начала 1990-х годов – "Царь Федор Иоаннович" Алексея Толстого (1973, режиссер Борис Равенских), "Лес" Александра Островского (1974, Игорь Ильинский), "Ревизор" Николая Гоголя (1982, Евгений Весник и Юрий Соломин), "Картина" Даниила Гранина (1983, Леонид Хейфец), "Федра" Жана Расина (1985, Борис Львов-Анохин), "Холопы" Петра Гнедича (1987, Львов-Анохин), "Царь Иудейский" Константина Романова (1992, Владимир Мартенс, Владимир Драгунов), "Преступная мать, или Второй Тартюф" Пьера Бомарше (1994, Борис Морозов), "Пир победителей" Александра Солженицына (1995, Борис Морозов). В разные годы театром руководили Илья Судаков, Пров Садовский, Константин Зубов, Михаил Царев, Евгений Симонов, Борис Равенских. В 1974 году театр был удостоен ордена Октябрьской революции. В период 1988-2024 годов художественным руководителем театра был народный артист СССР Юрий Соломин. Благодаря его творческим усилиям Малый вошел в число наиболее любимых зрителями и стабильно посещаемых театров России. Юрием Соломиным были поставлены спектакли "Лес" (1998) и "Бесприданница" (2012) Александра Островского, "Ревизор" Николая Гоголя (совместно с Евгением Весником в 1982 году и с Василием Федоровым в 2006 году), "Чайка"(1996) и "Три сестры" (2004) Антона Чехова, "Коварство и любовь" Фридриха Шиллера (1998), "Таинственный ящик" Петра Каратыгина (2003), "Власть тьмы" Льва Толстого (2008), "Молодость Людовика XIV" Александра Дюма-отца (2015), "Женитьба" Николая Гоголя (2017), "Дальше – тишина" Виньи Дельмар (2019), "Последний срок" Валентина Распутина (2020), "Буратино" Алексея Толстого (2021). В труппу Малого в разные годы входили знаменитые советские и российские актеры Мария Ермолова, Александр Остужев, Александр Южин, Елена Гоголева, Александра Яблочкина, Элина Быстрицкая, Владимир Кенигсон, Виктор Коршунов, Иван Любезнов, Руфина Нифонтова, Евгений Самойлов, Виктор Хохряков, Михаил Жаров, Евгений Весник, Татьяна Панкова, Виталий Соломин, Эдуард Марцевич, Алексей Эйбоженко и др. В настоящее время в труппе театре – народные артисты России Евгения Глушенко, Валерий Афанасьев, Василий Бочкарев, Людмила Полякова, Михаил Филиппов, в том числе старейшие актеры российской сцены – Юрий Каюров и Лилия Юдина. Также заняты популярные актеры Игорь Петренко, Андрей Чернышов, в том числе приглашенные Лидия Вележева, Сергей Гармаш, Никита Панфилов и другие. Сегодня в репертуаре Малого – спектакли по пьесам Александра Островского "Бедность не порок" (2006), "Бесприданница" (2024), "Волки и овцы" (1994), "В чужом пиру похмелье" (2024), Антона Чехова – "Вишневый сад" (с 1982), "Мой нежный зверь" (2024), " Свадьба, свадьба, свадьба!" (2004), Александра Пушкина – "Капитанская дочка" (2023), "Маленькие трагедии" (2024), "Метель" (2018), Николая Гоголя – "Ревизор" (2006), "Игроки" (2019), Михаила Булгакова – "Собачье сердце" (2022) и др. Среди постановок по пьесам зарубежных авторов –"Дон Жуан, или Каменный пир" (2023), Мнимый больной" (2005), "Тартюф" (2018) Мольера, "Трамвай "Желание" (2016) Теннесси Уильямса, "Ночь нежна. Дик и Николь" (2024) Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, "Рождество в доме Купьелло" (2020) Эдуардо Де Филиппо, "Физики" (2020) Фридриха Дюрренматта и пр. В январе 1993 года указом президента РФ утверждено новое название театра – Государственный академический Малый театр России. Театр неоднократно реконструировался. В 1838-1840 годах архитектор Константин Тон достроил здание до существующего ныне объема и полностью изменил внутреннюю планировку. К основному зданию пристроили новый зрительный зал и новую сцену. Масштабные изменения в здании происходили и в 1940-е годы под руководством архитектора Александра Великанова. В 2014-2016 году театр был закрыт на масштабную реконструкцию. При Малом театре с 1918 года работает театральная школа – старейшая театральная школа Москвы (с 1935 года – Театральное училище им. М.С. Щепкина, с 1943 года – вуз). Малый театр имеет несколько площадок – основную сцену (Театральный проезд), сцену на Большой Ордынке и Камерную сцену на Серпуховской. В 2019 году в Когалыме (Западная Сибирь) открылся филиал Малого театра. В 2024 году открылась детская театральная студия в Когалыме. С января 2024 года главный режиссер Малого театра – заслуженный артист России Алексей Дубровский. Малый театр с 1993 года проводит фестиваль "Островский в Доме Островского" с целью поддержки русской театральной провинции. В 2023 году, в год 200-летнего юбилея Александра Островского, он прошел в 13-й раз. Малый театр включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России (1991). В 2006 году президентом России была объявлена благодарность коллективу Государственного академического Малого театра России. Государственный академический Малый театр России также награжден Почетной грамотой Московской городской Думы (2006).

https://ria.ru/20240129/dubrovskiy-1924187595.html

https://ria.ru/20240902/teatr-1969577374.html

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Дарья Буймова

справки, россия, москва, ссср, александр островский , николай гоголь, лев толстой (писатель), малый театр, московская городская дума