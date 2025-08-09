https://ria.ru/20250809/knyazev-2034268930.html

Биография ректора Театрального института им. Щукина Евгения Князева

Биография ректора Театрального института им. Щукина Евгения Князева - РИА Новости, 09.08.2025

Биография ректора Театрального института им. Щукина Евгения Князева

Ректор Театрального института имени Бориса Щукина, народный артист России Евгений Владимирович Князев родился 9 августа 1955 года в городе Щекино Тульской... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T01:56:00+03:00

2025-08-09T01:56:00+03:00

2025-08-09T01:56:00+03:00

культура

россия

щекино

тульская область

евгения симонова

евгений вахтангов

евгений князев

театральный институт имени бориса щукина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033923225_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_70a991a5dfe49d5794303af327adcbb4.jpg

Ректор Театрального института имени Бориса Щукина, народный артист России Евгений Владимирович Князев родился 9 августа 1955 года в городе Щекино Тульской области. В 1978 году окончил Тульский политехнический институт (ныне – Тульский государственный университет) по специальности "горный инженер". С третьего курса играл в самодеятельности. В 1982 году окончил Театральное училище (ныне – институт) имени Бориса Щукина (курс Людмилы Ставской). В том же году Князев был принят в труппу Государственного Академического театра имени Евгения Вахтангова, где работает по настоящее время. Одной из первых его успешных работ стала роль Гаэтана в спектакле "Роза и крест". В 1985 году Князев исполнил роль молодого Казановы в постановке Евгения Симонова "Три возраста Казановы". Следующей значимой работой стал Дон Гуан в спектакле Рубена Симонова "Маленькие трагедии". В спектакле "Зойкина квартира" Гария Черняховского Князев исполнил роль графа Обольянинова. В 1992 году актер сыграл чиновника Шило в спектакле Петра Фоменко "Дело" по Сухово-Кобылину. Эта постановка дала начало их дальнейшему сотрудничеству: в 1993 году Евгений Князев сыграл Незнамова в спектакле "Без вины виноватые" – эта работа была отмечена Государственной премией, в 1996 году – Германна в "Пиковой даме", в 1999 году – Ашиля в спектакле "Чудо святого Антония". В 1999 году вышел спектакль "Посвящение Еве" (постановка Сергея Яшина, режиссер – Сергей Голомазов), где Евгений Князев исполнил роль Эрика Ларсена, а Василий Лановой – Абеля Знорко. Спектакль более 20 лет с постоянными аншлагами шел на Вахтанговской сцене. Евгений Князев создал ряд запоминающихся образов в спектаклях Римаса Туминаса: Арбенин ("Маскарад"), Доменико Сориано (Филумена Мартурано в спектакле "Пристань"), Шмуле-Сендер ("Улыбнись нам, Господи"), Тиресий ("Царь Эдип"), Князь Николай Болконский ("Война и мир"), а также в постановках других режиссеров: Каренин ("Анна Каренина" – хореографический спектакль Анжелики Холиной); Серапион Градобоев ("Горячее сердце" Александра Коручекова); Павел ("Бенефис" Владимира Иванова); Пеппино Приоре ("Суббота, воскресенье, понедельник" Сильвиу Пуркарете); Доктор ("Войцек" Хуго Эрикссена); Майкл Госселин ("Театр" Ольги Субботиной); Рассказчик ("Вахтангов. Путь к Турандот", аудиоспектакль-променад Владимира Бельдияна); Даниэль ("Обратная сторона медали" Эльдара Трамова); Трактирщик ("Обыкновенное чудо" Ивана Поповски); Сезар Дегоде ("Пуф, или Ложь и истина" Аси Князевой) и др. В настоящее время участвует в спектаклях "Война и мир", "Маскарад", "Царь Эдип", "Улыбнись нам, Господи", "Театр", " Пуф, или Ложь и истина", "Обратная сторона медали" и других. Всего на сцене Вахтанговского театра Князев сыграл более 30 ролей. С 1990-х годов актер сотрудничает с различными театрами и независимыми компаниями. Играл в спектаклях "Арто и его двойник" (Центр им. Мейерхольда), "Провокация" (Школа современной пьесы), "Берлиоз" (Театр Наций), "Любовь к английской мяте" (Независимый театральный проект), "Мадлен, спокойно!" (Дуэт), "Борис Годунов" (концертное исполнение, Смоленская областная филармония) и др. В кинематографе Князев дебютировал в 1983 году, сыграв эпизодическую роль в мелодраме "Поздняя любовь" Леонида Пчелкина. В 1988 году он исполнил главные роли в картинах "Работа над ошибками" и "Фантастическая история". Позже играл главные роли в драме "Мои люди" (1990), сериалах "Маросейка, 12" (2000-2001), "Пятый ангел" (2003), "Молодые и злые" (2006), "Судебная колонка" (2007), "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время" (2009), "Экспроприатор" (2017), картине "Мастер и Маргарита"(2023). Евгений Князев также снимался в фильмах "Графиня Шереметева" (1994), "Звезда эпохи" (2005), "Девять жизней Нестора Махно" (2006), "Путешествие с домашними животными" (2007), "Ниоткуда с любовью, или Веселые похороны" (2007), "Однажды в Ростове" (2012), "Страсти по Чапаю" (2012), "Сын отца народов" (2013), "Дом с лилиями" (2014), "Орлова и Александров" (2015) и др. Всего фильмография актера насчитывает более 60 ярких киноработ. В числе литературно-поэтических записей и радиоспектаклей артиста – аудиокниги "Она тебя нежно целует" Франсуазы Саган, "Суер-Выер" Юрия Коваля, "Стеклодув" Алексея Биргера, "Иуда искариот" Леонида Андреева, "Египетские ночи" Александра Пушкина, радиоспектакли "И дольше века длится день" Чингиза Айтматова, "Игра" Энтони Шеффера, "Тень" Евгения Шварца, "Без вины виноватые" Александра Островского. С 2003 года Евгений Князев занимает должность ректора Театрального института имени Бориса Щукина. Профессор кафедры мастерства актера. Выпустил три актерских курса (1998, 2004, 2013 (последний – для Московского театра оперетты)). Среди учеников Князева – известные актеры Мария Куликова, Юлия Пивень, Дмитрий Ульянов, Стас Дужников, Олег Макаров, Виктор Добронравов, Владимир Яглыч, Михаил Шкловский, Мария Рыщенкова и другие. Народный артист России (2001). Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 1994 года. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (1919) и III степеней (2025), Почета (2010). Отмечен Почетной грамотой президента России (2021). Лауреат премии "Звезда Театрала" (2010), премии Фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова (2013), Российской национальной актерской премии им. Андрея Миронова "Фигаро" (2017) и др. В 2019 году Евгений Князев стал лауреатом Вахтанговской премии "Человек театра". В 2025 году ему была присуждена телепремия имени Анатолия Лысенко "Просветитель. Созидатель. Творец" в номинации "За достижения" (2025). Удостоен ордена "Преподобного Сергия Радонежского" Русской православной церкви (2015). Супруга – Елена Дунаева. Доктор искусствоведения, профессор. Заведующая кафедрой искусствоведения Театрального института имени Бориса Щукина (1992). В браке родились двое детей.

россия

щекино

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, щекино, тульская область, евгения симонова, евгений вахтангов, евгений князев, театральный институт имени бориса щукина, тульский государственный университет, театр наций, справки