https://ria.ru/20231226/teatryobzor-1918166708.html

Русская классика и итальянская комедия: лучшие спектакли зимы в столице

Русская классика и итальянская комедия: лучшие спектакли зимы в столице - РИА Новости, 26.12.2023

Русская классика и итальянская комедия: лучшие спектакли зимы в столице

В последние дни уходящего года и в январские праздники драматические театры Москвы играют свои лучшие постановки, уже полюбившиеся зрителям, и представляют... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:51

2023-12-26T14:51

2023-12-26T14:51

культпоход

школа драматического искусства

тереза дурова

евгений марчелли

театр имени моссовета

театр на бронной

константин богомолов

александр островский

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. В последние дни уходящего года и в январские праздники драматические театры Москвы играют свои лучшие постановки, уже полюбившиеся зрителям, и представляют премьеры. РИА Новости рассказывает о спектаклях, которые стоит посмотреть."БЕСприданница"Одну из самых известных пьес русской драматургии – "Бесприданницу" – в театре имени Моссовета поставили к 200-летию Александра Островского, которое отмечалось в 2023 году. Режиссер спектакля Евгений Марчелли неоднократно обращался к произведениям писателя, Островский для него – один из важнейших авторов. Проникнув в психологию героев, Марчелли поставил спектакль о губительной силе обманутой любви, о духовной слепоте, равнодушии и цинизме. Хрестоматийный текст пьесы, к которому режиссер относится с большим пиететом, приобретает современное звучание.Сцена оформлена довольно аскетично, наиболее активно режиссер использует световые эффекты. Однако лаконичность сценографии концентрирует все внимание зрителя на переживаниях героев, характерах, на трагедии, о которой когда-то написал Островский, и которая по сей день не устаревает. Спектакль можно посмотреть 29 декабря, 11 января и 25 февраля. В ролях: Елена Валюшкина, Виталий Кищенко, Дмитрий Щербина, а также Станислав Бондаренко, Павел Чинарев и другие."Дядюшкин сон"К повести Достоевского "Дядюшкин сон" обратился режиссер Глеб Черепанов, поставивший спектакль в Школе драматического искусства (спектакль в афише 31 декабря). Это произведение писатель создал после долгого перерыва, связанного с пребыванием на каторге, а потом военной службой. В раннем тексте классика Черепанов увидел истоки всех его более поздних творений. Так, одного из героев, Князя К., режиссер сравнивает с князем Мышкиным в "Идиоте". Достоевский не скрывал, что написал "Дядюшкин сон" под влиянием произведений Гоголя, и режиссер эту связь подчеркнул.Глеб Черепанов поставил спектакль во многом неожиданный, смешав жанры и обращаясь к разным поколениям зрителей. В этом спектакле есть зрелищность, красивые костюмы и интересная сценография. Под комедийным водевильным жанром скрывается настоящий театр, глубокий и психологический. Своих персонажей Черепанов не рисует четко положительными или отрицательными. Для него важно создавать героев неоднозначных, в каждом он находит трогательность и наивность."Зимняя феерия"В начале нового года (3 января) на сцене "Школы драматического искусства" можно посмотреть спектакль "Зимняя феерия" – это продолжение работы замечательного хора театра и их музыкальных постановок. В новогоднем концерте соединена рождественская музыка разных направлений и традиций: от американского спиричуэла и популярных песен до русских духовных стихов и колядок славянских народов. Все это соединено в действе, которое постепенно разворачивается перед зрителем. Сказочную атмосферу создает оформление сцены. А участники хора, настоящие мультиинструменталисты, не только поют, но и аккомпанируют себе на разных инструментах."Филумена Мартурано"Театр в Хамовниках – новая площадка в центре столицы. Здесь играют спектакли, проводят выставки, лекции и концерты. 12 января здесь сыграют комедию известного итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо "Филумена Мартурано". Эту популярную пьесу, написанную в 1946 году, поставила здесь режиссер Елена Оленина с актерами театра "Современник" – Мариной Феоктистовой и Ильей Древновым. В истории о многолетних взаимоотношениях главных героев они составляют, по мысли режиссера, идеальную пару.Елена Оленина уверена: пьеса затрагивает важный вопрос о роли детей в жизни человека. В центре сюжета не только пара главных героев, но и дети, их взаимоотношения с матерью. Работая над спектаклем, режиссер и актеры стремились наполнить постановку итальянским темпераментом, настоящими и сильными чувствами."Слава. Молодость"В декабре в театре на Бронной прошла очередная премьера – Константин Богомолов поставил спектакль "Слава. Молодость" (28 декабря, 6, 29 января, 17, 28 февраля). Режиссер продолжает изучать советскую драматургию. Спектакль поставлен по пьесе Виктора Гусева "Слава", написанной в 1935 году. Это лирическая комедия, мелодрама о любви, молодости, мечтах и жажде славы, которая сопровождает каждого человека, входящего во взрослую жизнь.Виктор Гусев был одним из наиболее востребованных авторов своего времени, переводчиком, поэтом, драматургом и сценаристом. Он сотрудничал со многими советскими кинорежиссерами, в том числе написал сценарии к фильмам "Свинарка и пастух", "В шесть часов вечера после войны" и другим картинам, ставшим советской киноклассикой. "Слава" была одной из его первых работ в драматургии, которая принесла ему невероятную популярность. Социалистическая мораль, долг и героизм – пьесу ставили профессиональные театры и самодеятельные коллективы по всей стране.Константин Богомолов так объясняет свой выбор этого текста для постановки: "Это увлекательная, чувственная и нежная история, которая не может оставить зрителя равнодушным. Мое возвращение к ней связано с тем, что это прекрасный материал для актеров, блестящая литература. Я считаю правильным, что московский зритель, как и петербургский, тоже сможет насладиться этой историей"."На бойком месте""Театр Терезы Дуровой", известный как один из лучших московских театров для всей семьи, активно ставит спектакли по произведениям русских классиков. Одна из таких постановок – по пьесе Островского "На бойком месте" (21 февраля). Это работа режиссера Ирины Пахомовой, которую можно назвать мастером комедийного жанра и для которой Островский – один из любимых авторов.В этом спектакле она объединила ярких актеров "Театра Терезы Дуровой", ведущих постановщиков театра, художников собственной команды и известную фолк-певицу Инну Желанную. Весь спектакль, как это принято в "Театре Терезы Дуровой", сопровождает живая музыка, на сей раз – это народные песни под барабаны и аккордеон. Под стать музыке хореограф Артур Ощепков поставил и танцы, соединив народные пляски и современную хореографию.Сюжет пьесы подан на стыке мелодрамы, комедии и детектива. Здесь есть и кутеж, и грабеж, и коварство, и любовь. И, конечно, фольклорные мотивы, которые создают особенную атмосферу этой постановки – яркий красный цвет можно назвать главным лейтмотивом потрясающей декорации-трансформера."МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так"Театральная компания "Бродвей Москва" продюсера Дмитрия Богачева, чья команда уже больше 20 лет ставит в столице лучшие мюзиклы, теперь представила публике комедийную постановку. На сцене театра "Маска" можно посмотреть пародийный мюзикл "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так" (в январские праздники постановка идет в ежедневном прокате по три показа в день). Дело происходит в вымышленном городе Семиозерске. Шеф крупного предприятия заказывает театру поставить любимое шоу своей жены – мюзикл MAMMA MIA! Режиссер и артисты с воодушевлением берутся за дело, однако у заказчика есть свои представления о прекрасном. Раз за разом спуская очередную абсурдную идею, он даже не представляет, во что это выльется.Эту комедийную интригу авторы "переложили" на мелодии мировых поп-хитов, которые звучат в пародийном ключе. Шоу погружает зрителя в увлекательный мир – закулисье мюзикла.Творческую команду нового спектакля возглавила режиссер Анна Шевчук, хореографом стала Ирина Кашуба, музыкальным руководителем – Артур Байдо, а художественное оформление создали сценограф Максим Обрезков, художник по костюмам Анастасия Федорова и художник по свету Александр Сиваев. Пьесу и тексты песен написал драматург и сценарист Сергей Плотов.

https://ria.ru/20231226/bronnayapremera-1918100069.html

https://ria.ru/20231115/terezydurovoy-1908421869.html

https://ria.ru/20230314/myuzikl-1857514361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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культпоход, школа драматического искусства, тереза дурова, евгений марчелли, театр имени моссовета, театр на бронной, константин богомолов, александр островский