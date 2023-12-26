Русская классика и итальянская комедия: лучшие спектакли зимы в столице
Обзор драматических спектаклей в московских театрах
© Фото : пресс-служба театра "Школа драматического искусстваСцена из спектакля "Зимняя феерия"
© Фото : пресс-служба театра "Школа драматического искусства
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. В последние дни уходящего года и в январские праздники драматические театры Москвы играют свои лучшие постановки, уже полюбившиеся зрителям, и представляют премьеры. РИА Новости рассказывает о спектаклях, которые стоит посмотреть.
"БЕСприданница"
© Фото : пресс-служба театра имени МоссоветаСцена из сектакля "БЕСприанница"
© Фото : пресс-служба театра имени Моссовета
Сцена из сектакля "БЕСприанница"
Одну из самых известных пьес русской драматургии – "Бесприданницу" – в театре имени Моссовета поставили к 200-летию Александра Островского, которое отмечалось в 2023 году. Режиссер спектакля Евгений Марчелли неоднократно обращался к произведениям писателя, Островский для него – один из важнейших авторов. Проникнув в психологию героев, Марчелли поставил спектакль о губительной силе обманутой любви, о духовной слепоте, равнодушии и цинизме. Хрестоматийный текст пьесы, к которому режиссер относится с большим пиететом, приобретает современное звучание.
Сцена оформлена довольно аскетично, наиболее активно режиссер использует световые эффекты. Однако лаконичность сценографии концентрирует все внимание зрителя на переживаниях героев, характерах, на трагедии, о которой когда-то написал Островский, и которая по сей день не устаревает. Спектакль можно посмотреть 29 декабря, 11 января и 25 февраля. В ролях: Елена Валюшкина, Виталий Кищенко, Дмитрий Щербина, а также Станислав Бондаренко, Павел Чинарев и другие.
"Дядюшкин сон"
© Фото : пресс-служба театра "Школа драматического искусства"Сцена из спектакля "Дядюшкин сон"
© Фото : пресс-служба театра "Школа драматического искусства"
Сцена из спектакля "Дядюшкин сон"
К повести Достоевского "Дядюшкин сон" обратился режиссер Глеб Черепанов, поставивший спектакль в Школе драматического искусства (спектакль в афише 31 декабря). Это произведение писатель создал после долгого перерыва, связанного с пребыванием на каторге, а потом военной службой. В раннем тексте классика Черепанов увидел истоки всех его более поздних творений. Так, одного из героев, Князя К., режиссер сравнивает с князем Мышкиным в "Идиоте". Достоевский не скрывал, что написал "Дядюшкин сон" под влиянием произведений Гоголя, и режиссер эту связь подчеркнул.
Глеб Черепанов поставил спектакль во многом неожиданный, смешав жанры и обращаясь к разным поколениям зрителей. В этом спектакле есть зрелищность, красивые костюмы и интересная сценография. Под комедийным водевильным жанром скрывается настоящий театр, глубокий и психологический. Своих персонажей Черепанов не рисует четко положительными или отрицательными. Для него важно создавать героев неоднозначных, в каждом он находит трогательность и наивность.
"Зимняя феерия"
© Фото : пресс-служба театра "Школа драматического искусства"Сцена из спектакля "Зимняя феерия"
© Фото : пресс-служба театра "Школа драматического искусства"
Сцена из спектакля "Зимняя феерия"
В начале нового года (3 января) на сцене "Школы драматического искусства" можно посмотреть спектакль "Зимняя феерия" – это продолжение работы замечательного хора театра и их музыкальных постановок. В новогоднем концерте соединена рождественская музыка разных направлений и традиций: от американского спиричуэла и популярных песен до русских духовных стихов и колядок славянских народов. Все это соединено в действе, которое постепенно разворачивается перед зрителем. Сказочную атмосферу создает оформление сцены. А участники хора, настоящие мультиинструменталисты, не только поют, но и аккомпанируют себе на разных инструментах.
"Филумена Мартурано"
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра в Хамовниках Сцена из спектакля "Филумена Мартурано"
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра в Хамовниках
Сцена из спектакля "Филумена Мартурано"
Театр в Хамовниках – новая площадка в центре столицы. Здесь играют спектакли, проводят выставки, лекции и концерты. 12 января здесь сыграют комедию известного итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо "Филумена Мартурано". Эту популярную пьесу, написанную в 1946 году, поставила здесь режиссер Елена Оленина с актерами театра "Современник" – Мариной Феоктистовой и Ильей Древновым. В истории о многолетних взаимоотношениях главных героев они составляют, по мысли режиссера, идеальную пару.
Елена Оленина уверена: пьеса затрагивает важный вопрос о роли детей в жизни человека. В центре сюжета не только пара главных героев, но и дети, их взаимоотношения с матерью. Работая над спектаклем, режиссер и актеры стремились наполнить постановку итальянским темпераментом, настоящими и сильными чувствами.
"Слава. Молодость"
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на БроннойСпектакль "Слава. Молодость" в Театре на Бронной
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Бронной
Спектакль "Слава. Молодость" в Театре на Бронной
В декабре в театре на Бронной прошла очередная премьера – Константин Богомолов поставил спектакль "Слава. Молодость" (28 декабря, 6, 29 января, 17, 28 февраля). Режиссер продолжает изучать советскую драматургию. Спектакль поставлен по пьесе Виктора Гусева "Слава", написанной в 1935 году. Это лирическая комедия, мелодрама о любви, молодости, мечтах и жажде славы, которая сопровождает каждого человека, входящего во взрослую жизнь.
Виктор Гусев был одним из наиболее востребованных авторов своего времени, переводчиком, поэтом, драматургом и сценаристом. Он сотрудничал со многими советскими кинорежиссерами, в том числе написал сценарии к фильмам "Свинарка и пастух", "В шесть часов вечера после войны" и другим картинам, ставшим советской киноклассикой. "Слава" была одной из его первых работ в драматургии, которая принесла ему невероятную популярность. Социалистическая мораль, долг и героизм – пьесу ставили профессиональные театры и самодеятельные коллективы по всей стране.
Константин Богомолов так объясняет свой выбор этого текста для постановки: "Это увлекательная, чувственная и нежная история, которая не может оставить зрителя равнодушным. Мое возвращение к ней связано с тем, что это прекрасный материал для актеров, блестящая литература. Я считаю правильным, что московский зритель, как и петербургский, тоже сможет насладиться этой историей".
"На бойком месте"
© Фото : предоставлено пресс-службой "Театра Терезы Дуровой" Сцена из спектакля "На бойком месте" "Театра Терезы Дуровой"
© Фото : предоставлено пресс-службой "Театра Терезы Дуровой"
Сцена из спектакля "На бойком месте" "Театра Терезы Дуровой"
"Театр Терезы Дуровой", известный как один из лучших московских театров для всей семьи, активно ставит спектакли по произведениям русских классиков. Одна из таких постановок – по пьесе Островского "На бойком месте" (21 февраля). Это работа режиссера Ирины Пахомовой, которую можно назвать мастером комедийного жанра и для которой Островский – один из любимых авторов.
В этом спектакле она объединила ярких актеров "Театра Терезы Дуровой", ведущих постановщиков театра, художников собственной команды и известную фолк-певицу Инну Желанную. Весь спектакль, как это принято в "Театре Терезы Дуровой", сопровождает живая музыка, на сей раз – это народные песни под барабаны и аккордеон. Под стать музыке хореограф Артур Ощепков поставил и танцы, соединив народные пляски и современную хореографию.
Сюжет пьесы подан на стыке мелодрамы, комедии и детектива. Здесь есть и кутеж, и грабеж, и коварство, и любовь. И, конечно, фольклорные мотивы, которые создают особенную атмосферу этой постановки – яркий красный цвет можно назвать главным лейтмотивом потрясающей декорации-трансформера.
"МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так"
© Фото : предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"Сцена из спектакля "МАМА МИММО!"
© Фото : предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"
Сцена из спектакля "МАМА МИММО!"
Театральная компания "Бродвей Москва" продюсера Дмитрия Богачева, чья команда уже больше 20 лет ставит в столице лучшие мюзиклы, теперь представила публике комедийную постановку. На сцене театра "Маска" можно посмотреть пародийный мюзикл "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так" (в январские праздники постановка идет в ежедневном прокате по три показа в день). Дело происходит в вымышленном городе Семиозерске. Шеф крупного предприятия заказывает театру поставить любимое шоу своей жены – мюзикл MAMMA MIA! Режиссер и артисты с воодушевлением берутся за дело, однако у заказчика есть свои представления о прекрасном. Раз за разом спуская очередную абсурдную идею, он даже не представляет, во что это выльется.
Эту комедийную интригу авторы "переложили" на мелодии мировых поп-хитов, которые звучат в пародийном ключе. Шоу погружает зрителя в увлекательный мир – закулисье мюзикла.
Творческую команду нового спектакля возглавила режиссер Анна Шевчук, хореографом стала Ирина Кашуба, музыкальным руководителем – Артур Байдо, а художественное оформление создали сценограф Максим Обрезков, художник по костюмам Анастасия Федорова и художник по свету Александр Сиваев. Пьесу и тексты песен написал драматург и сценарист Сергей Плотов.