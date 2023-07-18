https://ria.ru/20230718/podmoskove-1884852374.html

Свыше 500 тысяч зрителей посетили театры Подмосковья за полгода

Свыше 500 тысяч зрителей посетили театры Подмосковья за полгода - РИА Новости, 18.07.2023

Свыше 500 тысяч зрителей посетили театры Подмосковья за полгода

За первую половину текущего года государственные и муниципальные театры Подмосковья посетили более 500 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:27

2023-07-18T13:27

2023-07-18T13:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

александр островский

московский губернский театр

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. За первую половину текущего года государственные и муниципальные театры Подмосковья посетили более 500 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Как отметили в пресс-службе, в государственных театрах Московской области за этот период состоялось пять премьер. Московский Губернский театр представил спектакли "Женитьба. Почти по Гоголю", "Сорок первый" и "Собака на сене", Московский областной театр драмы и комедии – "В ожидании джаза", а Московский областной государственный академический театр "Русский балет" – "Ромео и Джульетта". В рамках празднования 200-летия со дня рождения легендарного драматурга Александра Островского муниципальные театры выпустили премьеры по его пьесам. Сергиево-Посадский драматический театр "Театральный ковчег" представил спектакль "Горячее сердце", Дмитровский театр "Большое гнездо" – постановку "Женитьба Бальзаминова".

https://ria.ru/20230717/obekty-1884727647.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), александр островский , московский губернский театр