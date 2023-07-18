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Свыше 500 тысяч зрителей посетили театры Подмосковья за полгода - РИА Новости, 18.07.2023
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Новости Подмосковья
 
13:27 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/podmoskove-1884852374.html
Свыше 500 тысяч зрителей посетили театры Подмосковья за полгода
Свыше 500 тысяч зрителей посетили театры Подмосковья за полгода - РИА Новости, 18.07.2023
Свыше 500 тысяч зрителей посетили театры Подмосковья за полгода
За первую половину текущего года государственные и муниципальные театры Подмосковья посетили более 500 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:27
2023-07-18T13:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
александр островский
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. За первую половину текущего года государственные и муниципальные театры Подмосковья посетили более 500 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Как отметили в пресс-службе, в государственных театрах Московской области за этот период состоялось пять премьер. Московский Губернский театр представил спектакли "Женитьба. Почти по Гоголю", "Сорок первый" и "Собака на сене", Московский областной театр драмы и комедии – "В ожидании джаза", а Московский областной государственный академический театр "Русский балет" – "Ромео и Джульетта". В рамках празднования 200-летия со дня рождения легендарного драматурга Александра Островского муниципальные театры выпустили премьеры по его пьесам. Сергиево-Посадский драматический театр "Театральный ковчег" представил спектакль "Горячее сердце", Дмитровский театр "Большое гнездо" – постановку "Женитьба Бальзаминова".
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московская область (подмосковье), александр островский , московский губернский театр
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Александр Островский , Московский губернский театр

Свыше 500 тысяч зрителей посетили театры Подмосковья за полгода

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктриса Полина Галкина в спектакле "Собака на сене" в постановке режиссера Александра Коручекова на сцене Московского Губернского театра
Актриса Полина Галкина в спектакле Собака на сене в постановке режиссера Александра Коручекова на сцене Московского Губернского театра - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. За первую половину текущего года государственные и муниципальные театры Подмосковья посетили более 500 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Как отметили в пресс-службе, в государственных театрах Московской области за этот период состоялось пять премьер. Московский Губернский театр представил спектакли "Женитьба. Почти по Гоголю", "Сорок первый" и "Собака на сене", Московский областной театр драмы и комедии – "В ожидании джаза", а Московский областной государственный академический театр "Русский балет" – "Ромео и Джульетта".
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В рамках празднования 200-летия со дня рождения легендарного драматурга Александра Островского муниципальные театры выпустили премьеры по его пьесам. Сергиево-Посадский драматический театр "Театральный ковчег" представил спектакль "Горячее сердце", Дмитровский театр "Большое гнездо" – постановку "Женитьба Бальзаминова".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Александр ОстровскийМосковский губернский театр
 
 
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