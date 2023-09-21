https://ria.ru/20230921/vystavka-1897716209.html
Выставка о Кинешме в жизни драматурга Островского откроется в Иванове
Выставка о Кинешме в жизни драматурга Островского откроется в Иванове - РИА Новости, 21.09.2023
Выставка о Кинешме в жизни драматурга Островского откроется в Иванове
Выставка "Обетованные места. Волга и Кинешма в жизни и творчестве А. Н. Островского" откроется в Иванове 22 сентября, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:00
2023-09-21T11:00
2023-09-21T11:00
ивановская область
ивановская область
александр островский
кинешма
правительство ивановской области
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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ИВАНОВО, 21 сен — РИА Новости. Выставка "Обетованные места. Волга и Кинешма в жизни и творчестве А. Н. Островского" откроется в Иванове 22 сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Экспозиция приурочена к 200-летию со дня рождения великого драматурга. Выставка организована Центром развития туризма и гостеприимства Ивановской области и Бахрушинским театральным музеем при поддержке правительства Ивановской области и министерства культуры России. Посетить ее можно до 26 ноября", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что в экспозиции представлены портреты великого драматурга, фотографии Кинешмы и других мест Кинешемского уезда, которые он посещал, а также фото сцен из спектаклей, поставленных на сценах театров Костромы, Иванова, Кинешмы. Кроме того, на выставке можно будет увидеть афиши, костюмы, эскизы декораций знаменитых художников к его спектаклям. Обратиться к сценическим примерам можно будет в зоне отдыха, где будут воспроизводиться фрагменты спектаклей и фильмов по произведениям классика. Ивановская область тесно связана с жизнью и творчеством Александра Островского. Часть своей жизни он провел в родовой усадьбе в селе Щелыково, которое располагается недалеко от Кинешмы, а жители этого города по праву считают Островского своим земляком. Именем великого драматурга назван Кинешемский драматический театр, в котором уже пять лет проходит международный фестиваль камерных театральных форм "Островский-FEST", а также одна из главных улиц и старейшая школа города. К "волжской теме" специалисты относят пьесы "Гроза", "Козьма Захарьич Минин, Сухорук", "Воевода (Сон на Волге)", "Горячее сердце", "Бесприданница", "Таланты и поклонники", "Без вины виноватые". На выставке их представят экспонаты из собрания Бахрушинского музея – афиши знаменитых спектаклей, декорации, работы известных русских художников, фотографии исполнителей главных ролей.
https://ria.ru/20230906/ivanovskayaoblast-1893119314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, александр островский , кинешма, правительство ивановской области, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Ивановская область, Ивановская область, Александр Островский , Кинешма, Правительство Ивановской области, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
ИВАНОВО, 21 сен — РИА Новости. Выставка "Обетованные места. Волга и Кинешма в жизни и творчестве А. Н. Островского" откроется в Иванове 22 сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Экспозиция приурочена к 200-летию со дня рождения великого драматурга. Выставка организована Центром развития туризма и гостеприимства Ивановской области
и Бахрушинским театральным музеем при поддержке правительства Ивановской области и министерства культуры России. Посетить ее можно до 26 ноября", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в экспозиции представлены портреты великого драматурга, фотографии Кинешмы и других мест Кинешемского уезда, которые он посещал, а также фото сцен из спектаклей, поставленных на сценах театров Костромы
, Иванова, Кинешмы. Кроме того, на выставке можно будет увидеть афиши, костюмы, эскизы декораций знаменитых художников к его спектаклям. Обратиться к сценическим примерам можно будет в зоне отдыха, где будут воспроизводиться фрагменты спектаклей и фильмов по произведениям классика.
Ивановская область тесно связана с жизнью и творчеством Александра Островского. Часть своей жизни он провел в родовой усадьбе в селе Щелыково, которое располагается недалеко от Кинешмы, а жители этого города по праву считают Островского своим земляком. Именем великого драматурга назван Кинешемский драматический театр, в котором уже пять лет проходит международный фестиваль камерных театральных форм "Островский-FEST", а также одна из главных улиц и старейшая школа города.
К "волжской теме" специалисты относят пьесы "Гроза", "Козьма Захарьич Минин, Сухорук", "Воевода (Сон на Волге)", "Горячее сердце", "Бесприданница", "Таланты и поклонники", "Без вины виноватые". На выставке их представят экспонаты из собрания Бахрушинского музея – афиши знаменитых спектаклей, декорации, работы известных русских художников, фотографии исполнителей главных ролей.
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