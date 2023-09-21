Рейтинг@Mail.ru
Выставка о Кинешме в жизни драматурга Островского откроется в Иванове - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
 
11:00 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/vystavka-1897716209.html
Выставка о Кинешме в жизни драматурга Островского откроется в Иванове
Выставка о Кинешме в жизни драматурга Островского откроется в Иванове - РИА Новости, 21.09.2023
Выставка о Кинешме в жизни драматурга Островского откроется в Иванове
Выставка "Обетованные места. Волга и Кинешма в жизни и творчестве А. Н. Островского" откроется в Иванове 22 сентября, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:00
2023-09-21T11:00
ивановская область
ивановская область
александр островский
кинешма
правительство ивановской области
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897717162_68:0:1861:1008_1920x0_80_0_0_156f669966aefe62ef633dcbd5f53d26.jpg
ИВАНОВО, 21 сен — РИА Новости. Выставка "Обетованные места. Волга и Кинешма в жизни и творчестве А. Н. Островского" откроется в Иванове 22 сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Экспозиция приурочена к 200-летию со дня рождения великого драматурга. Выставка организована Центром развития туризма и гостеприимства Ивановской области и Бахрушинским театральным музеем при поддержке правительства Ивановской области и министерства культуры России. Посетить ее можно до 26 ноября", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что в экспозиции представлены портреты великого драматурга, фотографии Кинешмы и других мест Кинешемского уезда, которые он посещал, а также фото сцен из спектаклей, поставленных на сценах театров Костромы, Иванова, Кинешмы. Кроме того, на выставке можно будет увидеть афиши, костюмы, эскизы декораций знаменитых художников к его спектаклям. Обратиться к сценическим примерам можно будет в зоне отдыха, где будут воспроизводиться фрагменты спектаклей и фильмов по произведениям классика. Ивановская область тесно связана с жизнью и творчеством Александра Островского. Часть своей жизни он провел в родовой усадьбе в селе Щелыково, которое располагается недалеко от Кинешмы, а жители этого города по праву считают Островского своим земляком. Именем великого драматурга назван Кинешемский драматический театр, в котором уже пять лет проходит международный фестиваль камерных театральных форм "Островский-FEST", а также одна из главных улиц и старейшая школа города. К "волжской теме" специалисты относят пьесы "Гроза", "Козьма Захарьич Минин, Сухорук", "Воевода (Сон на Волге)", "Горячее сердце", "Бесприданница", "Таланты и поклонники", "Без вины виноватые". На выставке их представят экспонаты из собрания Бахрушинского музея – афиши знаменитых спектаклей, декорации, работы известных русских художников, фотографии исполнителей главных ролей.
https://ria.ru/20230906/ivanovskayaoblast-1893119314.html
ивановская область
кинешма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897717162_164:0:1508:1008_1920x0_80_0_0_82922ad591d8a0869c636e159aa4d76e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ивановская область, александр островский , кинешма, правительство ивановской области, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Ивановская область, Ивановская область, Александр Островский , Кинешма, Правительство Ивановской области, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)

Выставка о Кинешме в жизни драматурга Островского откроется в Иванове

© Правительство Ивановской областиАфиша выставки "Обетованные места. Волга и Кинешма в жизни и творчестве А. Н. Островского"
Афиша выставки Обетованные места. Волга и Кинешма в жизни и творчестве А. Н. Островского
© Правительство Ивановской области
Афиша выставки "Обетованные места. Волга и Кинешма в жизни и творчестве А. Н. Островского"
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 21 сен — РИА Новости. Выставка "Обетованные места. Волга и Кинешма в жизни и творчестве А. Н. Островского" откроется в Иванове 22 сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Экспозиция приурочена к 200-летию со дня рождения великого драматурга. Выставка организована Центром развития туризма и гостеприимства Ивановской области и Бахрушинским театральным музеем при поддержке правительства Ивановской области и министерства культуры России. Посетить ее можно до 26 ноября", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в экспозиции представлены портреты великого драматурга, фотографии Кинешмы и других мест Кинешемского уезда, которые он посещал, а также фото сцен из спектаклей, поставленных на сценах театров Костромы, Иванова, Кинешмы. Кроме того, на выставке можно будет увидеть афиши, костюмы, эскизы декораций знаменитых художников к его спектаклям. Обратиться к сценическим примерам можно будет в зоне отдыха, где будут воспроизводиться фрагменты спектаклей и фильмов по произведениям классика.
Ивановская область тесно связана с жизнью и творчеством Александра Островского. Часть своей жизни он провел в родовой усадьбе в селе Щелыково, которое располагается недалеко от Кинешмы, а жители этого города по праву считают Островского своим земляком. Именем великого драматурга назван Кинешемский драматический театр, в котором уже пять лет проходит международный фестиваль камерных театральных форм "Островский-FEST", а также одна из главных улиц и старейшая школа города.
К "волжской теме" специалисты относят пьесы "Гроза", "Козьма Захарьич Минин, Сухорук", "Воевода (Сон на Волге)", "Горячее сердце", "Бесприданница", "Таланты и поклонники", "Без вины виноватые". На выставке их представят экспонаты из собрания Бахрушинского музея – афиши знаменитых спектаклей, декорации, работы известных русских художников, фотографии исполнителей главных ролей.
Пароход на пристани
Как изменились малые города Ивановской области за последние пять лет
6 сентября, 12:51
 
Ивановская областьИвановская областьАлександр ОстровскийКинешмаПравительство Ивановской областиМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала