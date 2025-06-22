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Путин: работы актрисы Крючковой находят отклик в сердцах зрителей - РИА Новости, 22.06.2025
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Культура
 
13:31 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/putin-2024630385.html
Путин: работы актрисы Крючковой находят отклик в сердцах зрителей
Путин: работы актрисы Крючковой находят отклик в сердцах зрителей - РИА Новости, 22.06.2025
Путин: работы актрисы Крючковой находят отклик в сердцах зрителей
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Большого драматического театра имени Товстоногова Светлану Крючкову, отметив, что ее работы находят... РИА Новости, 22.06.2025
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Большого драматического театра имени Товстоногова Светлану Крючкову, отметив, что ее работы находят живой отклик в сердцах зрителей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемая Светлана Николаевна! Примите поздравления с юбилейным Днём рождения. За годы вдохновенного творческого труда Вы состоялись как талантливая актриса, подлинная звезда отечественного театра и кинематографа. Ваши работы, отмеченные глубоким знанием человеческих характеров и безупречным художественным вкусом, неизменно находят живой отклик в сердцах зрителей. Желаю Вам доброго здоровья, успехов и благополучия", - говорится в телеграмме главы государства. Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе. В 1973 года она окончила Школу-студию МХАТ, а после стала актрисой МХАТ им. Горького. С 1976 года она является актрисой Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге. Крючкова играла в спектаклях "Дом на песке" Рустама Ибрагимбекова (Сестра), "Тихий Дон" Михаила Шолохова (Аксинья), "Волки и овцы" (Купавина) и "На всякого мудреца довольно простоты" (Мамаева) Александра Островского, "На дне" Максима Горького (Василиса), "Вишневый сад" Антона Чехова (Раневская), "Мамаша Кураж и ее дети" Бертольта Брехта (Анна Фирлинг), "Васса Железнова" Максима Горького (Васса Железнова) и других. В текущем репертуаре театра актриса занята в постановках "Привидения" по Генрику Ибсену и "Жизнь впереди" по роману Эмиля Ажара.
https://ria.ru/20250622/kryuchkova-2024116674.html
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максим горький, владимир путин, михаил шолохов, россия, рсфср, кишинев
Культура, Максим Горький, Владимир Путин, Михаил Шолохов, Россия, РСФСР, Кишинев
Путин: работы актрисы Крючковой находят отклик в сердцах зрителей

Путин: работы актрисы Светланы Крючковой находят живой отклик в сердцах зрителей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСветлана Крючкова
Светлана Крючкова - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Светлана Крючкова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Большого драматического театра имени Товстоногова Светлану Крючкову, отметив, что ее работы находят живой отклик в сердцах зрителей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая Светлана Николаевна! Примите поздравления с юбилейным Днём рождения. За годы вдохновенного творческого труда Вы состоялись как талантливая актриса, подлинная звезда отечественного театра и кинематографа. Ваши работы, отмеченные глубоким знанием человеческих характеров и безупречным художественным вкусом, неизменно находят живой отклик в сердцах зрителей. Желаю Вам доброго здоровья, успехов и благополучия", - говорится в телеграмме главы государства.
Актриса Светлана Крючкова - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Биография Светланы Крючковой
Вчера, 08:00
Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе. В 1973 года она окончила Школу-студию МХАТ, а после стала актрисой МХАТ им. Горького. С 1976 года она является актрисой Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге.
Крючкова играла в спектаклях "Дом на песке" Рустама Ибрагимбекова (Сестра), "Тихий Дон" Михаила Шолохова (Аксинья), "Волки и овцы" (Купавина) и "На всякого мудреца довольно простоты" (Мамаева) Александра Островского, "На дне" Максима Горького (Василиса), "Вишневый сад" Антона Чехова (Раневская), "Мамаша Кураж и ее дети" Бертольта Брехта (Анна Фирлинг), "Васса Железнова" Максима Горького (Васса Железнова) и других.
В текущем репертуаре театра актриса занята в постановках "Привидения" по Генрику Ибсену и "Жизнь впереди" по роману Эмиля Ажара.
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