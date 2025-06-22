https://ria.ru/20250622/putin-2024630385.html

Путин: работы актрисы Крючковой находят отклик в сердцах зрителей

Путин: работы актрисы Крючковой находят отклик в сердцах зрителей - РИА Новости, 22.06.2025

Путин: работы актрисы Крючковой находят отклик в сердцах зрителей

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Большого драматического театра имени Товстоногова Светлану Крючкову, отметив, что ее работы находят... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T13:31:00+03:00

2025-06-22T13:31:00+03:00

2025-06-22T13:31:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Большого драматического театра имени Товстоногова Светлану Крючкову, отметив, что ее работы находят живой отклик в сердцах зрителей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемая Светлана Николаевна! Примите поздравления с юбилейным Днём рождения. За годы вдохновенного творческого труда Вы состоялись как талантливая актриса, подлинная звезда отечественного театра и кинематографа. Ваши работы, отмеченные глубоким знанием человеческих характеров и безупречным художественным вкусом, неизменно находят живой отклик в сердцах зрителей. Желаю Вам доброго здоровья, успехов и благополучия", - говорится в телеграмме главы государства. Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе. В 1973 года она окончила Школу-студию МХАТ, а после стала актрисой МХАТ им. Горького. С 1976 года она является актрисой Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге. Крючкова играла в спектаклях "Дом на песке" Рустама Ибрагимбекова (Сестра), "Тихий Дон" Михаила Шолохова (Аксинья), "Волки и овцы" (Купавина) и "На всякого мудреца довольно простоты" (Мамаева) Александра Островского, "На дне" Максима Горького (Василиса), "Вишневый сад" Антона Чехова (Раневская), "Мамаша Кураж и ее дети" Бертольта Брехта (Анна Фирлинг), "Васса Железнова" Максима Горького (Васса Железнова) и других. В текущем репертуаре театра актриса занята в постановках "Привидения" по Генрику Ибсену и "Жизнь впереди" по роману Эмиля Ажара.

https://ria.ru/20250622/kryuchkova-2024116674.html

https://ria.ru/20250325/putin-2007265425.html

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максим горький, владимир путин, михаил шолохов, россия, рсфср, кишинев