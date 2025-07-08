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Биография Константина Райкина

Биография Константина Райкина - РИА Новости, 08.07.2025

Биография Константина Райкина

Художественный руководитель Российского государственного театра "Сатирикон", режиссер и актер Константин Аркадьевич Райкин родился 8 июля 1950 года в Ленинграде РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T03:03:00+03:00

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Художественный руководитель Российского государственного театра "Сатирикон", режиссер и актер Константин Аркадьевич Райкин родился 8 июля 1950 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье народного артиста СССР Аркадия Райкина (1911-1987). Сестра – заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина.В 1971 году окончил Театральное училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина, курс народного артиста РСФСР Юрия Катина-Ярцева. В 1971-1981 годах Константин Райкин играл в Московском театре "Современник". Он был занят в постановках "Валентин и Валентина" Михаила Рощина, "И пойду… и пойду…" по Федору Достоевскому, "Балалайкин и Ко" по Михаилу Салтыкову-Щедрину, "Монумент" Энна Ветемаа, "Двенадцатая ночь" Уильяма Шекспира, "Вечно живые" Виктора Розова, "Лорензаччо" Альфреда де Мюссе, "Большевики" Михаила Шатрова, "Кабала святош" Михаила Булгакова и др. Всего в театре "Современник" Райкиным было сыграно 38 ролей, 15 из них – главные.В 1981-1982 годах он работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина.В 1982-1987 годах Константин Райкин был актером Государственного театра миниатюр в Москве. Он играл в спектаклях "Его Величество Театр" (вместе с Аркадием Райкиным), "Мир дому твоему" Семена Альтова (вместе с Аркадием Райкиным), "Лица" Михаила Мишина, "Что наша жизнь?" Аркадия Арканова, а также в авторской программе "Давай, артист!..".С 1987 года – актер, с 1988 года – художественный руководитель Государственного театра "Сатирикон" (с 1991 года – Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина).В театре он играл главные роли в спектаклях "Служанки" Жана Жене, "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана, "Великолепный рогоносец" Фернана Кроммелинка, "Превращение" Франца Кафки, "Трехгрошовая опера" Бертольта Брехта, "Жак и его господин" Милана Кундеры, "Гамлет", "Ричард III" и "Король Лир" по пьесам Уильяма Шекспира, "Контрабас" по пьесе Патрика Зюскинда, "Синьор Тодеро Хозяин" по пьесе Карло Гольдони, "Косметика врага" Амели Нотомб, "Не все коту масленица" Александра Островского, "Константин Райкин. Вечер с Достоевским" по мотивам повести Федора Достоевского "Записки из подполья", "Маленькие трагедии Пушкина" и др. В качестве режиссера в Театре-студии под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова) он поставил спектакли "Пирог" Ивана Крылова (1978), "Прощай, Маугли" Редьярда Киплинга (1979), "Прищучил" Бари Кифа (1984). В Ленинградском театре миниатюр осуществил постановки "Мир дому твоему" Семена Альтова (совместно с отцом, 1984), "Давай, Артист!" (1985), "Что наша жизнь?!" Аркадия Арканова (совместно с Владимиром Поглазовым и Анатолием Морозовым, 1986).В 1988 году Константин Райкин поставил в "Сатириконе" совместно с Александром Аркадиным-Школьником спектакль "Геркулес и Авгиевы конюшни" по Фридриху Дюрренматту, в 1990 году он осуществил постановку "Маугли" Редьярда Киплинга. Затем им были поставлены спектакли "Такие свободные бабочки" Леонарда Герша (1993), "Ромео и Джульетта" Шекспира (1995, 2012), "Кьоджинские перепалки" Карло Гольдони (1997), "Квартет" по пьесам Жана Батиста Мольера "Брак поневоле" и "Любовь-целительница" (1999), "Шантеклер" Эдмона Ростана (2001), "Доходное место" Александра Островского (2003, 2009), "Страна любви" по пьесе Островского "Снегурочка" (2004), "Смешные деньги" Рэя Куни (2005), "Королева красоты" и "Сиротливый Запад" Мартина Макдонаха (оба – 2007), "Синее чудовище" Карло Гоцци (2008), "Тополя и ветер" Жеральда Сиблейраса (2009), "Деньги" по пьесе "Не было ни гроша, да вдруг алтын" Островского (2010), "Лондон Шоу" по "Пигмалиону" Бернарда Шоу (2013), "Кухня" Арнольда Уэскера, "Однорукий из Спокана" Мартина Макдонаха (оба – 2014), "Все оттенки голубого" Владимира Зайцева (2015), "Лекарь поневоле" Мольера (2016), "Ваня и Соня и Маша и Гвоздь" Кристофера Дюранга (2017), "Глупости" Виктории Никольской, "Всем, кого касается" Даны Сидерос (оба – 2019) и др. В текущем репертуаре "Сатирикона" представлены постановки Константина Райкина: "Плутни Скапена" по Мольеру (2020), "Гроза" Островского (2022), "Четыре тирана" Карло Гольдони (2023), "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана (2025). Райкин выходит на сцену театра в постановках "Дон Жуан" Мольера, "Шутники" Александра Островского, "Человек из ресторана" Ивана Шмелева, в спектакле "Р" по мотивам пьесы Николая Гоголя "Ревизор", моноспектакле-концерте "Константин Райкин. Своим голосом". Принимает участие в спектакле "Как Фауст ослеп" по произведению Иоганна Вольфганга Гете "Фауст". 8 июля 2025 года юбиляр представит обновленную версию своего поэтического моноспектакля "Константин Райкин. Своим голосом". Дебют Константина Райкина в кинематографе состоялся в студенческие годы, когда его пригласили на роль в фильм "Завтра, третьего апреля…" режиссера Игоря Масленникова (1969). После этого была небольшая роль в военной картине Бориса Волчека "Командир счастливой "Щуки" (1972).Широкую известность ему принесли роли в фильмах "Много шума из ничего" Самсона Самсонова (1973) и "Свой среди чужих, чужой среди своих" Никиты Михалкова (1974). Большой зрительский успех принесла Райкину главная роль в музыкальной картине режиссера Владимира Воробьева "Труффальдино из Бергамо" (1976).В 1980-е годы фильмография артиста пополнилась другими музыкальными лентами – "Остров погибших кораблей" (1987) и "Руанская дева по прозвищу Пышка" (1989) Евгения Гинзбурга.Драматический дар Константина Райкина и его мастерство перевоплощения проявились в картине "Тень, или Может быть, все обойдется" (1991), поставленной Михаилом Козаковым по пьесе Евгения Шварца, где актер исполнил две роли – Ученого и его Тени. Он также снялся в фильмах "Комедия о Лисистрате" Валерия Рубинчика (1989), "Русский регтайм" Сергея Урсуляка, "Стреляющие ангелы" Владимира Штерянова (оба – 1993), "Простодушный" Евгения Гинзбурга (1994). В 2002 году Райкин сыграл роль Пуаро в телевизионном сериале "Неудача Пуаро" режиссера Сергея Урсуляка. Константин Райкин ведет преподавательскую деятельность.В 2001-2012 годах Константин Райкин руководил курсом в Школе-студии МХАТ (с 2006 года – профессор). В 2012 году Райкиным была основана Высшая школа сценических искусств (Театральная школа Константина Райкина). В 2013 году состоялось торжественное открытие учебного заведения. Константин Райкин – художественный руководитель и ректор школы. Также он является профессором кафедры актерского мастерства и режиссуры.Член Союза театральных деятелей РФ.Входит в редакционный совет журнала "Вопросы театра", попечительский совет Российской государственной библиотеки искусств. Творчество Константина Райкина было отмечено различными наградами. В 1992 году он был удостоен звания народного артиста РФ. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2000) и III степеней (2010). Является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства (1996, 2003). Он был удостоен международной премии К.С. Станиславского (1998), премий "Золотая маска" (1996, 2001, 2005, 2008), "Хрустальная Турандот" (1994, 2004), "Чайка" (2004), "Триумф" (2008). В 2011 году получил премию имени Георгия Товстоногова "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".В 2016 году Ассоциация театральных критиков назвала Константина Райкина "Человеком года" с формулировкой "за смелость и бескомпромиссность в отстаивании свободы творчества". Константин Райкин женат на актрисе и режиссере театра "Сатирикон" Елене Бутенко-Райкиной. Дочь Полина Райкина – актриса театра "Сатирикон". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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