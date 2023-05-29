https://ria.ru/20230529/znamenitosti-1874780316.html
Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств
Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств - РИА Новости, 29.05.2023
Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств
Художественного руководителя "Сатирикона" Константина Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств (ВШСИ), сообщается на сайте учреждения. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:15
2023-05-29T12:15
2023-05-29T12:15
новости культуры
константин райкин
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147998/42/1479984221_0:96:2930:1744_1920x0_80_0_0_6ecd666213e580ba4ad88225d96f68c5.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Художественного руководителя "Сатирикона" Константина Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств (ВШСИ), сообщается на сайте учреждения. Он сохранит за собой должность худрука Школы."После долгого перерыва я набираю студентов на смешанный актерско-режиссерский курс под своим руководством. И впервые в мастерской Якова Ломкина заочно будут обучать синтетических артистов – артист драмы и артист мюзикла", — поделился планами Райкин. В сообщении указали, что со вступлением Райкина в должность ректора завершилась правовая неопределенность, продолжавшаяся в Школе полтора года. Все юридические вопросы урегулировали. Весной 2022 года Райкин рассказал, что находится в процессе увольнения с должности худрука школы, так как "эта должность была упразднена ректором Анатолием Полянкиным".Против последнего возбудили дело по составленному заявлению Константина Райкина по факту хищения помещений фонда имени его отца Аркадия Райкина, в том числе здания ВШСИ. В июне 2022 года Полянкин умер. Ранее сообщалось о том, что Константин Богомолов открыл в Театре на Бронной новое арт-пространство "Худсовет".
https://ria.ru/20230527/festival-1874423867.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147998/42/1479984221_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e8e573ced7dba2ea285924c3f00f8204.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, константин райкин
Новости культуры, Константин Райкин, Культура
Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств
Худрука "Сатирикона" Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств