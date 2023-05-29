https://ria.ru/20230529/znamenitosti-1874780316.html

Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств

Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств - РИА Новости, 29.05.2023

Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств

Художественного руководителя "Сатирикона" Константина Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств (ВШСИ), сообщается на сайте учреждения. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:15

2023-05-29T12:15

2023-05-29T12:15

новости культуры

константин райкин

культура

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Художественного руководителя "Сатирикона" Константина Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств (ВШСИ), сообщается на сайте учреждения. Он сохранит за собой должность худрука Школы."После долгого перерыва я набираю студентов на смешанный актерско-режиссерский курс под своим руководством. И впервые в мастерской Якова Ломкина заочно будут обучать синтетических артистов – артист драмы и артист мюзикла", — поделился планами Райкин. В сообщении указали, что со вступлением Райкина в должность ректора завершилась правовая неопределенность, продолжавшаяся в Школе полтора года. Все юридические вопросы урегулировали. Весной 2022 года Райкин рассказал, что находится в процессе увольнения с должности худрука школы, так как "эта должность была упразднена ректором Анатолием Полянкиным".Против последнего возбудили дело по составленному заявлению Константина Райкина по факту хищения помещений фонда имени его отца Аркадия Райкина, в том числе здания ВШСИ. В июне 2022 года Полянкин умер. Ранее сообщалось о том, что Константин Богомолов открыл в Театре на Бронной новое арт-пространство "Худсовет".

https://ria.ru/20230527/festival-1874423867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, константин райкин