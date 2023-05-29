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Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств - РИА Новости, 29.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:15 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/znamenitosti-1874780316.html
Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств
Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств - РИА Новости, 29.05.2023
Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств
Художественного руководителя "Сатирикона" Константина Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств (ВШСИ), сообщается на сайте учреждения. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:15
2023-05-29T12:15
новости культуры
константин райкин
культура
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Художественного руководителя "Сатирикона" Константина Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств (ВШСИ), сообщается на сайте учреждения. Он сохранит за собой должность худрука Школы."После долгого перерыва я набираю студентов на смешанный актерско-режиссерский курс под своим руководством. И впервые в мастерской Якова Ломкина заочно будут обучать синтетических артистов – артист драмы и артист мюзикла", — поделился планами Райкин. В сообщении указали, что со вступлением Райкина в должность ректора завершилась правовая неопределенность, продолжавшаяся в Школе полтора года. Все юридические вопросы урегулировали. Весной 2022 года Райкин рассказал, что находится в процессе увольнения с должности худрука школы, так как "эта должность была упразднена ректором Анатолием Полянкиным".Против последнего возбудили дело по составленному заявлению Константина Райкина по факту хищения помещений фонда имени его отца Аркадия Райкина, в том числе здания ВШСИ. В июне 2022 года Полянкин умер. Ранее сообщалось о том, что Константин Богомолов открыл в Театре на Бронной новое арт-пространство "Худсовет".
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новости культуры, константин райкин
Новости культуры, Константин Райкин, Культура
Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств

Худрука "Сатирикона" Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Российского государственного театра "Сатирикон" имени А.Райкина, народный артист России Константин Райкин
Художественный руководитель Российского государственного театра Сатирикон имени А.Райкина, народный артист России Константин Райкин - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Художественного руководителя "Сатирикона" Константина Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств (ВШСИ), сообщается на сайте учреждения.
Он сохранит за собой должность худрука Школы.
«
"После долгого перерыва я набираю студентов на смешанный актерско-режиссерский курс под своим руководством. И впервые в мастерской Якова Ломкина заочно будут обучать синтетических артистов – артист драмы и артист мюзикла", — поделился планами Райкин.
В сообщении указали, что со вступлением Райкина в должность ректора завершилась правовая неопределенность, продолжавшаяся в Школе полтора года. Все юридические вопросы урегулировали.
Весной 2022 года Райкин рассказал, что находится в процессе увольнения с должности худрука школы, так как "эта должность была упразднена ректором Анатолием Полянкиным".
Против последнего возбудили дело по составленному заявлению Константина Райкина по факту хищения помещений фонда имени его отца Аркадия Райкина, в том числе здания ВШСИ. В июне 2022 года Полянкин умер.
Ранее сообщалось о том, что Константин Богомолов открыл в Театре на Бронной новое арт-пространство "Худсовет".
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