https://ria.ru/20230517/teatr-1872370527.html

Богомолов открыл в Театре на Бронной новое арт-пространство

Богомолов открыл в Театре на Бронной новое арт-пространство - РИА Новости, 17.05.2023

Богомолов открыл в Театре на Бронной новое арт-пространство

В Театре на Бронной открылось новое арт-пространство "Худсовет". Все желающие смогут узнать больше о знаковом культурном месте Москвы и его спектаклях,... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:08

2023-05-17T14:08

2023-05-17T14:08

культура

театр

константин богомолов

москва

театр на бронной

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Театре на Бронной открылось новое арт-пространство "Худсовет". Все желающие смогут узнать больше о знаковом культурном месте Москвы и его спектаклях, рассказал худрук Константин Богомолов. Это будет серия роликов: каждые две недели в систему планируют добавлять очередную запись, как о старых постановках, так и о новых. Материалы, которые рассказывают о современных спектаклях, – реальные записи обсуждений, в который в том числе участвует и Богомолов.Художники воссоздали кабинет художественного совета театра с традиционным столом для заседаний, где обсуждались детали будущих постановок. При этом в "Худсовете" есть мультимедийные экраны и наушники: благодаря этому и можно послушать, посмотреть и прочитать, как же создаются спектакли. Кроме того, за столом худрука есть исторические записки, письма, заметки и даже доносы.В арт-пространстве "Худсовет" можно будет побывать на специальных экскурсиях или при посещении спектаклей.

https://ria.ru/20230503/spektakl-1869170964.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

театр, константин богомолов, москва, театр на бронной