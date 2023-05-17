Богомолов открыл в Театре на Бронной новое арт-пространство
Константин Богомолов открыл в Театре на Бронной новое арт-пространство "Худсовет"
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОткрытие нового пространства театра на Бронной "Проект Худсовет"
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Театре на Бронной открылось новое арт-пространство "Худсовет". Все желающие смогут узнать больше о знаковом культурном месте Москвы и его спектаклях, рассказал худрук Константин Богомолов.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОткрытие нового пространства театра на Бронной "Проект Худсовет"
Открытие нового пространства театра на Бронной "Проект Худсовет"
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"Театр намерен допустить зрителя за кулисы, процесс подготовки к спектаклю. Причем, не только актуальных. У нас есть большое количество неопубликованных стенограмм, записей худсоветов, обсуждений – святая святых театра. Мы понимаем, что если просто опубликуем их, то вряд ли их прочитают зрители. Сейчас мир существует в реальности аудиовизуального контента, поэтому мы озвучили записи голосами наших артистов", – отметил Богомолов.
Это будет серия роликов: каждые две недели в систему планируют добавлять очередную запись, как о старых постановках, так и о новых. Материалы, которые рассказывают о современных спектаклях, – реальные записи обсуждений, в который в том числе участвует и Богомолов.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПевец Валерий Сюткин с дочерью Виолой на открытии нового пространства Театра на Бронной "Проект Худсовет" в Москве.
Певец Валерий Сюткин с дочерью Виолой на открытии нового пространства Театра на Бронной "Проект Худсовет" в Москве.
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© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПосетители на открытии нового пространства Театра на Бронной "Проект Худсовет" в Москве.
Посетители на открытии нового пространства Театра на Бронной "Проект Худсовет" в Москве.
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Певец Валерий Сюткин с дочерью Виолой на открытии нового пространства Театра на Бронной "Проект Худсовет" в Москве.
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Посетители на открытии нового пространства Театра на Бронной "Проект Худсовет" в Москве.
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Художники воссоздали кабинет художественного совета театра с традиционным столом для заседаний, где обсуждались детали будущих постановок. При этом в "Худсовете" есть мультимедийные экраны и наушники: благодаря этому и можно послушать, посмотреть и прочитать, как же создаются спектакли.
Художник Театра на Бронной Лариса Ломакина
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"Стол реальный: за ним сидели несколько худруков театра. Кресло тоже реальное – точно 40-50-х годов. Мы постарались воспроизвести что-то похожее на кабинет худсовета, но стулья – уже реплики. В театре уникальный музей с не менее уникальной хранительницей, которая во время предыдущего ремонта буквально на мусорке нашла некоторые советские афиши и спасла их. Мы решили их не реставрировать, а вставили в рамы под стекло. Поэтому их можно увидеть в первозданном виде", – отметила художник театра Лариса Ломакина.
Кроме того, за столом худрука есть исторические записки, письма, заметки и даже доносы.
В арт-пространстве "Худсовет" можно будет побывать на специальных экскурсиях или при посещении спектаклей.