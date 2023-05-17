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Богомолов открыл в Театре на Бронной новое арт-пространство - РИА Новости, 17.05.2023
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Культура
 
14:08 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/teatr-1872370527.html
Богомолов открыл в Театре на Бронной новое арт-пространство
Богомолов открыл в Театре на Бронной новое арт-пространство - РИА Новости, 17.05.2023
Богомолов открыл в Театре на Бронной новое арт-пространство
В Театре на Бронной открылось новое арт-пространство "Худсовет". Все желающие смогут узнать больше о знаковом культурном месте Москвы и его спектаклях,... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:08
2023-05-17T14:08
культура
театр
константин богомолов
москва
театр на бронной
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Театре на Бронной открылось новое арт-пространство "Худсовет". Все желающие смогут узнать больше о знаковом культурном месте Москвы и его спектаклях, рассказал худрук Константин Богомолов. Это будет серия роликов: каждые две недели в систему планируют добавлять очередную запись, как о старых постановках, так и о новых. Материалы, которые рассказывают о современных спектаклях, – реальные записи обсуждений, в который в том числе участвует и Богомолов.Художники воссоздали кабинет художественного совета театра с традиционным столом для заседаний, где обсуждались детали будущих постановок. При этом в "Худсовете" есть мультимедийные экраны и наушники: благодаря этому и можно послушать, посмотреть и прочитать, как же создаются спектакли. Кроме того, за столом худрука есть исторические записки, письма, заметки и даже доносы.В арт-пространстве "Худсовет" можно будет побывать на специальных экскурсиях или при посещении спектаклей.
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театр, константин богомолов, москва, театр на бронной
Культура, Театр, Константин Богомолов, Москва, Театр на Бронной
Богомолов открыл в Театре на Бронной новое арт-пространство

Константин Богомолов открыл в Театре на Бронной новое арт-пространство "Худсовет"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОткрытие нового пространства театра на Бронной "Проект Худсовет"
Открытие нового пространства театра на Бронной Проект Худсовет - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Театре на Бронной открылось новое арт-пространство "Худсовет". Все желающие смогут узнать больше о знаковом культурном месте Москвы и его спектаклях, рассказал худрук Константин Богомолов.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОткрытие нового пространства театра на Бронной "Проект Худсовет"
Открытие нового пространства театра на Бронной Проект Худсовет - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Открытие нового пространства театра на Бронной "Проект Худсовет"
«

"Театр намерен допустить зрителя за кулисы, процесс подготовки к спектаклю. Причем, не только актуальных. У нас есть большое количество неопубликованных стенограмм, записей худсоветов, обсуждений – святая святых театра. Мы понимаем, что если просто опубликуем их, то вряд ли их прочитают зрители. Сейчас мир существует в реальности аудиовизуального контента, поэтому мы озвучили записи голосами наших артистов", – отметил Богомолов.

Это будет серия роликов: каждые две недели в систему планируют добавлять очередную запись, как о старых постановках, так и о новых. Материалы, которые рассказывают о современных спектаклях, – реальные записи обсуждений, в который в том числе участвует и Богомолов.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПевец Валерий Сюткин с дочерью Виолой на открытии нового пространства Театра на Бронной "Проект Худсовет" в Москве.
Певец Валерий Сюткин с дочерью Виолой на открытии нового пространства Театра на Бронной Проект Худсовет
Певец Валерий Сюткин с дочерью Виолой на открытии нового пространства Театра на Бронной "Проект Худсовет" в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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1 из 2
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПосетители на открытии нового пространства Театра на Бронной "Проект Худсовет" в Москве.
Открытие нового пространства театра на Бронной Проект Худсовет
Посетители на открытии нового пространства Театра на Бронной "Проект Худсовет" в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 2
Певец Валерий Сюткин с дочерью Виолой на открытии нового пространства Театра на Бронной "Проект Худсовет" в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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1 из 2
Посетители на открытии нового пространства Театра на Бронной "Проект Худсовет" в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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2 из 2
Художники воссоздали кабинет художественного совета театра с традиционным столом для заседаний, где обсуждались детали будущих постановок. При этом в "Худсовете" есть мультимедийные экраны и наушники: благодаря этому и можно послушать, посмотреть и прочитать, как же создаются спектакли.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкХудожник Театра на Бронной Лариса Ломакина
Художник Театра на Бронной Лариса Ломакина - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Художник Театра на Бронной Лариса Ломакина
«
"Стол реальный: за ним сидели несколько худруков театра. Кресло тоже реальное – точно 40-50-х годов. Мы постарались воспроизвести что-то похожее на кабинет худсовета, но стулья – уже реплики. В театре уникальный музей с не менее уникальной хранительницей, которая во время предыдущего ремонта буквально на мусорке нашла некоторые советские афиши и спасла их. Мы решили их не реставрировать, а вставили в рамы под стекло. Поэтому их можно увидеть в первозданном виде", – отметила художник театра Лариса Ломакина.
Кроме того, за столом худрука есть исторические записки, письма, заметки и даже доносы.
В арт-пространстве "Худсовет" можно будет побывать на специальных экскурсиях или при посещении спектаклей.
Актеры Андро Симонишвили и Яна Вилочкина в сцене из спектакля Вероника в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Война Богомолова: "Вероника" — новая театральная реальность в России
3 мая, 08:10
 
КультураТеатрКонстантин БогомоловМоскваТеатр на Бронной
 
 
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