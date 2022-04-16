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Адвокат: дело на Полянкина возбудили по заявлению Константина Райкина - РИА Новости, 16.04.2022
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Адвокат: дело на Полянкина возбудили по заявлению Константина Райкина
Адвокат: дело на Полянкина возбудили по заявлению Константина Райкина - РИА Новости, 16.04.2022
Адвокат: дело на Полянкина возбудили по заявлению Константина Райкина
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении ректора Театральной школы имени Райкина Анатолия Полянкина возбуждено по заявлению основателя РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T15:24
2022-04-16T15:24
россия
общество
культура
константин райкин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении ректора Театральной школы имени Райкина Анатолия Полянкина возбуждено по заявлению основателя школы Константина Райкина из-за хищения помещений фонда имени А.И. Райкина, в том числе, здания Высшей школы сценических искусств, рассказал РИА Новости адвокат ЕМПП Валентин Петров."В декабре 2021 года по заявлению Райкина Константина Аркадьевича возбуждено уголовное дело против Полянкина Анатолия Евсеевича по факту хищения помещений фонда имени А.И. Райкина, в том числе, здания Высшей школы сценических искусств (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что следственными органами принято решение о привлечении Полянкина в качестве подозреваемого, обвинение будет предъявлено в течение 10 суток.Накануне Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест Анатолия Полянкина.Ранее народный артист Константин Райкин заявил РИА Новости, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя школы, поскольку "эта должность была упразднена ректором Анатолием Полянкиным".Он отметил, что вместе с Полянкиным они проработали вместе 23 года. По словам Райкина, Полянкин не согласовал ни с кем устав школы, в котором он не дал ни художественному руководителю, ни педагогам "никаких прав" и утвердил его "каким-то образом самостоятельно". Кроме того, худрук отмечает, что Полянкин пытается "приобрести школу как некую недвижимость", хотя "не имеет на это права".
https://ria.ru/20220412/raykin-1783140667.html
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россия, общество, культура, константин райкин
15:24 16.04.2022
 
Адвокат: дело на Полянкина возбудили по заявлению Константина Райкина

Адвокат сообщил, что дело против Полянкина возбудили по заявлению Константина Райкина

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнатолий Полянкин
Анатолий Полянкин - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Анатолий Полянкин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении ректора Театральной школы имени Райкина Анатолия Полянкина возбуждено по заявлению основателя школы Константина Райкина из-за хищения помещений фонда имени А.И. Райкина, в том числе, здания Высшей школы сценических искусств, рассказал РИА Новости адвокат ЕМПП Валентин Петров.
"В декабре 2021 года по заявлению Райкина Константина Аркадьевича возбуждено уголовное дело против Полянкина Анатолия Евсеевича по факту хищения помещений фонда имени А.И. Райкина, в том числе, здания Высшей школы сценических искусств (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.
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Райкин подтвердил уход с поста худрука Высшей школы сценических искусств
Он добавил, что следственными органами принято решение о привлечении Полянкина в качестве подозреваемого, обвинение будет предъявлено в течение 10 суток.
Накануне Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест Анатолия Полянкина.
Ранее народный артист Константин Райкин заявил РИА Новости, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя школы, поскольку "эта должность была упразднена ректором Анатолием Полянкиным".
Он отметил, что вместе с Полянкиным они проработали вместе 23 года. По словам Райкина, Полянкин не согласовал ни с кем устав школы, в котором он не дал ни художественному руководителю, ни педагогам "никаких прав" и утвердил его "каким-то образом самостоятельно". Кроме того, худрук отмечает, что Полянкин пытается "приобрести школу как некую недвижимость", хотя "не имеет на это права".
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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