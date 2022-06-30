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Умер ректор Театральной школы Райкина Анатолий Полянкин - РИА Новости, 30.06.2022
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Культура
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Умер ректор Театральной школы Райкина Анатолий Полянкин
Умер ректор Театральной школы Райкина Анатолий Полянкин - РИА Новости, 30.06.2022
Умер ректор Театральной школы Райкина Анатолий Полянкин
Ректор Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин, обвиняемый в мошенничестве, скончался в реанимации на фоне... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:09
2022-06-30T10:14
россия
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аркадий райкин
культура
новости культуры
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ректор Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин, обвиняемый в мошенничестве, скончался в реанимации на фоне обострения заболевания, сообщил РИА Новости его адвокат Василий Куликов."Анатолий скончался ночью в реанимационном отделении ФМБА на Ореховом бульваре. Он был госпитализирован около двух недель назад, обострились его заболевания на фоне уголовного преследования", - сказал собеседник агентства.Куликов отметил, что обсудит дальнейшие действия по защите Полянкина с его родственниками. "Дело за смертью обвиняемого подлежит закрытию. Анатолий Евсеевич вину не признавал, можно дальше настаивать на его невиновности, а то получается - человек ушел из жизни обвиняемым", - добавил он.В середине апреля Бабушкинский суд Москвы отправил Полянкина под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Дело возбудили по составленному в декабре заявлению Константина Райкина по факту хищения помещений фонда имени его отца Аркадия Райкина, в том числе здания Высшей школы сценических искусств, заявляла сторона актера.Ранее занимавший должность худрука школы Райкин заявил РИА Новости, что вместе с Полянкиным они проработали вместе 23 года, но тот не согласовал ни с кем устав школы, в котором не дал ни художественному руководителю, ни педагогам "никаких прав", и утвердил его "каким-то образом самостоятельно". Кроме того, артист заявлял, что Полянкин пытался "приобрести школу как некую недвижимость", хотя "не имеет на это права".
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россия, москва, общество, константин райкин, аркадий райкин, новости культуры
09:09 30.06.2022 (обновлено: 10:14 30.06.2022)
 
Умер ректор Театральной школы Райкина Анатолий Полянкин

Умер ректор Театральной школы Райкина Анатолий Полянкин, обвиняемый в мошенничестве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнатолий Полянкин
Анатолий Полянкин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Анатолий Полянкин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ректор Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин, обвиняемый в мошенничестве, скончался в реанимации на фоне обострения заболевания, сообщил РИА Новости его адвокат Василий Куликов.
"Анатолий скончался ночью в реанимационном отделении ФМБА на Ореховом бульваре. Он был госпитализирован около двух недель назад, обострились его заболевания на фоне уголовного преследования", - сказал собеседник агентства.
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Райкин заявил, что хотел бы сделать свою Театральную школу государственной
Куликов отметил, что обсудит дальнейшие действия по защите Полянкина с его родственниками. "Дело за смертью обвиняемого подлежит закрытию. Анатолий Евсеевич вину не признавал, можно дальше настаивать на его невиновности, а то получается - человек ушел из жизни обвиняемым", - добавил он.
В середине апреля Бабушкинский суд Москвы отправил Полянкина под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Дело возбудили по составленному в декабре заявлению Константина Райкина по факту хищения помещений фонда имени его отца Аркадия Райкина, в том числе здания Высшей школы сценических искусств, заявляла сторона актера.
Ранее занимавший должность худрука школы Райкин заявил РИА Новости, что вместе с Полянкиным они проработали вместе 23 года, но тот не согласовал ни с кем устав школы, в котором не дал ни художественному руководителю, ни педагогам "никаких прав", и утвердил его "каким-то образом самостоятельно". Кроме того, артист заявлял, что Полянкин пытался "приобрести школу как некую недвижимость", хотя "не имеет на это права".
 
КультураРоссияМоскваОбществоКонстантин РайкинАркадий РайкинНовости культуры
 
 
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