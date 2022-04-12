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Райкин подтвердил уход с поста худрука Высшей школы сценических искусств - РИА Новости, 12.04.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220412/raykin-1783140667.html
Райкин подтвердил уход с поста худрука Высшей школы сценических искусств
Райкин подтвердил уход с поста худрука Высшей школы сценических искусств - РИА Новости, 12.04.2022
Райкин подтвердил уход с поста худрука Высшей школы сценических искусств
Константин Райкин подтвердил, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (Театральной школы... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:57
2022-04-12T16:14
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константин райкин
аркадий райкин
общество
новости культуры
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Константин Райкин подтвердил, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина), добавив, что надеется на лучшее и работает с юристами, поскольку уверен в своей правоте."Я подтверждаю, что информация правильная. Я нахожусь в состоянии увольнения с должности художественного руководителя (школы – ред.), потому что эта должность упразднена господином (ректором Анатолием – ред.) Полянкиным. Ситуация эта довольно долго уже развивалась", - говорится в видеообращении Райкина, опубликованном в официальном Telegram-канале театра "Сатирикон".По признанию худрука, он выпустил уже два потока артистов, часть из которых служит в "Сатириконе", преподает уже 50 лет и планирует продолжать, а также уверен в своей правоте в текущей ситуации. По словам Райкина, ректор учреждения Анатолий Полянкин много лет даже не бывал в школе, управляя ей дистанционно.
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россия, культура, константин райкин, аркадий райкин, общество, новости культуры
15:57 12.04.2022 (обновлено: 16:14 12.04.2022)
 
Райкин подтвердил уход с поста худрука Высшей школы сценических искусств

Константин Райкин подтвердил увольнение с поста худрука Высшей школы сценических искусств

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКонстантин Райкин
Константин Райкин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Константин Райкин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Константин Райкин подтвердил, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина), добавив, что надеется на лучшее и работает с юристами, поскольку уверен в своей правоте.
"Я подтверждаю, что информация правильная. Я нахожусь в состоянии увольнения с должности художественного руководителя (школы – ред.), потому что эта должность упразднена господином (ректором Анатолием – ред.) Полянкиным. Ситуация эта довольно долго уже развивалась", - говорится в видеообращении Райкина, опубликованном в официальном Telegram-канале театра "Сатирикон".
По признанию худрука, он выпустил уже два потока артистов, часть из которых служит в "Сатириконе", преподает уже 50 лет и планирует продолжать, а также уверен в своей правоте в текущей ситуации. По словам Райкина, ректор учреждения Анатолий Полянкин много лет даже не бывал в школе, управляя ей дистанционно.
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