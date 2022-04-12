https://ria.ru/20220412/raykin-1783140667.html

Райкин подтвердил уход с поста худрука Высшей школы сценических искусств

Райкин подтвердил уход с поста худрука Высшей школы сценических искусств - РИА Новости, 12.04.2022

Райкин подтвердил уход с поста худрука Высшей школы сценических искусств

Константин Райкин подтвердил, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (Театральной школы... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:57

2022-04-12T15:57

2022-04-12T16:14

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Константин Райкин подтвердил, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина), добавив, что надеется на лучшее и работает с юристами, поскольку уверен в своей правоте."Я подтверждаю, что информация правильная. Я нахожусь в состоянии увольнения с должности художественного руководителя (школы – ред.), потому что эта должность упразднена господином (ректором Анатолием – ред.) Полянкиным. Ситуация эта довольно долго уже развивалась", - говорится в видеообращении Райкина, опубликованном в официальном Telegram-канале театра "Сатирикон".По признанию худрука, он выпустил уже два потока артистов, часть из которых служит в "Сатириконе", преподает уже 50 лет и планирует продолжать, а также уверен в своей правоте в текущей ситуации. По словам Райкина, ректор учреждения Анатолий Полянкин много лет даже не бывал в школе, управляя ей дистанционно.

https://ria.ru/20220404/ramt-1781838948.html

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россия, культура, константин райкин, аркадий райкин, общество, новости культуры