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Райкин подтвердил уход с поста худрука Высшей школы сценических искусств
Райкин подтвердил уход с поста худрука Высшей школы сценических искусств - РИА Новости, 12.04.2022
Райкин подтвердил уход с поста худрука Высшей школы сценических искусств
Константин Райкин подтвердил, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (Театральной школы... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:57
2022-04-12T15:57
2022-04-12T16:14
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Константин Райкин подтвердил, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина), добавив, что надеется на лучшее и работает с юристами, поскольку уверен в своей правоте."Я подтверждаю, что информация правильная. Я нахожусь в состоянии увольнения с должности художественного руководителя (школы – ред.), потому что эта должность упразднена господином (ректором Анатолием – ред.) Полянкиным. Ситуация эта довольно долго уже развивалась", - говорится в видеообращении Райкина, опубликованном в официальном Telegram-канале театра "Сатирикон".По признанию худрука, он выпустил уже два потока артистов, часть из которых служит в "Сатириконе", преподает уже 50 лет и планирует продолжать, а также уверен в своей правоте в текущей ситуации. По словам Райкина, ректор учреждения Анатолий Полянкин много лет даже не бывал в школе, управляя ей дистанционно.
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россия, культура, константин райкин, аркадий райкин, общество, новости культуры
15:57 12.04.2022 (обновлено: 16:14 12.04.2022)
Райкин подтвердил уход с поста худрука Высшей школы сценических искусств
Константин Райкин подтвердил увольнение с поста худрука Высшей школы сценических искусств