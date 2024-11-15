https://ria.ru/20241115/spektakl-1983903499.html

В Бахрушинском музее пройдут новогодние иммерсивные спектакли

В Бахрушинском музее пройдут новогодние иммерсивные спектакли - РИА Новости, 15.11.2024

В Бахрушинском музее пройдут новогодние иммерсивные спектакли

Бахрушинский музей покажет новогодние иммерсивные спектакли в рамках проекта "Рождественский детектив" с 7 декабря по 8 января, сообщили в пресс-службе музея. РИА Новости, 15.11.2024

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2024-11-15T11:21

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Бахрушинский музей покажет новогодние иммерсивные спектакли в рамках проекта "Рождественский детектив" с 7 декабря по 8 января, сообщили в пресс-службе музея.Эти новогодние представления пройдут в Доме-музее Ермоловой и Доме-музее Щепкина, которые впервые присоединятся к новогоднему проекту, проходящему в четвертый раз. Зрители смогут увидеть спектакли "Рождественский детектив. Ледяное приключение" и "Рождественский детектив. Загадочная история Щепкина".В основе сюжета "Ледяного приключения" – пьеса Александра Островского "Снегурочка", в постановке которой блистала великая Мария Ермолова. Юные зрители станут жителями царства Берендея. Им предстоит отгадать загадки Лешего и вместе с Морозом найти и растопить ледяное сердце Снегурочки. Достижения будут отмечены в "паспорте детектива", который получит каждый участник. Костюмы для спектакля предоставил Малый театр, которому Ермолова посвятила 50 лет своей жизни.В рамках спектакля "Загадочная история Щепкина" ребята познакомятся с судьбой великого русского актера Михаила Щепкина. Вместе с крепостным мальчиком Мишей, мечтающим стать артистом, ребятам предстоит пройти творческие испытания и решить головоломки. Юные зрители помогут Мише осуществить свою мечту стать актером и вместе с другими персонажами создадут спектакль внутри спектакля."Я всегда рад сотрудничать с коллективом Бахрушинского музея, каждый раз мы ставим для себя все более масштабные и интересные задачи", - сказал режиссер-постановщик спектаклей Иван Корсуновский.

https://ria.ru/20241029/bakhrushinskiymuzey-1980660780.html

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театральный музей имени бахрушина, кристина трубинова, александр островский , снегурочка