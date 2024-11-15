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В Бахрушинском музее пройдут новогодние иммерсивные спектакли - РИА Новости, 15.11.2024
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Музейные маршруты России
 
11:21 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/spektakl-1983903499.html
В Бахрушинском музее пройдут новогодние иммерсивные спектакли
В Бахрушинском музее пройдут новогодние иммерсивные спектакли - РИА Новости, 15.11.2024
В Бахрушинском музее пройдут новогодние иммерсивные спектакли
Бахрушинский музей покажет новогодние иммерсивные спектакли в рамках проекта "Рождественский детектив" с 7 декабря по 8 января, сообщили в пресс-службе музея. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T11:21
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музейные маршруты россии
театральный музей имени бахрушина
кристина трубинова
александр островский
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Бахрушинский музей покажет новогодние иммерсивные спектакли в рамках проекта "Рождественский детектив" с 7 декабря по 8 января, сообщили в пресс-службе музея.Эти новогодние представления пройдут в Доме-музее Ермоловой и Доме-музее Щепкина, которые впервые присоединятся к новогоднему проекту, проходящему в четвертый раз. Зрители смогут увидеть спектакли "Рождественский детектив. Ледяное приключение" и "Рождественский детектив. Загадочная история Щепкина".В основе сюжета "Ледяного приключения" – пьеса Александра Островского "Снегурочка", в постановке которой блистала великая Мария Ермолова. Юные зрители станут жителями царства Берендея. Им предстоит отгадать загадки Лешего и вместе с Морозом найти и растопить ледяное сердце Снегурочки. Достижения будут отмечены в "паспорте детектива", который получит каждый участник. Костюмы для спектакля предоставил Малый театр, которому Ермолова посвятила 50 лет своей жизни.В рамках спектакля "Загадочная история Щепкина" ребята познакомятся с судьбой великого русского актера Михаила Щепкина. Вместе с крепостным мальчиком Мишей, мечтающим стать артистом, ребятам предстоит пройти творческие испытания и решить головоломки. Юные зрители помогут Мише осуществить свою мечту стать актером и вместе с другими персонажами создадут спектакль внутри спектакля.&quot;Я всегда рад сотрудничать с коллективом Бахрушинского музея, каждый раз мы ставим для себя все более масштабные и интересные задачи&quot;, - сказал режиссер-постановщик спектаклей Иван Корсуновский.
https://ria.ru/20241029/bakhrushinskiymuzey-1980660780.html
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театральный музей имени бахрушина, кристина трубинова, александр островский , снегурочка
Музейные маршруты России, Театральный музей имени Бахрушина, Кристина Трубинова, Александр Островский , Снегурочка

В Бахрушинском музее пройдут новогодние иммерсивные спектакли

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Бахрушинский музей покажет новогодние иммерсивные спектакли в рамках проекта "Рождественский детектив" с 7 декабря по 8 января, сообщили в пресс-службе музея.
Эти новогодние представления пройдут в Доме-музее Ермоловой и Доме-музее Щепкина, которые впервые присоединятся к новогоднему проекту, проходящему в четвертый раз. Зрители смогут увидеть спектакли "Рождественский детектив. Ледяное приключение" и "Рождественский детектив. Загадочная история Щепкина".
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 3
Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 3
Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 3
Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 3
В основе сюжета "Ледяного приключения" – пьеса Александра Островского "Снегурочка", в постановке которой блистала великая Мария Ермолова. Юные зрители станут жителями царства Берендея. Им предстоит отгадать загадки Лешего и вместе с Морозом найти и растопить ледяное сердце Снегурочки. Достижения будут отмечены в "паспорте детектива", который получит каждый участник. Костюмы для спектакля предоставил Малый театр, которому Ермолова посвятила 50 лет своей жизни.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 3
Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 3
Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 3
Детский иммерсивный спектакль Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 3
В рамках спектакля "Загадочная история Щепкина" ребята познакомятся с судьбой великого русского актера Михаила Щепкина. Вместе с крепостным мальчиком Мишей, мечтающим стать артистом, ребятам предстоит пройти творческие испытания и решить головоломки. Юные зрители помогут Мише осуществить свою мечту стать актером и вместе с другими персонажами создадут спектакль внутри спектакля.
«

"Я всегда рад сотрудничать с коллективом Бахрушинского музея, каждый раз мы ставим для себя все более масштабные и интересные задачи", - сказал режиссер-постановщик спектаклей Иван Корсуновский.

Так будет выглядеть Бахрушинский театральный музей после реконструкции - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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29 октября, 11:57
 
Музейные маршруты РоссииТеатральный музей имени БахрушинаКристина ТрубиноваАлександр ОстровскийСнегурочка
 
 
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