Россия представила на ярмарке в Каракасе книги о защите исторической правды
Посольство РФ: Россия представила в Каракасе книги о защите исторической правды
Люди с флагами России. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен — РИА Новости. Книги о культуре и природе России, а также произведения, посвящённые защите исторической правды, представлены на XV книжной ярмарке в столице Венесуэлы, сообщило посольство РФ.
Мероприятие проходит в национальной галерее искусства, оно было открыто при участии мэра Кармен Мелендес и министра культуры Эрнесто Вильегаса.
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"Российская экспозиция, составленная при содействии правительства Санкт-Петербурга, включает печатную продукцию, книги и альбомы об истории, культуре и природных достопримечательностях страны", - отметила дипмиссия.
Посетители смогли ознакомиться с лучшими работами фотографов, участников общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия", узнать об известных российских писателях, поэтах и драматургах, таких как Александр Пушкин, Александр Островский, Антон Чехов, Максим Горький и Расул Гамзатов, почитать русские народные сказки на испанском языке.
Отдельно представлены книги, посвящённые защите исторической правды в контексте событий на Украине: коллективная монография "История Украины" а также сборник "Украинские преступления против человечности", составленные под руководством директора Фонда исследования проблем демократии, члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева.
"Традиционно российский стенд пользовался большим интересом посетителей мероприятия: сотрудники посольства отвечали на многочисленные вопросы об истории, культуре и современной жизни в России, а также о текущей ситуации на международной арене. Многие венесуэльцы говорили слова солидарности в адрес нашей страны и народа", - отметили в дипмиссии.
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