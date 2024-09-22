Рейтинг@Mail.ru
Россия представила на ярмарке в Каракасе книги о защите исторической правды - РИА Новости, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:03 22.09.2024 (обновлено: 06:06 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/pravda-1974057133.html
Россия представила на ярмарке в Каракасе книги о защите исторической правды
Россия представила на ярмарке в Каракасе книги о защите исторической правды - РИА Новости, 22.09.2024
Россия представила на ярмарке в Каракасе книги о защите исторической правды
Книги о культуре и природе России, а также произведения, посвящённые защите исторической правды, представлены на XV книжной ярмарке в столице Венесуэлы,... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T06:03
2024-09-22T06:06
россия
каракас
венесуэла
александр пушкин
александр островский
антон чехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899225454_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_fb2ceb52c7ced05f2b870b962a155f70.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен — РИА Новости. Книги о культуре и природе России, а также произведения, посвящённые защите исторической правды, представлены на XV книжной ярмарке в столице Венесуэлы, сообщило посольство РФ. Мероприятие проходит в национальной галерее искусства, оно было открыто при участии мэра Кармен Мелендес и министра культуры Эрнесто Вильегаса. "Российская экспозиция, составленная при содействии правительства Санкт-Петербурга, включает печатную продукцию, книги и альбомы об истории, культуре и природных достопримечательностях страны", - отметила дипмиссия. Посетители смогли ознакомиться с лучшими работами фотографов, участников общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия", узнать об известных российских писателях, поэтах и драматургах, таких как Александр Пушкин, Александр Островский, Антон Чехов, Максим Горький и Расул Гамзатов, почитать русские народные сказки на испанском языке. Отдельно представлены книги, посвящённые защите исторической правды в контексте событий на Украине: коллективная монография "История Украины" а также сборник "Украинские преступления против человечности", составленные под руководством директора Фонда исследования проблем демократии, члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева. "Традиционно российский стенд пользовался большим интересом посетителей мероприятия: сотрудники посольства отвечали на многочисленные вопросы об истории, культуре и современной жизни в России, а также о текущей ситуации на международной арене. Многие венесуэльцы говорили слова солидарности в адрес нашей страны и народа", - отметили в дипмиссии.
https://ria.ru/20240916/lavrov-1972970292.html
https://ria.ru/20240917/simonjan-1973278821.html
россия
каракас
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899225454_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_a70c7ac86c958d30698ab80baf0b1ffd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, каракас, венесуэла, александр пушкин, александр островский , антон чехов
Россия, Каракас, Венесуэла, Александр Пушкин, Александр Островский , Антон Чехов
Россия представила на ярмарке в Каракасе книги о защите исторической правды

Посольство РФ: Россия представила в Каракасе книги о защите исторической правды

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЛюди с флагами России
Люди с флагами России - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Люди с флагами России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен — РИА Новости. Книги о культуре и природе России, а также произведения, посвящённые защите исторической правды, представлены на XV книжной ярмарке в столице Венесуэлы, сообщило посольство РФ.
Мероприятие проходит в национальной галерее искусства, оно было открыто при участии мэра Кармен Мелендес и министра культуры Эрнесто Вильегаса.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Лавров сравнил санкции против российских СМИ с произведениями Оруэлла
16 сентября, 14:30
"Российская экспозиция, составленная при содействии правительства Санкт-Петербурга, включает печатную продукцию, книги и альбомы об истории, культуре и природных достопримечательностях страны", - отметила дипмиссия.
Посетители смогли ознакомиться с лучшими работами фотографов, участников общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия", узнать об известных российских писателях, поэтах и драматургах, таких как Александр Пушкин, Александр Островский, Антон Чехов, Максим Горький и Расул Гамзатов, почитать русские народные сказки на испанском языке.
Отдельно представлены книги, посвящённые защите исторической правды в контексте событий на Украине: коллективная монография "История Украины" а также сборник "Украинские преступления против человечности", составленные под руководством директора Фонда исследования проблем демократии, члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева.
"Традиционно российский стенд пользовался большим интересом посетителей мероприятия: сотрудники посольства отвечали на многочисленные вопросы об истории, культуре и современной жизни в России, а также о текущей ситуации на международной арене. Многие венесуэльцы говорили слова солидарности в адрес нашей страны и народа", - отметили в дипмиссии.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Симоньян высмеяла попытки США навязать другим позицию, враждебную RT
17 сентября, 20:55
 
РоссияКаракасВенесуэлаАлександр ПушкинАлександр ОстровскийАнтон Чехов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала