https://ria.ru/20240922/pravda-1974057133.html

Россия представила на ярмарке в Каракасе книги о защите исторической правды

Россия представила на ярмарке в Каракасе книги о защите исторической правды - РИА Новости, 22.09.2024

Россия представила на ярмарке в Каракасе книги о защите исторической правды

Книги о культуре и природе России, а также произведения, посвящённые защите исторической правды, представлены на XV книжной ярмарке в столице Венесуэлы,... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T06:03

2024-09-22T06:03

2024-09-22T06:06

россия

каракас

венесуэла

александр пушкин

александр островский

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен — РИА Новости. Книги о культуре и природе России, а также произведения, посвящённые защите исторической правды, представлены на XV книжной ярмарке в столице Венесуэлы, сообщило посольство РФ. Мероприятие проходит в национальной галерее искусства, оно было открыто при участии мэра Кармен Мелендес и министра культуры Эрнесто Вильегаса. "Российская экспозиция, составленная при содействии правительства Санкт-Петербурга, включает печатную продукцию, книги и альбомы об истории, культуре и природных достопримечательностях страны", - отметила дипмиссия. Посетители смогли ознакомиться с лучшими работами фотографов, участников общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия", узнать об известных российских писателях, поэтах и драматургах, таких как Александр Пушкин, Александр Островский, Антон Чехов, Максим Горький и Расул Гамзатов, почитать русские народные сказки на испанском языке. Отдельно представлены книги, посвящённые защите исторической правды в контексте событий на Украине: коллективная монография "История Украины" а также сборник "Украинские преступления против человечности", составленные под руководством директора Фонда исследования проблем демократии, члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева. "Традиционно российский стенд пользовался большим интересом посетителей мероприятия: сотрудники посольства отвечали на многочисленные вопросы об истории, культуре и современной жизни в России, а также о текущей ситуации на международной арене. Многие венесуэльцы говорили слова солидарности в адрес нашей страны и народа", - отметили в дипмиссии.

https://ria.ru/20240916/lavrov-1972970292.html

https://ria.ru/20240917/simonjan-1973278821.html

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каракас

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россия, каракас, венесуэла, александр пушкин, александр островский , антон чехов