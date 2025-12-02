Рейтинг@Mail.ru
Бахрушинский музей откроет 2 филиала в Москве и 5 новых музеев в регионах - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Музейные маршруты России
 
12:27 02.12.2025 (обновлено: 12:36 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/bakhrushinskiyfilialy-2059164406.html
Бахрушинский музей откроет 2 филиала в Москве и 5 новых музеев в регионах
Бахрушинский музей откроет 2 филиала в Москве и 5 новых музеев в регионах - РИА Новости, 02.12.2025
Бахрушинский музей откроет 2 филиала в Москве и 5 новых музеев в регионах
Бахрушинский театральный музей откроет два филиала после реставрации в Москве и пять новых музеев в регионах в следующем году, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T12:27:00+03:00
2025-12-02T12:36:00+03:00
музейные маршруты россии
москва
россия
кристина трубинова
театральный музей имени бахрушина
всеволод мейерхольд (карл майергольд)
музеи
выставки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971108726_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_5a62044c920513b53770460de9aa69d4.jpg
https://ria.ru/20251202/bakhrushinskiyvystavki-2059160647.html
https://ria.ru/20250826/muzey-2037713897.html
москва
россия
санкт-петербург
нижний новгород
брянск
чебоксары
владимир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971108726_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_728414e4975be12ca182de1a3dbe342a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, кристина трубинова, театральный музей имени бахрушина, всеволод мейерхольд (карл майергольд), музеи, выставки, развлечения, санкт-петербург, нижний новгород, брянск, чебоксары, владимир, александр островский , культура, культура-важное
Музейные маршруты России, Москва, Россия, Кристина Трубинова, Театральный музей имени Бахрушина, Всеволод Мейерхольд (Карл Майергольд), Музеи, Выставки, Развлечения, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Брянск, Чебоксары, Владимир, Александр Островский , Культура, Культура-Важное

Бахрушинский музей откроет 2 филиала в Москве и 5 новых музеев в регионах

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка "От утопии к театру"
Выставка От утопии к театру - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей откроет два филиала после реставрации в Москве и пять новых музеев в регионах в следующем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
«

"Мы формируем модель, в которой театральное наследие становится ресурсом для творческого развития молодежи, помогает укреплять культурную инфраструктуру в регионах России и служит основой для международного культурного диалога. Следующий год для музея - это открытие двух филиалов в Москве, пять новых музеев в регионах, развитие культурной дипломатии и новые культурные маршруты между странами", - приводятся слова гендиректора музея Кристины Трубиновой.

Так, в следующем году свои двери для посетителей откроет Музей-квартира Мейерхольда в Брюсовом переулке. Также осенью после реставрации откроется мемориальный музей Островского в доме на Большой Ордынке, где прошли детские годы великого драматурга.
Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой в Рязани - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Бахрушинский музей представит более 10 выставок в России и за рубежом
Вчера, 12:21
В рамках федеральной программы "Новый музей театра" Бахрушинский театральный музей откроет новые музейные пространства в театрах Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Брянска, Чебоксар и Владимира в 2026 году. Кроме того, запланировано открытие масштабной экспозиции "Русская сказка на театральной сцене" в Бердянске (Запорожская область).
Директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова и президент Абхазии Барда Гумба на открытии Музея русского драмтеатра имени Искандера - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Кристина Трубинова открыла музей Русского театра имени Искандера в Абхазии
26 августа, 17:46
 
Музейные маршруты РоссииМоскваРоссияКристина ТрубиноваТеатральный музей имени БахрушинаВсеволод Мейерхольд (Карл Майергольд)МузеиВыставкиРазвлеченияСанкт-ПетербургНижний НовгородБрянскЧебоксарыВладимирАлександр ОстровскийКультураКультура-Важное
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала