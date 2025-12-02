Бахрушинский музей откроет 2 филиала в Москве и 5 новых музеев в регионах

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей откроет два филиала после реставрации в Москве и пять новых музеев в регионах в следующем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Мы формируем модель, в которой театральное наследие становится ресурсом для творческого развития молодежи, помогает укреплять культурную инфраструктуру в регионах России и служит основой для международного культурного диалога. Следующий год для музея - это открытие двух филиалов в Москве, пять новых музеев в регионах, развитие культурной дипломатии и новые культурные маршруты между странами", - приводятся слова гендиректора музея Кристины Трубиновой.
Так, в следующем году свои двери для посетителей откроет Музей-квартира Мейерхольда в Брюсовом переулке. Также осенью после реставрации откроется мемориальный музей Островского в доме на Большой Ордынке, где прошли детские годы великого драматурга.
В рамках федеральной программы "Новый музей театра" Бахрушинский театральный музей откроет новые музейные пространства в театрах Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Брянска, Чебоксар и Владимира в 2026 году. Кроме того, запланировано открытие масштабной экспозиции "Русская сказка на театральной сцене" в Бердянске (Запорожская область).