https://ria.ru/20240415/volkova-1939540735.html

Биография Ольги Волковой

Биография Ольги Волковой - РИА Новости, 15.04.2024

Биография Ольги Волковой

Актриса театра и кино, народная артистка России Ольга Владимировна Волкова (урожденная Политова) родилась 15 апреля 1939 года в Ленинграде (ныне... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T01:21

2024-04-15T01:21

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Актриса театра и кино, народная артистка России Ольга Владимировна Волкова (урожденная Политова) родилась 15 апреля 1939 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в актерской семье. Ее дед Иван Александрович Вольский – знаменитый актер и создатель петербургских театров "Кривой Джимми" и "Старинный водевиль". К театру имели отношение и многие другие родственники Волковой. В 1960 году окончила актерскую студию при Ленинградском ТЮЗе (ныне Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева). Училась в мастерской Леонида Макарьева.В 1957-1970 годах была актрисой Ленинградского театра юного зрителя. Играла в спектаклях "За власть Советов" по Валентину Катаеву, "Сказки Пушкина", "Сотворившая чудо" Уильяма Гибсона, "Радуга зимой" Михаила Рощина и др.В 1970-1976 годах служила в Ленинградском театре комедии (ныне Санкт-Петербургский театр комедии им. Н. П. Акимова). Была занята в спектаклях "Село Степанчиково и его обитатели" по Федору Достоевскому, "Сослуживцы" Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, "Горячее сердце" Александра Островского.С 1976 года – актриса Ленинградского Большого драматического театра имени М. Горького (ныне Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова).Ее репертуар включал в себя спектакли "Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки" Пола Зиндела, "Пиквикский клуб" по Чарльзу Диккенсу, "Смерть Тарелкина" Александра Колкера и Вячеслава Вербина по Александру Сухово-Кобылину, "На всякого мудреца довольно простоты" и "За чем пойдешь, то и найдешь" Александра Островского, "Кроткая" по Федору Достоевскому, "На дне" Максима Горького, "Салемские колдуньи" Артура Миллера и "Призраки" Эдуардо Де Филиппо.В 1997 году актриса переехала в Москву, с тех пор работает в антрепризах.В настоящее время играет в спектакле "Слухи" режиссер Вадима Дубровицкого на сцене театра "La' Театра", а также в постановках театра "Русская песня": в музыкальной комедии "За двумя зайцами" и в музыкальном спектакле по мотивам произведений Михаила Шолохова "Бабий бунт в нашем колхозе". В кино актриса дебютировала в 1958 году, сыграв эпизодическую роль в фильме "Город зажигает огни". Первую заметную роль Волкова получила в 1976 году в фильме "Вдовы".Затем последовали фильмы "В моей смерти прошу винить Клаву К. ", "Мой первый друг...", "Трое в лодке, не считая собаки", "Осенняя история" (все – 1979).Переломным моментом в карьере актрисы стало знакомство с режиссером Эльдаром Рязановым. После роли официантки Виолетты в фильме "Вокзал для двоих" (1982) актриса начала регулярно получать предложения от известных режиссеров. Среди наиболее заметных работ 1980-1990-х годов: "Остров сокровищ" (1982), "Жестокий романс", "Аплодисменты, аплодисменты", "ТАСС уполномочен заявить… " (все – 1984), "Прости" (1986), "Забытая мелодия для флейты" (1987), "Цыганский барон" (1988), "Небеса обетованные" (1991) и др.В последующие годы она снялась в фильмах "Привет, дуралеи!" (1996), "Бедная Саша" (1997), "Сказ про Федота-стрельца" (2001), "Дом на Английской набережной" (2007) и др.Новая волна популярности к актрисе пришла после выхода на экраны телесериала "Папины дочки" (2007-2011), где Ольга Волкова исполнила роль Антонины Семеновны, бабушки девочек.Затем была череда различных многосерийных проектов: "Московский дворик" (2009), "Ящик Пандоры" (2011), "Беловодье. Тайна затерянной страны" (2016), "Небеса подождут" (2016), "Хор" (2019), "Иванько" (2019) и др.В числе ее киноработ последних лет: комедии "Бабки", "Проклятый чиновник" (обе - 2021), телесериалы "Тайна Лилит" (2021), "Папины дочки. Новые" (2023-2024). Всего в фильмографии актрисы насчитывает около 200 работ.Народная артистка России (1993).Лауреат кинопремии "Золотой орел" в категории "лучшая женская роль второго плана" (2002).Ольга Волкова была замужем дважды. Первый муж – кинооператор Леонид Волков (1934-2013). В браке родилась дочь Екатерина. В неофициальном браке с народным артистом РСФСР Николаем Волковым – младшим (1934-2003) родился сын Иван. Вторым мужем актрисы был главный художник Большого театра кукол в Санкт-Петербурге Владимир Ховралев (1931-2015). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, санкт-петербург, ленинград, федор достоевский, эльдар рязанов, александр островский , русская песня, культура