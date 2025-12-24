https://ria.ru/20251224/bakhrushinskiymuzey-2064275962.html
Кристина Трубинова назвала главные проекты Бахрушинского музея в 2026 году
Кристина Трубинова назвала главные проекты Бахрушинского музея в 2026 году - РИА Новости, 24.12.2025
Кристина Трубинова назвала главные проекты Бахрушинского музея в 2026 году
Бахрушинский театральный музей в 2026 году планирует реализовать серию масштабных проектов: выставки, открытие филиалов, развитие музейно-театрального квартала... РИА Новости, 24.12.2025
Бахрушинский театральный музей в 2026 году планирует реализовать серию масштабных проектов: выставки, открытие филиалов, развитие музейно-театрального квартала и расширение международной деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. Представляя планы в Министерстве культуры РФ, генеральный директор музея Кристина Трубинова обозначила будущий год как этап, на котором многолетняя трансформация Бахрушинского музея выходит на системный уровень и начинает формироваться устойчивая модель развития.
Ключевой проект — создание музейно-театрального квартала "Бахрушинский" на территории исторической усадьбы семьи Бахрушиных в Замоскворечье. Впервые за 130 лет музей проходит через масштабную реставрацию. По словам генерального директора музея, квартал задуман как живой культурный организм, где музей становится городским пространством — местом встречи профессионального сообщества, исследователей, студентов и широкой аудитории. Здесь история русского театра рассказывается языком современных технологий, сторителлинга и иммерсивных форматов, что особенно важно для привлечения молодого поколения.
«
"Сегодня Бахрушинский квартал объединяет семь зданий, а его общая площадь выросла почти в четыре раза. Увеличение экспозиционно-выставочных площадей более чем в шесть раз, а также появление собственного фондохранилища принципиально поменяло возможности работы с коллекцией, значительная часть которой ранее была недоступна широкой аудитории. Впервые у музея появилась собственная двухуровневая выставочная галерея в здании Центра театральной истории, позволяющая показывать крупноформатные произведения сценографии и архитектурные макеты", — отметила генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.
Именно здесь — в Центре театральной истории, — будут представлены одни из ключевых выставочных проектов Бахрушинского музея в 2026 году.
«
"2026 год — поистине знаковый для отечественной театральной культуры: он объединяет крупные юбилеи ведущих театров страны — 250-летие Большого театра, 270-летие Александринского театра, 70-летие театра “Современник”. Для нас это возможность работать вместе с театрами над проектами, которые позволяют по-новому взглянуть на их историю и сегодняшний день. Как крупнейший театральный музей в мире, мы разделяем ответственность за сохранение и осмысление этого наследия. Через эскизы, архивные фотографии, костюмы и документы мы вместе с театрами покажем сложный механизм театрального производства, его закулисье и живую историю людей, служивших этим сценам", — отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.
К 250-летию Большого театра Бахрушинский музей подготовит серию проектов, раскрывающих многогранность творческого наследия главной сцены страны. Выставка "Художники Большого театра" продемонстрирует творчество художников-сценографов Большого театра, а также их вклад в историю отечественного театрального и изобразительного искусства. Основные разделы выставки рассказывают историю сценографии и включают эскизы и макеты декораций, костюмы, эскизы гримов и реквизита, портреты театральных деятелей. Среди представленных художников — от основоположника русской сценографии Пьетро ди Готтардо Гонзаги до классиков XX века Константина Коровина, Виктора Васнецова, Валентина Серова, Александра Головина, Фёдора Федоровского и Владимира Левенталя.
Выставка "Звёзды Большого театра" показывает их глазами талантливых фотографов, чьи снимки бережно хранятся в фондах Бахрушинского музея. Авторы редких фотографий запечатлевали знаменитых исполнителей на премьерах спектаклей, во время репетиций и в повседневной жизни. Помимо классиков прошлого — Бергамаско, Дьяговченко, Левицкого, Фишера, Фабисовича, Сахарова, Александрова — будут представлены работы современных фотохудожников: Нины Аловерт, Михаила Логвинова и других.
На выставке можно будет увидеть фотографии легендарных исполнителей, чьи имена вошли в историю мирового театра. Среди них — оперные певцы Фёдор Шаляпин, Антонина Нежданова, Иван Козловский, Галина Вишневская, Елена Образцова, Пласидо Доминго, Дмитрий Хворостовский; а также выдающиеся артисты балета и хореографы — Галина Уланова, Майя Плисецкая, Марис Лиепа, Владимир Васильев, Юрий Григорович.
"Александринский: первый государственный театр" — выставка, приуроченная к 270-летию Александринского театра, расскажет об истории старейшей государственной сцены России, навсегда изменившей культурную историю страны. История и традиции Александринской сцены находят своё продолжение и в современном театре. Выставка строится на исторических материалах из собрания Бахрушинского музея, других музейных и архивных хранилищ. Также будут представлены костюмы, бутафория, элементы декораций из фондов Александринского театра. Специально для выставки по документальным и визуальным материалам будут созданы фрагменты анимации наиболее значимых спектаклей прошлого.
В 2026 году знаковым проектом станет выставка, посвящённая Русской опере Сергея Зимина — одному из самых ярких феноменов культурной жизни России начала XX века. Экспозиция расскажет о деятельности Сергея Зимина, антрепренёра и мецената, создавшего уникальную модель частного театра "полного цикла", объединившего обучение артистов, производство спектаклей и архивирование собственной истории.
«
"Бахрушинский музей — продукт и образец русской благотворительной традиции. Династия Бахрушиных берёт своё начало с конца XVI века. Промышленники-меценаты Бахрушины создавали культурную и социальную инфраструктуру в России. В столице Бахрушиных называли “первыми профессиональными благотворителями”. Бахрушины построили в городе более 100 учреждений: храмы, больницы, детские приюты, фабрики; их семья активно финансировала строительство Театра Корша, а также на деньги купца и собирателя Алексея Бахрушина в стране появился первый Народный дом — прообраз советских домов культуры. Сергей Зимин продолжал традицию семьи Бахрушиных и развивал театральную сферу в стране, во многом наши взгляды на это схожи. Мы рады представить целую выставку, посвящённую его личности и его детищу — Русской опере Сергея Зимина", — прокомментировала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.
Проект представит более 500 предметов из фондов Бахрушинского музея, а также из Нижнего Новгорода и Ярославля: эскизы декораций и костюмов, афиши, фотографии, рукописи и дневники. Выставка покажет вклад Зимина в развитие отечественной оперы и станет поводом для разговора о роли частной инициативы, меценатства и культурных индустрий — как в прошлом, так и в современном контексте.
В 2026 году Бахрушинский музей продолжит развитие филиальной сети, которая сегодня охватывает 12 объектов, расположенных в Москве, Зарайске и Туле.
«
"С 2021 года мы реализуем масштабный проект по обновлению и развитию Бахрушинского театрального музея, в рамках которого активно обновляем большую часть объектов нашей музейно-театральной экосистемы. На данный момент работают четыре филиала: Дом-музей Щепкина, Музей-квартира Майи Плисецкой, Бахрушинский театральный музей в Зарайске, а также недавно открывшаяся Музей-мастерская Давида Боровского — новая точка притяжения на культурной карте Москвы и модель музейной институции следующего поколения. В 2026 году мы продолжим выходить за границы модели “музей-в-витрине” и создавать культурные пространства, в которых живут, творят и развиваются современный театр и его зритель. Без преувеличения, одними из самых ожидаемых проектов следующего года являются открытия Музея-квартиры Всеволода Мейерхольда и Дома-музея Александра Островского", — рассказала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.
В 2026 году вновь откроются музей-квартира Мейерхольда и Дом-музей Островского. Экспозиция музея-квартиры Всеволода Мейерхольда в Брюсовом переулке погрузит посетителей в атмосферу творческой лаборатории театрального реформатора и расскажет о его смелых экспериментах. Среди экспонатов – фрак мастера, занавес к знаменитому "Маскараду", воссозданный по эскизам Александра Головина, а также личные вещи актрисы Зинаиды Райх, хозяйки квартиры. А в Доме-музее Александра Островского на Большой Ордынке, где прошли детские годы великого драматурга, будет организован полноценный музейный комплекс. Здесь объединятся воссозданные исторические интерьеры, экспозиционные площади, усиленные мультимедийными инсталляциями, и даже "Пирожковая" в духе купеческой чайной, которая отразит колорит Замоскворечья XIX века. Выразительность нового пространства подчеркнет ландшафтная экспозиция с элементами садовой сценографии.
Продолжит активную работу и Музей-мастерская театрального художника Давида Боровского, открывшийся осенью 2025 года. В 2026 году здесь будут реализованы два крупных выставочных проекта. Выставка "Крыло судьбы" приурочена к 55-летию легендарного "Гамлета" Юрия Любимова в Театре на Таганке, главную роль в котором исполнил Владимир Высоцкий. Второй проект — "Театр “Современник”. Про/явление. Художники", будет приурочен к 70-летию театра "Современник".
Одним из стратегических направлений работы Бахрушинского музея остаётся формирование культурной инфраструктуры регионов, сохранение отечественного театрального наследия и создание новых точек притяжения в рамках федеральной программы "Новый музей театра", реализуемой при поддержке Министерства культуры РФ. 2026 год не станет исключением.
"Программа “Новый музей театра” — яркий пример ценностно-ориентированной культурной инфраструктуры. Новые музеи создаются с использованием передовых технологий, мультимедиа, интерактивных решений и сторителлинга — методов, которые делают музейный опыт особенно привлекательным для молодого поколения. Цель проекта — формирование устойчивой региональной культурной инфраструктуры и восполнение дефицита музейных пространств при театрах. Дорожная карта проекта расписана до 2030 года, и количество желающих стать частью программы продолжает расти", — отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.
В рамках федеральной программы "Новый музей театра" уже открыто шесть музейных пространств в разных регионах страны: в Курске, Дагестане, Кинешме, Ярославле, Самаре, а также в Республике Абхазия. Так, в Дагестане на базе Русского драматического театра им. М. Горького создан музей, посвящённый уникальному многонациональному театральному искусству республики, где объединены 12 национальных сцен. Особую значимость имеет открытие в Ярославле, приуроченное к 275-летию первого профессионального театра страны: экспозиция рассказывает о роли Фёдора Волкова в становлении русской театральной школы и о превращении Ярославля в театральную столицу России XIX века. Важным событием стала и реализация первого международного проекта — музея в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера в Сухуме.
В 2026 году проект продолжит расширяться: новые музейные пространства появятся в театрах Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Брянска, Чебоксар и Владимира, тем самым доведя число реализованных проектов до двенадцати.
Важным направлением работы Бахрушинского музея остаётся расширение международного культурного присутствия. В 2026 году международная программа Бахрушинского музея выйдет на новый уровень.
«
"Мы последовательно расширяем присутствие Бахрушинского музея на международных культурных площадках. В настоящее время прорабатываются проекты в странах Азии и Центральной Америки — на Кубе, в Таиланде и Индонезии. Уже не первый год мы реализуем крупные выставочные и просветительские проекты в странах СНГ и Европы. Благодаря нашим партнёрам, в том числе Россотрудничеству, всё больше людей по всему миру знакомятся с масштабом и разнообразием русской театральной культуры. И отклик зарубежной аудитории показывает: за пределами России она звучит уверенно, современно и востребованно", — прокомментировала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.
В Париже к 150-летию Ивана Билибина откроется выставка "Художники русской сказки на театральной сцене", погружающая зрителя в волшебную атмосферу русской сказки. Главным героем проекта станет Иван Билибин. Будут представлены эскизы декораций и костюмов из собрания Бахрушинского театрального музея к операм "Аскольдова могила" А. Верстовского, "Садко" и "Золотой петушок" Н. Римского-Корсакова, спектаклям "Честь и месть", "Действо о Теофиле", балету "Жар-птица".
В Люксембурге будет представлен проект "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу", в котором покажут уникальную коллекцию театрального авангарда из собрания Бахрушинского музеяВ экспозиции — цифровые изображения эскизов театральных декораций и костюмов, фотографии макетов сценических установок выдающихся мастеров — В. Татлина, Г. Якулова, И. Рабиновича, А. Экстер, К. Малевича и др.
В Казахстане будут представлены выставки "Пушкин и театр", а также "Большой балет Юрия Григоровича". Первая основывается на уникальном по своей полноте собрании Бахрушинского музея — эскизах декораций и костюмов крупнейших российских сценографов, афишах к спектаклям, поставленным по произведениям поэта в XIX–XX веках, которые позволяют составить полное представление о русской театральной "пушкиниане".
Выставка "Большой балет Юрия Григоровича" будет посвящена великому балетмейстеру Юрию Григоровичу, определившему лицо российского хореографического искусства XX века. В преддверии столетнего юбилея мастера будут представлены редкие портреты, фотографии его репетиций с известными танцовщиками — М. Лавровским, В. Васильевым, Н. Бессмертновой, сцены из спектаклей "Спартак", "Спящая красавица", "Щелкунчик" и др., а также фотографии выдающихся артистов, блиставших в балетах Григоровича.
В Беларуси, в Мирском замке, Бахрушинский театральный музей впервые за пределами России покажет живопись и театральные работы Роберта Фалька. Важным театральным центром выставки станут эскизы декораций и костюмов к спектаклю "Соломон Маймон", поставленному в ГОСЕТе в 1940 году. Выставка также расскажет о Роберте Фальке — художнике спектаклей в Камерном