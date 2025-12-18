Рейтинг@Mail.ru
Выставка "Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки" открылась в России - РИА Новости, 18.12.2025
21:49 18.12.2025
Выставка "Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки" открылась в России
Выставка "Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки" открылась в России

КОСТРОМА, 18 дек – РИА Новости. Выставка "Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки" открылась в Москве, Санкт-Петербурге и Костроме, на ней представлены персонажи любимых сказок в виде ювелирных украшений, сообщила пресс-служба администрации Костромской области.
"В трех городах страны практически одновременно открылась "Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки". Авторы проекта - костромские ювелиры - в одном выставочном пространстве объединили главные бренды костромского края: ювелирные традиции и Костромскую Снегурочку. В экспозиции любимая новогодняя сказка всей страны, написанная в Костроме Александром Островским, оживает в ювелирных изделиях", - говорится в сообщении.
Выставка уже получила неофициальное называние выставка трех столиц, поскольку экспозиции одновременно открылись в столице страны Москве, северной столице Санкт-Петербурге и ювелирной столице Костроме.
Ювелирные эмали с изображением сказочной героини, серьги со снегирями из сказочного леса, кольца с заснеженными ягодами рябины от Деда Мороза словно возвращают посетителей выставки в детство и дарят радостные эмоции, отмечают в обладминистрации. Все изделия еще и продаются, что позволяет перед Новым годом подарить праздничное настроение друзьям, коллегам и близким людям.
Одна из организаторов выставки в Санкт-Петербурге, учредитель ООО "Ювелирный дом Кабаровских" Вера Кабаровская рассказала, что "люди от выставки в огромном восторге", по их словам, раньше они не представляли, что "такая красота в таком количестве может создаваться в Костроме", и желают посетить этот город.
Использование возможностей официально зарегистрированных брендов Костромской области для продвижения продукции местных производителей губернатор Сергей Ситников ранее обсуждал на встрече с женщинами-предпринимателями.
"Не ожидал, что отклик будет таким быстрым. К счастью, есть те, кто готов продвигать не только своё дело, но и бренды родного региона. За это слова особой признательности организатору проекта — Вере Кабаровской и всем компаниям-участницам: Kabarovsky, Krasnoe, "Империал", "Иордань", "Лена Томми", Heat&Hit. Несмотря на то, что ювелирные бренды — конкуренты друг другу, объединившись вместе, они только выигрывают", - отметил Сергей Ситников.
Глава региона поручил департаменту экономического развития и департаменту культуры поставлена задача проработать организацию постоянной интерактивной экспозиции, посвященной ювелирному производству. Площадка должна быть современной и раскрывать историю зарождения и формирования на костромской земле ювелирного промысла, которым сегодня славится регион, подчеркнул Ситников.
Губернатор также поставил задачу включить сезонную выставку "Сказка от Костромской Снегурочки" в региональный календарь ключевых культурных событий.
 
