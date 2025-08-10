https://ria.ru/20250810/smekhov-2034380979.html

Биография Вениамина Смехова

Советский и российский актер и режиссер Вениамин Борисович Смехов родился 10 августа 1940 года в Москве.

Советский и российский актер и режиссер Вениамин Борисович Смехов родился 10 августа 1940 года в Москве. В 1961 году окончил театральное училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина, курс Владимира Этуша. С 1961 по 1962 годы работал в труппе Куйбышевского драматического театра (ныне – Самарский академический театр драмы имени М. Горького). Играл в спектаклях "Океан" Александра Штейна, "Осторожно листопад" Сергея Михалкова, "Егор Булычев" Максима Горького, "Ричард III" Уильяма Шекспира и других. В 1962-1985 годах Смехов служил в Московском театре драмы и комедии (с 1964 года – Театр на Таганке). В период 1963-1964 годов был занят в спектаклях "Метель" в постановке Александра Плотникова, "Даешь, Америку!" Петра Фоменко, "Правда приходит в дом" Якова Губенко и других. С 1964 года, когда главным режиссером театра стал Юрий Любимов, Смехов стал ведущим актером, режиссером, членом художественного совета и соавтором Любимова. Играл в его спектаклях "Добрый человек из Сезуана" по Бертольду Брехту, "Десять дней, которые потрясли мир" по Джону Риду, "Павшие и живые" на стихи Владимира Маяковского, Николая Асеева, Михаила Светлова, Александра Твардовского, "Антимиры" на стихи Андрея Вознесенского, "Час пик" по Ежи Ставинскому, "Гамлет" по Уильяму Шекспиру, "Под кожей статуи Свободы" по произведениям поэта Евгения Евтушенко, "Бенефис. Актеры - А. Островскому" по Александру Островскому, "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, "Ревизская сказка" по Николаю Гоголю, "Дом на набережной" по роману Юрия Трифонова, выступал в сольном авторском вечере "В поисках жанра" и др. Смехов также был занят в спектакле Анатолия Эфроса "На дне" по пьесе Максима Горького. В 1985-1987 годах работал в театре "Современник", где играл в спектаклях "Кабала святош" Мольера, "Близнец" Михаила Рощина, "Дилетанты". В 1987-1998 годах вновь играл на сцене Театра на Таганке. Исполнял роли в спектаклях "Владимир Высоцкий" (сценическая композиция и постановка Юрия Любимова) и "Самоубийца" Николая Эрдмана. Смехов сотрудничал с "Политеатром" где играл в постановках Эдуарда Боякова "Волны" и "Память места". В октябре 2019 года в Санкт-Петербурге он участвовал в литературно-музыкальном проекте "Веселое имя – Пушкин", посвященном 220-летию Александра Пушкина. В "Гоголь-центре" играл в спектакле Саввы Савельева "Берегите ваши лица" по пьесе Андрея Вознесенского, а также в постановке Максима Диденко "Пастернак. Сестра моя – жизнь". В настоящее время актер играет в Театре Наций в спектаклях "Последнее лето" режиссера Данила Чащина и "Иранская конференция" Виктора Рыжакова. В театре "Практика" занят в постановке Black & Simpson. В кино Вениамин Смехов начал сниматься с 1968 года, сыграв свою первую роль в фильме Евгения Карелова "Служили два товарища". Известность приобрел после главной роли в телефильме "Смок и Малыш" (1975) по рассказам Джека Лондона. Широкую популярность Вениамину Смехову принесла роль Атоса в историческом музыкальном фильме Юнгвальд-Хилькевича "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978). Также он снимался в картинах "В моей смерти прошу винить Клаву К." (1979), "Сказка странствий" (1982), "Семь криков в океане" (1986), "Щенок" (1988),"Ловушка для одинокого мужчины" (1990), "Мушкетеры двадцать лет спустя" (1992) и др. В 2000-х годах он сыграл главные роли в фильмах "Прилетит вдруг волшебник" (2007), "Возвращение мушкетеров" (2009), сериале "Фурцева" (2011). В 2020 году сыграл главную роль в мелодраме "Земля Эльзы" Юлии Колесник по одноименной пьесе Ярославы Пулинович. В числе последних киноработ – "Казанова в России. Тайная миссия" (2021), "Этерна. Часть первая" (2022), "Незабудки" (2024). Как режиссер осуществлял постановки в драматических театрах Москвы, Санкт Петербурга, Омска, Таллинна, Чикаго, Иерусалима, Марселя, Мюнхена и др. Поставил ряд оперных спектаклей в Германии, Нидерландах, Чехии, в том числе: "Любовь к трем апельсинам" Сергея Прокофьева, "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти, "Трагедия Кармен" Жоржа Бизе и Мариуса Констана, "Пиковая дама" Петра Чайковского, "Фальстаф" Джузеппе Верди и др. В 2006 году в Российском молодежном театре он поставил спектакль "Самоубийца" Николая Эрдмана. l В 2013 году в Театре на Таганке осуществил постановки спектаклей "Нет лет" по Евгению Евтушенко и в 2015 году "Флейта-позвоночник" по Владимиру Маяковскому. В июне 2015 года на фестивале "Книги России" Вениамин Смехов представил поэтический спектакль "Память места". Вениамин Смехов также поставил фильмы-спектакли "Волшебник из Шираза" (1972), "Фредерик Моро" (1973), "Джентльмены из Конгресса" (1982), а также "Сорочинская ярмарка" (1985), "Лекарь поневоле" (2002) и др. Написал сценарии к фильмам-спектаклям "Сказка за сказкой" (1983), "Сорочинская ярмарка" (1985), "Али-Баба и сорок разбойников" (2005). В документальном фильме "Двенадцать месяцев танго" (2010) он выступил как автор стихов и песен. Занимался озвучиванием кинокартин "Поздний ребенок" (1970), "Агония" (1975), "Человек, которому везло" (1978), "Сорочинская ярмарка" (1985) и мультфильмов. Смехов много работал на телевидении. В 1994-1997 годах был автором телевизионной программы "Театр моей памяти" на телеканале "Культура". В 2009-2011 годах был ведущим программ "Дело темное с Вениамином Смеховым" (НТВ) и "Таланты и поклонники" (ТВ Центр). На телеканале "Культура" как автор и исполнитель Смехов выпустил цикл телефильмов "Я пришел к вам со стихами", "Послушайте", "Золотой век Таганки". Соавтор телевизионного фильма "Двенадцать месяцев танго" (2011) на телеканале "Звезда", а также ряда телефильмов на телеканале "Культура" – "Кинозвезда между серпом и молотом" (2013), "Портрет на фоне времени" (2013), "Последний поэт великой войны" (2015), "Борис Заборов. В поисках утраченного времени" (2015), "Единица хранения" (2017). Автор книг "В один прекрасный день" (1986), "Театр моей памяти" (2002), "Эйфоризмы" (2005), "Та Таганка" (2008), "В жизни так не бывает" (2010), "Али-баба и другие" (2010), "Золотой век Таганки" (2012), "Записки на кулисах" (2016), "Жизнь в гостях" (2020). Успехом пользуются аудиокниги в исполнении Смехова "Мастер и Маргарита", "12 стульев", "По ком звонит колокол", "Пиковая дама", "Вий", "Колымские рассказы", "Вальпургиева ночь", "Шишкин лес" и другие. В 1990-х годах преподавал актерское мастерство в университетах США. Вениамин Смехов удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2020). Он является лауреатом премии фестиваля "Польская драматургия" (1970), художественной премии альманаха "Петрополь" (2000), Царскосельской художественной премии (2009, 2023), премии "Книжный червь" (2020), актерской премии имени Андрея Миронова "Фигаро" в номинации "Мастер слова и сцены" (2021). Вениамин Смехов женат вторым браком на Галине Аксеновой, она преподавала историю русского и мирового кино в Школе-студии МХАТ. От первого брака у актера две дочери – Елена (1963), писатель и журналист, Алика (1968), заслуженная артистка России.

