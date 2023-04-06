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Биография Станислава Любшина

Биография Станислава Любшина - РИА Новости, 06.04.2023

Биография Станислава Любшина

Актер театра и кино Станислав Андреевич Любшин родился 6 апреля 1933 года в подмосковной деревне Владыкино (в настоящее время – территория Москвы). РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T01:01

2023-04-06T01:01

2023-04-06T01:01

справки

станислав любшин

москва

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Актер театра и кино Станислав Андреевич Любшин родился 6 апреля 1933 года в подмосковной деревне Владыкино (в настоящее время – территория Москвы).Окончил Кислородно-сварочный техникум (ныне Московский технологический колледж), работал сварщиком на стройках Москвы. В 1959 году после окончания Высшего театрального училища (института) имени М.С. Щепкина получил приглашение в 27 театров. Дебютировал в театре "Современник" в спектакле "Пять вечеров" Александра Володина в роли Славки. Затем исполнял роли Генриха и Христиана в сказке по мотивам произведений Ганса Христиана Андерсена "Голый король" и Глухаря в пьесе "Два цвета" Авнера Зака и Исайи Кузнецова.В 1964-1967 годах Станислав Любшин был актером Московского театра драмы и комедии на Таганке, где играл в спектаклях "Добрый человек из Сезуана" Бертольта Брехта (Столяр), "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова (Автор).В 1974-1977 годах он работал в труппе московского Театра имени М.Н. Ермоловой. Выходил на сцену в пьесах Александра Вампилова "Прошлым летом в Чулимске" (Шаманов) и "Дом окнами в поле" (Учитель).В 1977-1979 годах Любшин играл в Театре на Малой Бронной (ныне Театр на Бронной). Был задействован в постановках Анатолия Эфроса "Веранда в лесу" Игнатия Дворецкого (Пахомов), "Конец Дон-Жуана" Давида Самойлова (Сганарель и Лепорелло).С 1980 года Станислав Любшин играет на сцене Московского художественного театра (с 1989 года – МХАТ имени А.П. Чехова, с 2004 года – МХТ имени А.П. Чехова). Исполнял роли Тартюфа в одноименном спектакле по Жану Батисту Мольеру, Иванова в одноименной пьесе Антона Чехова, Гаева в "Вишневом саде" Чехова, Юродивого в "Борисе Годунове" Александра Пушкина, Графа де Гиша в спектакле "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана, Миши в постановке "Мишин юбилей" по пьесе Александра Гельмана и Ричарда Нельсона, Вершинина "Три сестры" Чехова и др.В настоящее время Станислав Любшин играет в спектаклях "Игра в Городки" по автобиографической книге артиста Юрия Стоянова, "Мефисто" (Профессор), "Чайка" (Сорин). Готовится к постановке спектакль "Третий звонок, господа!" по мотивам произведений Александра Куприна, где занят Любшин. В театре "La'театр" актер играл Фирса в спектакле "Вишневый сад" Чехова, в Театре наций – Паскуаля Андерсена в "Иранской конференции". В кино Любшин дебютировал в 1958 году в роли Николая Солодовникова в телефильме "Сегодня увольнения не будет". Известность принесла ему роль Славки Костикова в знаковом фильме Марлена Хуциева "Мне двадцать лет" (1962-1964), первоначально вышедшем на экраны под названием "Застава Ильича". В 1960-х годах он сыграл главные роли в фильмах о войне: "Третья ракета" (1963) и "Альпийская баллада" (1965), снятых по повестям Василя Быкова.Одна из самых известных ролей Любшина – разведчика Белова в четырехсерийном фильме "Щит и меч" Владимира Басова. По опросам журнала "Советский экран" за роль в фильме "Щит и меч" он был признан лучшим актером 1968 года.В 1970-х годах Любшин снялся в главных ролях в революционной драме Василия Ордынского "Красная площадь" (1970), художественном фильме Григория Никулина по мотивам произведений Антона Чехова "Моя жизнь" (1972). Сыграл в киноповести Василия Шукшина "Печки-лавочки" (1972), драмах "Монолог" (1972) Ильи Авербаха, "Степь" (1977) Сергея Бондарчука, "Тема" (1979) Глеба Панфилова. За роль Ильина в фильме Никиты Михалкова "Пять вечеров" (1978) Любшин был удостоен премии на кинофестивале "Молодое кино" в Йере (Франция), а по опросу журнала "Советский экран" признан лучшим актером 1979 года.В 1980 году Любшин сыграл Егора Полушкина в драме Родиона Нахапетова "Не стреляйте в белых лебедей" по одноименному роману Бориса Васильева.В 1986 году впервые предстал в комедийном амплуа в культовой ленте Георгия Данелии "Кин-Дза-Дза" (прораб Владимир Машков).В конце 1980-х – 1990-х годах снимался в картинах "Мы веселы, счастливы, талантливы!" (1986), "Забавы молодых" (1987), " Черный монах" (1988), "Вечный муж" (1990), "Шкура" (1991), "Дымъ" (1992), "Женщина в море" (1992), "Чехов и Ко" (1998), "Кадриль" (1999) и др.Актер также сыграл роли в фильмах и сериалах "Обнаженная натура" (2002), "Усадьба" (2004), "Заколдованный участок" (2006), "Одна любовь души моей" (2007), "Кружева" (2008), "Черта" (2014-2015), "Охота жить" (2014), "Великая" (2015), "Медсестра" (2015), "Он – дракон" (2015), "Вечная жизнь Александра Христофорова" (2018), "Годунов" (2019), "Автобусы здесь не ходят" (2020). Станислав Любшин реализовал себя и как режиссер. В 1977 году вышел его фильм по сценарию Василия Шукшина (в соавторстве с Германом Лавровым) "Позови меня в даль светлую", где он сам снялся в одной из главных ролей. На Международном кинофестивале в Мангейме (Германия) картина получил премию международной федерации кинопрессы FIPRESCI. В 1980 году Любшин в соавторстве с Дмитрием Долининым снял драму "Три года" по одноименной повести Антона Чехова, в которой также исполнил одну из главных ролей – Алексея Лаптева.Творчество актера отмечено различными наградами. В 1981 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. Он является лауреатом премии Ленинского Комсомола. Награжден советским орденом Трудового Красного Знамени (1972), российскими орденами Почета (1998), Дружбы (2014), "За заслуги перед Отечеством" IV (2003) и III степеней (2021). Лауреат премии "Золотая маска" (2018). Станислав Любшин женат вторым браком на журналистке Ирине Корнеевой. От первого брака у актера двое сыновей. Старший сын Юрий – кинооператор. Младший сын Вадим был актером МХАТа, снялся в ряде фильмов, но позже стал предпринимателем. Внучка Станислава Любшина – Дарья Любшина-Луран, актриса и режиссер. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, станислав любшин, москва