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https://ria.ru/20210220/myagkov-1598302095.html
В Москве простились с Андреем Мягковым
В Москве простились с Андреем Мягковым
В МХТ имени Чехова попрощались с народным артистом Андреем Мягковым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:55
2021-02-20T13:39
культура
умер андрей мягков
россия
станислав любшин
игорь золотовицкий
андрей мягков
ленинград
московская городская дума
театр на таганке
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В МХТ имени Чехова попрощались с народным артистом Андреем Мягковым, передает корреспондент РИА Новости.Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище.Церемония состоялась в театре, где актер служил более 30 лет. Гроб установили на сцене в окружении многочисленных цветов и венков, в том числе от президента. Ведущим был ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, который назвал Мягкова одним из лучших педагогов.Проститься с актером пришли министр культуры Ольга Любимова, худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, режиссер Марина Брусникина, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, актеры Авангард Леонтьев, Станислав Любшин, Евгения Добровольская, Владимир Краснов, Александр Феклистов, Евгений Киндинов, Виктор Рыжаков, Вера Сотникова и многочисленные поклонники.Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ, после чего служил в театре "Современник". С 1977-го перешел в Художественный театр, а после его раскола продолжил работать в МХТ имени Чехова. Широкую популярность Мягкову принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова: в картине "Ирония судьбы, или С легким паром!" он исполнил главную роль Евгения Лукашина, в фильме "Служебный роман" сыграл Анатолия Новосельцева, а в "Жестоком романсе" предстал в образе Юлия Карандышева.
https://ria.ru/20210218/myagkov-1598068535.html
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Аплодисменты для Мягкова: народного артиста проводили в последний путь
В МХТ имени Чехова попрощались с народным артистом Андреем Мягковым. Актер скончался в четверг на 83-м году жизни.
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умер андрей мягков, россия, станислав любшин, игорь золотовицкий, андрей мягков, ленинград, московская городская дума, театр на таганке, эльдар рязанов, москва, чехов, общество

В Москве простились с Андреем Мягковым

11:55 20.02.2021 (обновлено: 13:39 20.02.2021)
 
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В МХТ имени Чехова попрощались с народным артистом Андреем Мягковым, передает корреспондент РИА Новости.
Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
Андрей Мягков, 1978 год - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 19:04Культура
Друзья и коллеги вспоминают Андрея Мягкова
Церемония состоялась в театре, где актер служил более 30 лет. Гроб установили на сцене в окружении многочисленных цветов и венков, в том числе от президента. Ведущим был ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, который назвал Мягкова одним из лучших педагогов.
Проститься с актером пришли министр культуры Ольга Любимова, худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, режиссер Марина Брусникина, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, актеры Авангард Леонтьев, Станислав Любшин, Евгения Добровольская, Владимир Краснов, Александр Феклистов, Евгений Киндинов, Виктор Рыжаков, Вера Сотникова и многочисленные поклонники.
"Я завидую Богу, у него такая труппа собралась": прощание с Мягковым
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Церемония прощания с Андреем Мягковым проходила в МХТ имени Чехова, где актер служил больше 30 лет.

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым
1 из 12

Церемония прощания с Андреем Мягковым проходила в МХТ имени Чехова, где актер служил больше 30 лет.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Гроб с телом стоял на сцене в окружении цветов и венков.

Актриса Вера Сотникова на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
2 из 12

Гроб с телом стоял на сцене в окружении цветов и венков.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В фойе театра установили траурный портрет.

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова
3 из 12

В фойе театра установили траурный портрет.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Проводить Андрея Мягкова в последний путь пришли многие его коллеги, общественные деятели и поклонники.

Актёр Владимир Краснов на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
4 из 12

Проводить Андрея Мягкова в последний путь пришли многие его коллеги, общественные деятели и поклонники.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

"Наслаждение было с ним работать. Мягкий, глубоко чувствующий, проникающий в суть вещей. Я завидую Богу, у него такая труппа собралась", — сказал актер Владимир Краснов.

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова
5 из 12

"Наслаждение было с ним работать. Мягкий, глубоко чувствующий, проникающий в суть вещей. Я завидую Богу, у него такая труппа собралась", — сказал актер Владимир Краснов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На церемонии присутствовали также коллеги Мягкова по "Современнику", где тот проработал больше 10 лет. Актер Виктор Рыжаков признался, что он горд служить в театре, в котором работал Мягков.

Художественный руководитель Московского театра Современник Виктор Рыжаков на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
6 из 12

На церемонии присутствовали также коллеги Мягкова по "Современнику", где тот проработал больше 10 лет. Актер Виктор Рыжаков признался, что он горд служить в театре, в котором работал Мягков.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Авангард Леонтьев, который работал с Мягковым в "Современнике", вспоминал его как деликатнейшего человека: "Андрей играл лучше всех, лучше других, но я никогда не слышал, чтобы он высказывал какие-то неудовольствия, претензии".

Актер Авангард Леонтьев на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
7 из 12

Авангард Леонтьев, который работал с Мягковым в "Современнике", вспоминал его как деликатнейшего человека: "Андрей играл лучше всех, лучше других, но я никогда не слышал, чтобы он высказывал какие-то неудовольствия, претензии".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Ведущий церемонии, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, назвал Мягкова одним из лучших педагогов.

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
8 из 12

Ведущий церемонии, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, назвал Мягкова одним из лучших педагогов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Актер Евгений Киндинов рассказал, что Мягкова отличало сочетание глубокого понимания ситуации, юмора и грусти.

Актриса Вера Сотникова (слева) и актер Евгений Киндинов (второй справа) на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
9 из 12

Актер Евгений Киндинов рассказал, что Мягкова отличало сочетание глубокого понимания ситуации, юмора и грусти.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

"Он был человеком несгибаемым, но он свою силу не демонстрировал. Что мне осталось от общения с ним, это его искренность, его душевная правда. Он никогда не прикидывался, и это чувствовалось и в его ролях", — сказал Киндинов.

Актер Евгений Киндинов на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
10 из 12

"Он был человеком несгибаемым, но он свою силу не демонстрировал. Что мне осталось от общения с ним, это его искренность, его душевная правда. Он никогда не прикидывался, и это чувствовалось и в его ролях", — сказал Киндинов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В последний путь Андрея Мягкова проводили аплодисментами.

Вынос гроба с телом народного артиста РСФСР Андрея Мягкова после церемонии прощания с ним в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
11 из 12

В последний путь Андрея Мягкова проводили аплодисментами.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Люди провожают народного артиста РСФСР Андрея Мягкова после церемонии прощания с ним в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
12 из 12

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Церемония прощания с Андреем Мягковым проходила в МХТ имени Чехова, где актер служил больше 30 лет.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Гроб с телом стоял на сцене в окружении цветов и венков.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 12

В фойе театра установили траурный портрет.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 12

Проводить Андрея Мягкова в последний путь пришли многие его коллеги, общественные деятели и поклонники.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 12

"Наслаждение было с ним работать. Мягкий, глубоко чувствующий, проникающий в суть вещей. Я завидую Богу, у него такая труппа собралась", — сказал актер Владимир Краснов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 12

На церемонии присутствовали также коллеги Мягкова по "Современнику", где тот проработал больше 10 лет. Актер Виктор Рыжаков признался, что он горд служить в театре, в котором работал Мягков.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Авангард Леонтьев, который работал с Мягковым в "Современнике", вспоминал его как деликатнейшего человека: "Андрей играл лучше всех, лучше других, но я никогда не слышал, чтобы он высказывал какие-то неудовольствия, претензии".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 12

Ведущий церемонии, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, назвал Мягкова одним из лучших педагогов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 12

Актер Евгений Киндинов рассказал, что Мягкова отличало сочетание глубокого понимания ситуации, юмора и грусти.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
10 из 12

"Он был человеком несгибаемым, но он свою силу не демонстрировал. Что мне осталось от общения с ним, это его искренность, его душевная правда. Он никогда не прикидывался, и это чувствовалось и в его ролях", — сказал Киндинов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 12

В последний путь Андрея Мягкова проводили аплодисментами.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ, после чего служил в театре "Современник". С 1977-го перешел в Художественный театр, а после его раскола продолжил работать в МХТ имени Чехова.
Широкую популярность Мягкову принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова: в картине "Ирония судьбы, или С легким паром!" он исполнил главную роль Евгения Лукашина, в фильме "Служебный роман" сыграл Анатолия Новосельцева, а в "Жестоком романсе" предстал в образе Юлия Карандышева.
Ирония судьбы и Служебный роман: лучшие роли Андрея Мягкова - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 14:32
"Ирония судьбы" и "Служебный роман": лучшие роли Андрея МягковаВ Москве на 83-м году жизни скончался актер Андрей Мягков. Всесоюзная популярность к нему пришла в 70-е и 80-годы. Тогда он снимался в главных ролях в картинах Эльдара Рязанова.
 
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