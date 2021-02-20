В Москве простились с Андреем Мягковым
Церемония прощания с Андреем Мягковым проходила в МХТ имени Чехова, где актер служил больше 30 лет.
Церемония прощания с Андреем Мягковым проходила в МХТ имени Чехова, где актер служил больше 30 лет.
Гроб с телом стоял на сцене в окружении цветов и венков.
Гроб с телом стоял на сцене в окружении цветов и венков.
Проводить Андрея Мягкова в последний путь пришли многие его коллеги, общественные деятели и поклонники.
Проводить Андрея Мягкова в последний путь пришли многие его коллеги, общественные деятели и поклонники.
"Наслаждение было с ним работать. Мягкий, глубоко чувствующий, проникающий в суть вещей. Я завидую Богу, у него такая труппа собралась", — сказал актер Владимир Краснов.
"Наслаждение было с ним работать. Мягкий, глубоко чувствующий, проникающий в суть вещей. Я завидую Богу, у него такая труппа собралась", — сказал актер Владимир Краснов.
На церемонии присутствовали также коллеги Мягкова по "Современнику", где тот проработал больше 10 лет. Актер Виктор Рыжаков признался, что он горд служить в театре, в котором работал Мягков.
На церемонии присутствовали также коллеги Мягкова по "Современнику", где тот проработал больше 10 лет. Актер Виктор Рыжаков признался, что он горд служить в театре, в котором работал Мягков.
Авангард Леонтьев, который работал с Мягковым в "Современнике", вспоминал его как деликатнейшего человека: "Андрей играл лучше всех, лучше других, но я никогда не слышал, чтобы он высказывал какие-то неудовольствия, претензии".
Авангард Леонтьев, который работал с Мягковым в "Современнике", вспоминал его как деликатнейшего человека: "Андрей играл лучше всех, лучше других, но я никогда не слышал, чтобы он высказывал какие-то неудовольствия, претензии".
Ведущий церемонии, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, назвал Мягкова одним из лучших педагогов.
Ведущий церемонии, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, назвал Мягкова одним из лучших педагогов.
Актер Евгений Киндинов рассказал, что Мягкова отличало сочетание глубокого понимания ситуации, юмора и грусти.
Актер Евгений Киндинов рассказал, что Мягкова отличало сочетание глубокого понимания ситуации, юмора и грусти.
"Он был человеком несгибаемым, но он свою силу не демонстрировал. Что мне осталось от общения с ним, это его искренность, его душевная правда. Он никогда не прикидывался, и это чувствовалось и в его ролях", — сказал Киндинов.
"Он был человеком несгибаемым, но он свою силу не демонстрировал. Что мне осталось от общения с ним, это его искренность, его душевная правда. Он никогда не прикидывался, и это чувствовалось и в его ролях", — сказал Киндинов.
В последний путь Андрея Мягкова проводили аплодисментами.
В последний путь Андрея Мягкова проводили аплодисментами.
Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.
Церемония прощания с Андреем Мягковым проходила в МХТ имени Чехова, где актер служил больше 30 лет.
Гроб с телом стоял на сцене в окружении цветов и венков.
Проводить Андрея Мягкова в последний путь пришли многие его коллеги, общественные деятели и поклонники.
"Наслаждение было с ним работать. Мягкий, глубоко чувствующий, проникающий в суть вещей. Я завидую Богу, у него такая труппа собралась", — сказал актер Владимир Краснов.
На церемонии присутствовали также коллеги Мягкова по "Современнику", где тот проработал больше 10 лет. Актер Виктор Рыжаков признался, что он горд служить в театре, в котором работал Мягков.
Авангард Леонтьев, который работал с Мягковым в "Современнике", вспоминал его как деликатнейшего человека: "Андрей играл лучше всех, лучше других, но я никогда не слышал, чтобы он высказывал какие-то неудовольствия, претензии".
Ведущий церемонии, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, назвал Мягкова одним из лучших педагогов.
Актер Евгений Киндинов рассказал, что Мягкова отличало сочетание глубокого понимания ситуации, юмора и грусти.
"Он был человеком несгибаемым, но он свою силу не демонстрировал. Что мне осталось от общения с ним, это его искренность, его душевная правда. Он никогда не прикидывался, и это чувствовалось и в его ролях", — сказал Киндинов.
В последний путь Андрея Мягкова проводили аплодисментами.
Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.