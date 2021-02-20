https://ria.ru/20210220/myagkov-1598302095.html

В Москве простились с Андреем Мягковым

В Москве простились с Андреем Мягковым

В МХТ имени Чехова попрощались с народным артистом Андреем Мягковым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:55

2021-02-20T11:55

2021-02-20T13:39

культура

умер андрей мягков

россия

станислав любшин

игорь золотовицкий

андрей мягков

ленинград

московская городская дума

театр на таганке

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В МХТ имени Чехова попрощались с народным артистом Андреем Мягковым, передает корреспондент РИА Новости.Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище.Церемония состоялась в театре, где актер служил более 30 лет. Гроб установили на сцене в окружении многочисленных цветов и венков, в том числе от президента. Ведущим был ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, который назвал Мягкова одним из лучших педагогов.Проститься с актером пришли министр культуры Ольга Любимова, худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, режиссер Марина Брусникина, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, актеры Авангард Леонтьев, Станислав Любшин, Евгения Добровольская, Владимир Краснов, Александр Феклистов, Евгений Киндинов, Виктор Рыжаков, Вера Сотникова и многочисленные поклонники.Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ, после чего служил в театре "Современник". С 1977-го перешел в Художественный театр, а после его раскола продолжил работать в МХТ имени Чехова. Широкую популярность Мягкову принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова: в картине "Ирония судьбы, или С легким паром!" он исполнил главную роль Евгения Лукашина, в фильме "Служебный роман" сыграл Анатолия Новосельцева, а в "Жестоком романсе" предстал в образе Юлия Карандышева.

https://ria.ru/20210218/myagkov-1598068535.html

https://ria.ru/20210218/ironiya-sudby-i-sluzhebnyy-roman-luchshie-roli-andreya-myagkova--1598020140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Аплодисменты для Мягкова: народного артиста проводили в последний путь В МХТ имени Чехова попрощались с народным артистом Андреем Мягковым. Актер скончался в четверг на 83-м году жизни. 2021-02-20T11:55 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер андрей мягков, россия, станислав любшин, игорь золотовицкий, андрей мягков, ленинград, московская городская дума, театр на таганке, эльдар рязанов, москва, чехов, общество