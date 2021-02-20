https://ria.ru/20210220/myagkov-1598310689.html

"Я завидую Богу, у него такая труппа собралась": прощание с Мягковым

"Я завидую Богу, у него такая труппа собралась": прощание с Мягковым

В Москве простились с Андреем Мягковым. Коллеги, которые пришли проводить актера в последний путь, вспоминали его как человека деликатного и мягкого, но в то же РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T13:30

2021-02-20T13:30

2021-02-20T13:33

культура

театр

умер андрей мягков

авангард леонтьев

игорь золотовицкий

андрей мягков

виктор рыжаков

москва

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В Москве простились с Андреем Мягковым. Коллеги, которые пришли проводить актера в последний путь, вспоминали его как человека деликатного и мягкого, но в то же время принципиального и сильного. Кадры панихиды — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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