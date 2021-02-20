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https://ria.ru/20210220/myagkov-1598310689.html
"Я завидую Богу, у него такая труппа собралась": прощание с Мягковым
"Я завидую Богу, у него такая труппа собралась": прощание с Мягковым
В Москве простились с Андреем Мягковым. Коллеги, которые пришли проводить актера в последний путь, вспоминали его как человека деликатного и мягкого, но в то же РИА Новости, 20.02.2021
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культура
театр
умер андрей мягков
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В Москве простились с Андреем Мягковым. Коллеги, которые пришли проводить актера в последний путь, вспоминали его как человека деликатного и мягкого, но в то же время принципиального и сильного. Кадры панихиды — в фотоленте Ria.ru.
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театр, умер андрей мягков, авангард леонтьев, игорь золотовицкий, андрей мягков, виктор рыжаков, москва, фото, фото

"Я завидую Богу, у него такая труппа собралась": прощание с Мягковым

13:30 20.02.2021 (обновлено: 13:33 20.02.2021)
 
Читать ria.ru в
В Москве простились с Андреем Мягковым. Коллеги, которые пришли проводить актера в последний путь, вспоминали его как человека деликатного и мягкого, но в то же время принципиального и сильного. Кадры панихиды — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Церемония прощания с Андреем Мягковым проходила в МХТ имени Чехова, где актер служил больше 30 лет.

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым
1 из 12

Церемония прощания с Андреем Мягковым проходила в МХТ имени Чехова, где актер служил больше 30 лет.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Гроб с телом стоял на сцене в окружении цветов и венков.

Актриса Вера Сотникова на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
2 из 12

Гроб с телом стоял на сцене в окружении цветов и венков.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В фойе театра установили траурный портрет.

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова
3 из 12

В фойе театра установили траурный портрет.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Проводить Андрея Мягкова в последний путь пришли многие его коллеги, общественные деятели и поклонники.

Актёр Владимир Краснов на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
4 из 12

Проводить Андрея Мягкова в последний путь пришли многие его коллеги, общественные деятели и поклонники.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

"Наслаждение было с ним работать. Мягкий, глубоко чувствующий, проникающий в суть вещей. Я завидую Богу, у него такая труппа собралась", — сказал актер Владимир Краснов.

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова
5 из 12

"Наслаждение было с ним работать. Мягкий, глубоко чувствующий, проникающий в суть вещей. Я завидую Богу, у него такая труппа собралась", — сказал актер Владимир Краснов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На церемонии присутствовали также коллеги Мягкова по "Современнику", где тот проработал больше 10 лет. Актер Виктор Рыжаков признался, что он горд служить в театре, в котором работал Мягков.

Художественный руководитель Московского театра Современник Виктор Рыжаков на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
6 из 12

На церемонии присутствовали также коллеги Мягкова по "Современнику", где тот проработал больше 10 лет. Актер Виктор Рыжаков признался, что он горд служить в театре, в котором работал Мягков.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Авангард Леонтьев, который работал с Мягковым в "Современнике", вспоминал его как деликатнейшего человека: "Андрей играл лучше всех, лучше других, но я никогда не слышал, чтобы он высказывал какие-то неудовольствия, претензии".

Актер Авангард Леонтьев на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
7 из 12

Авангард Леонтьев, который работал с Мягковым в "Современнике", вспоминал его как деликатнейшего человека: "Андрей играл лучше всех, лучше других, но я никогда не слышал, чтобы он высказывал какие-то неудовольствия, претензии".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Ведущий церемонии, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, назвал Мягкова одним из лучших педагогов.

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
8 из 12

Ведущий церемонии, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, назвал Мягкова одним из лучших педагогов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Актер Евгений Киндинов рассказал, что Мягкова отличало сочетание глубокого понимания ситуации, юмора и грусти.

Актриса Вера Сотникова (слева) и актер Евгений Киндинов (второй справа) на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
9 из 12

Актер Евгений Киндинов рассказал, что Мягкова отличало сочетание глубокого понимания ситуации, юмора и грусти.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

"Он был человеком несгибаемым, но он свою силу не демонстрировал. Что мне осталось от общения с ним, это его искренность, его душевная правда. Он никогда не прикидывался, и это чувствовалось и в его ролях", — сказал Киндинов.

Актер Евгений Киндинов на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
10 из 12

"Он был человеком несгибаемым, но он свою силу не демонстрировал. Что мне осталось от общения с ним, это его искренность, его душевная правда. Он никогда не прикидывался, и это чувствовалось и в его ролях", — сказал Киндинов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В последний путь Андрея Мягкова проводили аплодисментами.

Вынос гроба с телом народного артиста РСФСР Андрея Мягкова после церемонии прощания с ним в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
11 из 12

В последний путь Андрея Мягкова проводили аплодисментами.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Люди провожают народного артиста РСФСР Андрея Мягкова после церемонии прощания с ним в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
12 из 12

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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КультураТеатрУмер Андрей МягковАвангард ЛеонтьевИгорь ЗолотовицкийАндрей МягковВиктор РыжаковМоскваФото
 
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