Игнатьев назвал Симоняна легендарным человеком
Футбол
 
12:51 25.11.2025
Игнатьев назвал Симоняна легендарным человеком
Игнатьев назвал Симоняна легендарным человеком
Ушедший из жизни олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян был легендарным человеком, который добился больших успехов в различных начинаниях, и каждая... РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Игнатьев назвал Симоняна легендарным человеком

Никита Симонян
Никита Симонян. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Ушедший из жизни олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян был легендарным человеком, который добился больших успехов в различных начинаниях, и каждая страница его жизни была удивительной и яркой, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
Вячеслав Колосков и Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Колосков назвал Симоняна легендой с безупречной репутацией
24 ноября, 10:29
"Никита Павлович - легендарная личность, ведь какую бы страницу биографии не перевернуть, на каждой есть яркие впечатления о том, что он сделал. Начиная с игровой карьеры, когда болельщики ходили на Никиту Симоняна, Эдуарда Стрельцова и Валентина Иванова. И он был одним из тех, кто внес большие изменения в наш футбол. Футбол стал более интеллектуальным, и он привнес в него некое понимание того, что можно побеждать и за счет сценического образа игроков, когда во главе угла стоят красивые комбинации. Никита Павлович дополнил футбол многим из того, что он приобрел за годы своего общения с мастерами театра и кино", - сказал Игнатьев.
"Наши кабинеты много лет были напротив друг друга, и я помню, какие люди приходили к нему. Чаще всех бывал Армен Джигарханян, они рассказывали друг другу различные байки и много спорили. Они были друзьями, и Армен Борисович болел и за Симоняна, и, под воздействием дружеских уз, за "Спартак". В 1991 году развалился Советский Союз, и они много спорили о том, по какому пути пойдет наша страна. Оба приводили веские аргументы, и я просто поражался тому, как много они знают. Заходил к нему и Фрунзик Мкртчян, часто бывал и сыгравший в фильме про разведчиков "Щит и меч" Станислав Любшин. Не говоря уже о футболистах, начиная с великих Игоря Нетто, Эдуарда Стрельцова, Валентина Иванова, Виктора Понедельника. Никита Павлович поддерживал их, рассказывая интересные истории из жизни, и давая добрые советы таким большим людям нашего футбола", - добавил собеседник агентства.
Игнатьев отметил, что многолетний начальник "Спартака" Николай Старостин увидел в Симоняне задатки хорошего тренера и доверил ему руководство командой.
"Никита только закончил карьеру, и Николай Петрович позволил ему управлять таким орденоносным коллективом. Видимо, он видел в нем какие-то зерна, которые могут привести "Спартак" к вершинам. И Симонян изменил игру, сделав ее более творческой и привлекательной. Никита Павлович во всех направлениях был яркой личностью. Но самое главное: никто не забудет, как он к нему хорошо относился. Ведь к Симоняну люди шли толпами. И он делал все возможное, чтобы каждому создать хорошее настроение. Я не знаю никого, кто мог бы про него сказать плохо. Ведь Никита Павлович понимал: жизнь одна и все надо выстроить так, чтобы каждому было комфортно на душе. Пройдут годы, и я буду со всех точек зрения вспоминать про него только хорошо", - заключил Игнатьев.
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Пономарев назвал легенду, с которой можно сравнить Симоняна
24 ноября, 16:34
 
