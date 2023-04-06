https://ria.ru/20230406/lyubshin-1863403378.html

Мишустин поздравил народного артиста Станислава Любшина с 90-летием

Мишустин поздравил народного артиста Станислава Любшина с 90-летием - РИА Новости, 06.04.2023

Мишустин поздравил народного артиста Станислава Любшина с 90-летием

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил актера Станислава Любшина с 90-летием, отметив его способность удивлять, восхищать, создавать на... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T11:01

2023-04-06T11:01

2023-04-06T11:01

культура

россия

станислав любшин

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил актера Станислава Любшина с 90-летием, отметив его способность удивлять, восхищать, создавать на сцене настоящее актерское чудо, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Актер театра и кино Станислав Любшин отмечает 90-летие. "Вас по праву считают интеллектуальным актером, ярким, чувственным, талантливым. Любую роль вы делаете неповторимой и эталонной, заставляете радоваться, грустить, сопереживать героям. На ваших фильмах выросло несколько поколений зрителей, а ваша способность удивлять, восхищать, создавать на сцене настоящее актерское чудо остается неизменной. Большое спасибо за ваше мастерство и преданность искусству", - говорится в телеграмме. Мишустин пожелал актеру удачи, вдохновения, здоровья и благополучия. Творчество актера отмечено различными наградами. В 1981 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. Он является лауреатом премии Ленинского Комсомола. Награжден советским орденом Трудового Красного Знамени (1972), российскими орденами Почета (1998), Дружбы (2014), "За заслуги перед Отечеством" IV (2003) и III степеней (2021). Он также является лауреатом премии "Золотая маска" (2018).

https://ria.ru/20230406/lyubshin-1862835762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, станислав любшин, михаил мишустин