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Мишустин поздравил народного артиста Станислава Любшина с 90-летием - РИА Новости, 06.04.2023
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Культура
 
11:01 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/lyubshin-1863403378.html
Мишустин поздравил народного артиста Станислава Любшина с 90-летием
Мишустин поздравил народного артиста Станислава Любшина с 90-летием - РИА Новости, 06.04.2023
Мишустин поздравил народного артиста Станислава Любшина с 90-летием
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил актера Станислава Любшина с 90-летием, отметив его способность удивлять, восхищать, создавать на... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T11:01
2023-04-06T11:01
культура
россия
станислав любшин
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил актера Станислава Любшина с 90-летием, отметив его способность удивлять, восхищать, создавать на сцене настоящее актерское чудо, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Актер театра и кино Станислав Любшин отмечает 90-летие. "Вас по праву считают интеллектуальным актером, ярким, чувственным, талантливым. Любую роль вы делаете неповторимой и эталонной, заставляете радоваться, грустить, сопереживать героям. На ваших фильмах выросло несколько поколений зрителей, а ваша способность удивлять, восхищать, создавать на сцене настоящее актерское чудо остается неизменной. Большое спасибо за ваше мастерство и преданность искусству", - говорится в телеграмме. Мишустин пожелал актеру удачи, вдохновения, здоровья и благополучия. Творчество актера отмечено различными наградами. В 1981 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. Он является лауреатом премии Ленинского Комсомола. Награжден советским орденом Трудового Красного Знамени (1972), российскими орденами Почета (1998), Дружбы (2014), "За заслуги перед Отечеством" IV (2003) и III степеней (2021). Он также является лауреатом премии "Золотая маска" (2018).
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россия, станислав любшин, михаил мишустин
Культура, Россия, Станислав Любшин, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил народного артиста Станислава Любшина с 90-летием

Мишустин в поздравлении Любшину с 90-летием отметил его способность восхищать талантом

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАктер Станислав Любшин
Актер Станислав Любшин - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Актер Станислав Любшин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил актера Станислава Любшина с 90-летием, отметив его способность удивлять, восхищать, создавать на сцене настоящее актерское чудо, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Актер театра и кино Станислав Любшин отмечает 90-летие.
"Вас по праву считают интеллектуальным актером, ярким, чувственным, талантливым. Любую роль вы делаете неповторимой и эталонной, заставляете радоваться, грустить, сопереживать героям. На ваших фильмах выросло несколько поколений зрителей, а ваша способность удивлять, восхищать, создавать на сцене настоящее актерское чудо остается неизменной. Большое спасибо за ваше мастерство и преданность искусству", - говорится в телеграмме.
Мишустин пожелал актеру удачи, вдохновения, здоровья и благополучия.
Творчество актера отмечено различными наградами. В 1981 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. Он является лауреатом премии Ленинского Комсомола. Награжден советским орденом Трудового Красного Знамени (1972), российскими орденами Почета (1998), Дружбы (2014), "За заслуги перед Отечеством" IV (2003) и III степеней (2021). Он также является лауреатом премии "Золотая маска" (2018).
Станислав Любшин во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова. - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Биография Станислава Любшина
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КультураРоссияСтанислав ЛюбшинМихаил Мишустин
 
 
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