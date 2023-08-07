В Москве похоронили народную артистку Ирину Мирошниченко
Народную артистку Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Актриса Ирина Мирошниченко. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания прошла в понедельник в Московском художественном театре имени Чехова.
Проститься с артисткой пришли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, министр культуры России Ольга Любимова, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей Эрнст, народный артист РСФСР Станислав Любшин, народный артист России Лев Лещенко, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, народный артист РФ Аванград Леонтьев, а также близкие и коллеги.
Венки на похороны Мирошниченко прислали президент России, министерство культуры РФ, коллектив МХТ имени Чехова, художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин, киноконцерн "Мосфильм", шоумен Андрей Малахов и другие.
Близкие, коллеги и поклонники проводили актрису в последний путь аплодисментами.
Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра. После разделения труппы в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский Художественный театр им. А. П. Чехова). Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2", а также многочисленными ролями в театре.