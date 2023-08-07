https://ria.ru/20230807/miroshnichenko-1888663729.html

В Москве похоронили народную артистку Ирину Мирошниченко

В Москве похоронили народную артистку Ирину Мирошниченко - РИА Новости, 07.08.2023

В Москве похоронили народную артистку Ирину Мирошниченко

Народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:50

2023-08-07T15:50

2023-08-07T15:50

культура

россия

москва

рсфср

ольга любимова

михаил швыдкой

ирина мирошниченко

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания прошла в понедельник в Московском художественном театре имени Чехова. Проститься с артисткой пришли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, министр культуры России Ольга Любимова, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей Эрнст, народный артист РСФСР Станислав Любшин, народный артист России Лев Лещенко, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, народный артист РФ Аванград Леонтьев, а также близкие и коллеги. Венки на похороны Мирошниченко прислали президент России, министерство культуры РФ, коллектив МХТ имени Чехова, художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин, киноконцерн "Мосфильм", шоумен Андрей Малахов и другие. Близкие, коллеги и поклонники проводили актрису в последний путь аплодисментами. Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра. После разделения труппы в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский Художественный театр им. А. П. Чехова). Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2", а также многочисленными ролями в театре.

https://ria.ru/20230807/miroshnichenko-1888596407.html

https://ria.ru/20230807/miroshnichenko-1888588111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, рсфср, ольга любимова, михаил швыдкой, ирина мирошниченко, et cetera, мосфильм, культура