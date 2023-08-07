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В Москве похоронили народную артистку Ирину Мирошниченко - РИА Новости, 07.08.2023
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Культура
 
15:50 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/miroshnichenko-1888663729.html
В Москве похоронили народную артистку Ирину Мирошниченко
В Москве похоронили народную артистку Ирину Мирошниченко - РИА Новости, 07.08.2023
В Москве похоронили народную артистку Ирину Мирошниченко
Народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:50
2023-08-07T15:50
культура
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рсфср
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михаил швыдкой
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания прошла в понедельник в Московском художественном театре имени Чехова. Проститься с артисткой пришли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, министр культуры России Ольга Любимова, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей Эрнст, народный артист РСФСР Станислав Любшин, народный артист России Лев Лещенко, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, народный артист РФ Аванград Леонтьев, а также близкие и коллеги. Венки на похороны Мирошниченко прислали президент России, министерство культуры РФ, коллектив МХТ имени Чехова, художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин, киноконцерн "Мосфильм", шоумен Андрей Малахов и другие. Близкие, коллеги и поклонники проводили актрису в последний путь аплодисментами. Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра. После разделения труппы в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский Художественный театр им. А. П. Чехова). Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2", а также многочисленными ролями в театре.
https://ria.ru/20230807/miroshnichenko-1888596407.html
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россия, москва, рсфср, ольга любимова, михаил швыдкой, ирина мирошниченко, et cetera, мосфильм, культура
Культура, Россия, Москва, РСФСР, Ольга Любимова, Михаил Швыдкой, Ирина Мирошниченко, Et Cetera, Мосфильм, Культура
В Москве похоронили народную артистку Ирину Мирошниченко

Народную артистку Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Ирина Мирошниченко
Актриса Ирина Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Ирина Мирошниченко. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания прошла в понедельник в Московском художественном театре имени Чехова.
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Церемония прощания с Ириной Мирошниченко
Вчера, 13:04
Проститься с артисткой пришли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, министр культуры России Ольга Любимова, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей Эрнст, народный артист РСФСР Станислав Любшин, народный артист России Лев Лещенко, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, народный артист РФ Аванград Леонтьев, а также близкие и коллеги.
Венки на похороны Мирошниченко прислали президент России, министерство культуры РФ, коллектив МХТ имени Чехова, художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин, киноконцерн "Мосфильм", шоумен Андрей Малахов и другие.
Близкие, коллеги и поклонники проводили актрису в последний путь аплодисментами.
Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра. После разделения труппы в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский Художественный театр им. А. П. Чехова). Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2", а также многочисленными ролями в театре.
Ирина Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Швыдкой заявил, что театр был для Мирошниченко миссией
Вчера, 12:00
 
КультураРоссияМоскваРСФСРОльга ЛюбимоваМихаил ШвыдкойИрина МирошниченкоEt CeteraМосфильмКультура
 
 
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