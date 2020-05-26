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2020-05-26T00:00
https://ria.ru/20200526/1571979111.html
Что смотреть онлайн 26 мая. Расписание трансляций
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570220101_0:916:2048:2068_1036x0_80_0_0_486701e0a752a5f16248e25c63c50b88.jpg
РИА Новости

Что смотреть онлайн 26 мая. Расписание трансляций

00:00 26.05.2020
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© МДТ - театр ЕвропыПетр Семак в роли Леонта в спектакле "Зимняя сказка" Малого драматического театра - театра Европы. Постановка - Деклана Доннеллана.
Петр Семак в роли Леонта в спектакле Зимняя сказка Малого драматического театра - театра Европы. Постановка - Деклана Доннеллана.
© МДТ - театр Европы
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Сегодня в Метрополитен-опере дебютная работа Робера Лепажа, в МДТ — Театре Европы — "Зимняя сказка" Деклана Доннелана, в Александринке судебный процесс в прямом эфире с участием Константина Богомолова, Татьяны Толстой и других именитых присяжных. Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.
С 2:30 (26 мая) до 1:30 (27 мая) на площадке Play доступна запись 2008 года "Осуждения Фауста" Гектора Берлиоза, с которой дебютировал в Метрополитен-опере Робер Лепаж. Дирижер Джеймс Ливайн. В ролях: Сьюзан Грэм, Марчелло Джордани и Джон Релья.

День

В 13:00 на XXVII Пушкинском театральном фестивале Псковский театр драмы повторит спектакль "Река Потудань" по повести Андрея Платонова. Постановка Сергея Чехова.
В 15:00 питерский ТЮЗ имени Брянцева покажет спектакль-эксперимент для малышей и младших школьников — "Начало. Рисунок первый" об истории создания мира и человека. Постановка Натальи Лапиной.
В 15:00 в проекте "Большие гастроли" Курганский театр "Гулливер" представит спектакль "Каштанка" по рассказу Антона Чехова. Хорватские режиссер Вера Видов и композитор Игор Карлич поставили его в сентябре 2019 года.
© предоставлено пресс-службой проекта "Большие гастроли"Сцена из спектакля "Каштанка" Курганского театра кукол "Гулливер"
Сцена из спектакля Каштанка Курганского театра кукол Гулливер
© предоставлено пресс-службой проекта "Большие гастроли"
Сцена из спектакля "Каштанка" Курганского театра кукол "Гулливер"
В 16:00 Детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет веселый хоррор "Лес, ведьма и горящий шкаф" по опере "Гензель и Гретель" Энгельберта Хумпердинка. Постановка Надежды Бахшиевой.
В 16:00 Электротеатра Станиславский покажет фильм-спектакль "Повесть о прямостоящем человеке" (2004) из архива Бориса Юхананова.
В 17:00 пермский Театр-Театр покажет спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Александра Островского. Постановка Бориса Мильграма.
В 18:00 Владимирский областной театр кукол приглашает подростков на спектакль "Тайна темного леса" по пьесе Никиты Шмитько в его же постановке.

Вечер

В 19:00 МДТ — Театр Европы покажет спектакль "Зимняя сказка" Деклана Доннелана по пьесе Уильяма Шекспира.
© Фото : предоставлено пресс-службой МДТ-Театра ЕвропыСцена из спектакля "Зимняя сказка"
Сцена из спектакля Зимняя сказка
© Фото : предоставлено пресс-службой МДТ-Театра Европы
Сцена из спектакля "Зимняя сказка"
В 19:00 театр Сатиры начнет трансляцию комедии "Укрощение строптивой" по пьесе Уильяма Шекспира. Постановка Валентина Плучека, худрук Александр Ширвиндт, музыка Игоря Кефалиди.
В 19:00 в Геликон-опере смотрите "Сибирь" Умберто Джордано, любимую оперу автора. Постановка Дмитрия Бертмана. Премьера состоялась в 2006 году.
В 19:00 на XXVII Пушкинском театральном фестивале театр "Гешер" (Тель-Авив) покажет спектакль "Отцы и дети" по роману Ивана Тургенева. Сценическая редакция, постановка, сценография и хореография Йехезкеля Лазарова.
В 19:00 Александринский театр проведет прямую трансляцию спектакля "Драма на шоссэ. Судебное разбирательство" по пьесе в жанре "судебного детектива", которую Борис Акунин написал специально для Александринки. Зрители станут свидетелями судебного процесса. Присяжные онлайн вынесут свой приговор. В их состав войдут Константин Богомолов, Мария Миронова, Полина Осетинская, Алексей Пивоваров, Татьяна Толстая и Николай Сванидзе. Зрители также получит возможность принять участие в голосовании.
В 19:00 МХТ имени Чехова покажет запись спектакля "Возможная встреча" по пьесе Пауля Барца. Постановка Вячеслава Долгачева. В ролях: Олег Ефремов, Иннокентий Смоктуновский и Станислав Любшин. Премьера состоялась в 1992 году.
В 19:00 на YouTube-канале Малого театра начнется трансляция спектакля "Сердце не камень" по пьесе Александра Островского. Постановка Владимира Драгунова.
В 21.00 Венская опера приглашает посмотреть и послушать "Дочь полка" Гаэтано Доницетти. Постановка Лоран Пелли, дирижер Эвелино Пидо. В ролях: Джули Фукс, Джон Тессьер и Донна Эллен.
Елизавета Бам, аудиоспектакль Мобильного художественного театра
22 мая, 08:00Культура
Театр в наушниках: самые интересные аудиоспектакли
200000
КультураТеатрОпераСамоизоляцияНовости культурыСтанислав ЛюбшинЭлектротеатр СтаниславскийМалый драматический театр - театр ЕвропыМузыкальный театр имени Наталии СацМетрополитен-операГеликон-ОпераАлександринский театрМалый театрНиколай СванидзеОлег Ефремов
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