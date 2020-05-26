Что смотреть онлайн 26 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Сегодня в Метрополитен-опере дебютная работа Робера Лепажа, в МДТ — Театре Европы — "Зимняя сказка" Деклана Доннелана, в Александринке судебный процесс в прямом эфире с участием Константина Богомолова, Татьяны Толстой и других именитых присяжных. Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.