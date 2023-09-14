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В Москве госпитализировали актера Станислава Любшина - РИА Новости, 14.09.2023
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20:34 14.09.2023 (обновлено: 20:39 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/artist-1896410335.html
В Москве госпитализировали актера Станислава Любшина
В Москве госпитализировали актера Станислава Любшина - РИА Новости, 14.09.2023
В Москве госпитализировали актера Станислава Любшина
Народный артист РСФСР 90-летний Станислав Любшин находится в Боткинской больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в медицинском... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T20:34
2023-09-14T20:39
здоровье - общество
рсфср
станислав любшин
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Народный артист РСФСР 90-летний Станислав Любшин находится в Боткинской больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении. "Состояние средней тяжести, давление 110 на 75, пульс 70", - сказали в больнице. В свою очередь, в МХТ РИА Новости сообщили, что Любшин "чувствует себя нормально". "У него были небольшие проблемы с давлением, поэтому он в больнице, но сейчас все в порядке. Его немного решили еще подержать для полного восстановления. Он в обычной палате и занимается подготовкой к премьере", сообщил агентству заместитель директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник.
https://ria.ru/20230831/egorov-1893291274.html
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здоровье - общество, рсфср, станислав любшин
Здоровье - Общество, РСФСР, Станислав Любшин
В Москве госпитализировали актера Станислава Любшина

Актер Станислав Любшин попал в больницу

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСтанислав Любшин
Станислав Любшин - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Станислав Любшин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Народный артист РСФСР 90-летний Станислав Любшин находится в Боткинской больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.
«
"Состояние средней тяжести, давление 110 на 75, пульс 70", - сказали в больнице.
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В свою очередь, в МХТ РИА Новости сообщили, что Любшин "чувствует себя нормально".
«
"У него были небольшие проблемы с давлением, поэтому он в больнице, но сейчас все в порядке. Его немного решили еще подержать для полного восстановления. Он в обычной палате и занимается подготовкой к премьере", сообщил агентству заместитель директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник.
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