https://ria.ru/20230914/artist-1896410335.html

В Москве госпитализировали актера Станислава Любшина

В Москве госпитализировали актера Станислава Любшина - РИА Новости, 14.09.2023

В Москве госпитализировали актера Станислава Любшина

Народный артист РСФСР 90-летний Станислав Любшин находится в Боткинской больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в медицинском... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T20:34

2023-09-14T20:34

2023-09-14T20:39

здоровье - общество

рсфср

станислав любшин

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Народный артист РСФСР 90-летний Станислав Любшин находится в Боткинской больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении. "Состояние средней тяжести, давление 110 на 75, пульс 70", - сказали в больнице. В свою очередь, в МХТ РИА Новости сообщили, что Любшин "чувствует себя нормально". "У него были небольшие проблемы с давлением, поэтому он в больнице, но сейчас все в порядке. Его немного решили еще подержать для полного восстановления. Он в обычной палате и занимается подготовкой к премьере", сообщил агентству заместитель директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник.

https://ria.ru/20230831/egorov-1893291274.html

https://ria.ru/20230810/golubkina-1889318724.html

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здоровье - общество, рсфср, станислав любшин