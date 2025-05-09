https://ria.ru/20250509/kontsert-2016137822.html

В парке "Зарядье" прошел концерт Победы под руководством Башмета

В парке "Зарядье" прошел концерт Победы под руководством Башмета - РИА Новости, 09.05.2025

В парке "Зарядье" прошел концерт Победы под руководством Башмета

Праздничный Концерт Победы у Московского Кремля под руководством дирижера Юрия Башмета прошел в Большом амфитеатре парка "Зарядье", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:33:00+03:00

2025-05-09T23:33:00+03:00

2025-05-09T23:33:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный Концерт Победы у Московского Кремля под руководством дирижера Юрия Башмета прошел в Большом амфитеатре парка "Зарядье", передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня выступят замечательные артисты и вокалисты. Прозвучат такие шедевры, как "Синий платочек", "Темная ночь", "День Победы". Самое главное, что меня сегодня радует в этот день – то, что на сцену выйдут юношеские оркестры. У них даже осанка изменилась, они ходят с чувством гордости", - рассказал журналистам Башмет. Ведущими выступили тележурналисты ВГТРК Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Концерт открылся главной песней праздника 9 мая – "День Победы" в исполнении заслуженного артиста РФ, оперного певца Ильдара Абдразакова. Народный артист РФ Константин Хабенский прочитал стихотворение Роберта Рождественского "На Земле, безжалостно маленькой…", после чего Молодежный сводный хор СНГ и Всероссийский юношеский симфонический оркестр исполнили композицию "Священная война". Народный артист России Владимир Машков прочитал отрывок из произведения Василия Гроссмана "Жизнь и судьба", а актриса Светлана Крючкова – строки из стихотворения Анны Ахматовой "Памяти Вали". Народный артист РФ Сергей Гармаш исполнил песню "Темная ночь", актриса Елизавета Базыкина представила слушателям свою версию песни "Синий платочек". Актер Станислав Любшин спел песню "С чего начинается Родина". Также в этот вечер прозвучали песня "Журавли" в исполнении Ильдара Абдразакова и стихотворение "Он не вернулся из боя" Владимира Высоцкого, которое продекламировали Владимир Машков, Константин Хабенский, Сергей Гармаш и Евгений Ткачук. Народная артистка СССР Александра Пахмутова представила новую композицию "Спасибо, жизнь". Завершился концерт песней "Есть только миг". "Я думаю, что Победа – это такое наше особенное состояние, поэтому отобрать его у нас никто не сумеет", - подчеркнул Башмет. Организатор концерта – Российское концертное агентство. Концерт прошел при поддержке мэрии Москвы.

https://ria.ru/20250509/kontsert-2016128436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ссср, москва, юрий башмет, ильдар абдразаков, константин хабенский, вгтрк, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне, зарядье