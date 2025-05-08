В парке "Зарядье" пройдет концерт в честь 80-летия Победы
В парке "Зарядье" 9 мая пройдет концерт в честь 80-летия Победы
Концертный зал парка "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Праздничный концерт в честь 80-летия Великой Победы пройдет в парке "Зарядье" 9 мая, художественным руководителем выступает народный артист России Юрий Башмет, сообщили в пресс-службе проекта.
"Девятое мая 2025 года – особый день в истории России и всего мира. Великая Отечественная война коснулась практически каждого, кто живет в нашей стране. <…> В этот день в парке "Зарядье" запланировано проведение грандиозного концерта Победы у Московского Кремля, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне, который станет центральным событием юбилейных торжеств", — говорится в материале.
В концерте примут участие ведущие российские музыканты, актеры и творческие коллективы, среди них народные артисты России Константин Хабенский, Владимир Машков, Станислав Любшин и Александра Пахмутова, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, актеры Сергей Гармаш, Ирина Пегова, Евгений Ткачук, Елизавета Базыкина, а также Молодежный сводный хор СНГ и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.
"Донести до людей, живущих сегодня, невероятную ценность Победы, постараться сделать Победу в Великой Отечественной войне частью жизни людей сейчас, дать возможность почувствовать и эмоционально соприкоснуться с беспримерным подвигом людей 80 лет тому назад — все это наш священный долг", — заключили в пресс-службе.
Худрук концерта Победы — маэстро Юрий Башмет. Ведущими вечера станут Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Кроме того, в числе гостей ожидаются ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.