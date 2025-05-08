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В парке "Зарядье" пройдет концерт в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:19 08.05.2025 (обновлено: 15:15 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/kontsert-2015777156.html
В парке "Зарядье" пройдет концерт в честь 80-летия Победы
В парке "Зарядье" пройдет концерт в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 08.05.2025
В парке "Зарядье" пройдет концерт в честь 80-летия Победы
Праздничный концерт в честь 80-летия Великой Победы пройдет в парке "Зарядье" 9 мая, художественным руководителем выступает народный артист России Юрий Башмет,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:19:00+03:00
2025-05-08T15:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
юрий башмет
константин хабенский
владимир машков
зарядье
снг
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Праздничный концерт в честь 80-летия Великой Победы пройдет в парке "Зарядье" 9 мая, художественным руководителем выступает народный артист России Юрий Башмет, сообщили в пресс-службе проекта. "Девятое мая 2025 года – особый день в истории России и всего мира. Великая Отечественная война коснулась практически каждого, кто живет в нашей стране. &lt;…&gt; В этот день в парке "Зарядье" запланировано проведение грандиозного концерта Победы у Московского Кремля, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне, который станет центральным событием юбилейных торжеств", — говорится в материале. В концерте примут участие ведущие российские музыканты, актеры и творческие коллективы, среди них народные артисты России Константин Хабенский, Владимир Машков, Станислав Любшин и Александра Пахмутова, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, актеры Сергей Гармаш, Ирина Пегова, Евгений Ткачук, Елизавета Базыкина, а также Молодежный сводный хор СНГ и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. "Донести до людей, живущих сегодня, невероятную ценность Победы, постараться сделать Победу в Великой Отечественной войне частью жизни людей сейчас, дать возможность почувствовать и эмоционально соприкоснуться с беспримерным подвигом людей 80 лет тому назад — все это наш священный долг", — заключили в пресс-службе.Худрук концерта Победы — маэстро Юрий Башмет. Ведущими вечера станут Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Кроме того, в числе гостей ожидаются ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.
https://ria.ru/20250507/parad-2015670590.html
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россия, юрий башмет, константин хабенский, владимир машков, зарядье, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Юрий Башмет, Константин Хабенский, Владимир Машков, Зарядье, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В парке "Зарядье" пройдет концерт в честь 80-летия Победы

В парке "Зарядье" 9 мая пройдет концерт в честь 80-летия Победы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКонцертный зал парка "Зарядье" в Москве
Концертный зал парка Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Концертный зал парка "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Праздничный концерт в честь 80-летия Великой Победы пройдет в парке "Зарядье" 9 мая, художественным руководителем выступает народный артист России Юрий Башмет, сообщили в пресс-службе проекта.
"Девятое мая 2025 года – особый день в истории России и всего мира. Великая Отечественная война коснулась практически каждого, кто живет в нашей стране. <…> В этот день в парке "Зарядье" запланировано проведение грандиозного концерта Победы у Московского Кремля, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне, который станет центральным событием юбилейных торжеств", — говорится в материале.
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В концерте примут участие ведущие российские музыканты, актеры и творческие коллективы, среди них народные артисты России Константин Хабенский, Владимир Машков, Станислав Любшин и Александра Пахмутова, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, актеры Сергей Гармаш, Ирина Пегова, Евгений Ткачук, Елизавета Базыкина, а также Молодежный сводный хор СНГ и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.
"Донести до людей, живущих сегодня, невероятную ценность Победы, постараться сделать Победу в Великой Отечественной войне частью жизни людей сейчас, дать возможность почувствовать и эмоционально соприкоснуться с беспримерным подвигом людей 80 лет тому назад — все это наш священный долг", — заключили в пресс-службе.
Худрук концерта Победы — маэстро Юрий Башмет. Ведущими вечера станут Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Кроме того, в числе гостей ожидаются ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияЮрий БашметКонстантин ХабенскийВладимир МашковЗарядьеСНГ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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