https://ria.ru/20250508/kontsert-2015777156.html

В парке "Зарядье" пройдет концерт в честь 80-летия Победы

В парке "Зарядье" пройдет концерт в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 08.05.2025

В парке "Зарядье" пройдет концерт в честь 80-летия Победы

Праздничный концерт в честь 80-летия Великой Победы пройдет в парке "Зарядье" 9 мая, художественным руководителем выступает народный артист России Юрий Башмет,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T13:19:00+03:00

2025-05-08T13:19:00+03:00

2025-05-08T15:15:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

юрий башмет

константин хабенский

владимир машков

зарядье

снг

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Праздничный концерт в честь 80-летия Великой Победы пройдет в парке "Зарядье" 9 мая, художественным руководителем выступает народный артист России Юрий Башмет, сообщили в пресс-службе проекта. "Девятое мая 2025 года – особый день в истории России и всего мира. Великая Отечественная война коснулась практически каждого, кто живет в нашей стране. <…> В этот день в парке "Зарядье" запланировано проведение грандиозного концерта Победы у Московского Кремля, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне, который станет центральным событием юбилейных торжеств", — говорится в материале. В концерте примут участие ведущие российские музыканты, актеры и творческие коллективы, среди них народные артисты России Константин Хабенский, Владимир Машков, Станислав Любшин и Александра Пахмутова, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, актеры Сергей Гармаш, Ирина Пегова, Евгений Ткачук, Елизавета Базыкина, а также Молодежный сводный хор СНГ и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. "Донести до людей, живущих сегодня, невероятную ценность Победы, постараться сделать Победу в Великой Отечественной войне частью жизни людей сейчас, дать возможность почувствовать и эмоционально соприкоснуться с беспримерным подвигом людей 80 лет тому назад — все это наш священный долг", — заключили в пресс-службе.Худрук концерта Победы — маэстро Юрий Башмет. Ведущими вечера станут Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Кроме того, в числе гостей ожидаются ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.

https://ria.ru/20250507/parad-2015670590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, юрий башмет, константин хабенский, владимир машков, зарядье, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне