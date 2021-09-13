https://ria.ru/20210913/lyubshin-1749815319.html

Станислава Любшина госпитализировали после спектакля

Станислава Любшина госпитализировали после спектакля - РИА Новости, 13.09.2021

Станислава Любшина госпитализировали после спектакля

Народный артист России Станислав Любшин поскользнулся во время спектакля "Чайка", сообщили РИА Новости в пресс-службе МХТ имени Чехова. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T10:37

2021-09-13T10:37

2021-09-13T11:58

станислав любшин

россия

культура

общество

москва

новости культуры

театр

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Народный артист России Станислав Любшин поскользнулся во время спектакля "Чайка", сообщили РИА Новости в пресс-службе МХТ имени Чехова."Но ничего не повредил, все с ним хорошо. Он в больнице под наблюдением врачей", — добавила собеседница агентства.Актеру 88 лет. Широкой публике он известен по ролям в лентах "Застава Ильича", "Щит и меч", "Прошлым летом в Чулимске", "Пять вечеров", "Кин-дза-дза!" и многими другим.До МХТ Чехова Любшин служил в "Современнике", Театре на Таганке, Театре имени Ермоловой и на Малой Бронной.

https://ria.ru/20130406/808304617.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав любшин, россия, общество, москва, новости культуры, театр