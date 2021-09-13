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Станислава Любшина госпитализировали после спектакля
Станислава Любшина госпитализировали после спектакля - РИА Новости, 13.09.2021
Станислава Любшина госпитализировали после спектакля
Народный артист России Станислав Любшин поскользнулся во время спектакля "Чайка", сообщили РИА Новости в пресс-службе МХТ имени Чехова. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T10:37
2021-09-13T10:37
2021-09-13T11:58
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Народный артист России Станислав Любшин поскользнулся во время спектакля "Чайка", сообщили РИА Новости в пресс-службе МХТ имени Чехова."Но ничего не повредил, все с ним хорошо. Он в больнице под наблюдением врачей", — добавила собеседница агентства.Актеру 88 лет. Широкой публике он известен по ролям в лентах "Застава Ильича", "Щит и меч", "Прошлым летом в Чулимске", "Пять вечеров", "Кин-дза-дза!" и многими другим.До МХТ Чехова Любшин служил в "Современнике", Театре на Таганке, Театре имени Ермоловой и на Малой Бронной.
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станислав любшин, россия, общество, москва, новости культуры, театр
10:37 13.09.2021 (обновлено: 11:58 13.09.2021)
Станислава Любшина госпитализировали после спектакля
Народный артист России Станислав Любшин поскользнулся на спектакле и был госпитализирован