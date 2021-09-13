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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210913/lyubshin-1749815319.html
Станислава Любшина госпитализировали после спектакля
Станислава Любшина госпитализировали после спектакля - РИА Новости, 13.09.2021
Станислава Любшина госпитализировали после спектакля
Народный артист России Станислав Любшин поскользнулся во время спектакля "Чайка", сообщили РИА Новости в пресс-службе МХТ имени Чехова. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T10:37
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россия
культура
общество
москва
новости культуры
театр
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Народный артист России Станислав Любшин поскользнулся во время спектакля "Чайка", сообщили РИА Новости в пресс-службе МХТ имени Чехова."Но ничего не повредил, все с ним хорошо. Он в больнице под наблюдением врачей", — добавила собеседница агентства.Актеру 88 лет. Широкой публике он известен по ролям в лентах "Застава Ильича", "Щит и меч", "Прошлым летом в Чулимске", "Пять вечеров", "Кин-дза-дза!" и многими другим.До МХТ Чехова Любшин служил в "Современнике", Театре на Таганке, Театре имени Ермоловой и на Малой Бронной.
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станислав любшин, россия, общество, москва, новости культуры, театр
10:37 13.09.2021 (обновлено: 11:58 13.09.2021)
 
Станислава Любшина госпитализировали после спектакля

Народный артист России Станислав Любшин поскользнулся на спектакле и был госпитализирован

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктер Станислав Любшин
Актер Станислав Любшин - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Народный артист России Станислав Любшин поскользнулся во время спектакля "Чайка", сообщили РИА Новости в пресс-службе МХТ имени Чехова.
"Но ничего не повредил, все с ним хорошо. Он в больнице под наблюдением врачей", — добавила собеседница агентства.
Актеру 88 лет. Широкой публике он известен по ролям в лентах "Застава Ильича", "Щит и меч", "Прошлым летом в Чулимске", "Пять вечеров", "Кин-дза-дза!" и многими другим.
До МХТ Чехова Любшин служил в "Современнике", Театре на Таганке, Театре имени Ермоловой и на Малой Бронной.
Народный артист РСФСР Станислав Любшин - РИА Новости, 1920, 06.04.2013
6 апреля 2013, 10:10
Герои Станислава Любшина в горечи и радостиШестого апреля отмечает день рождения актер Станислав Любшин. Фильмы "Пять вечеров", "Щит и меч", "Печки-лавочки", "Кин-дза-дза" — лишь вершина айсберга, ведь на его счету — около 60 картин и пять десятков лет работы в театре.
 
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