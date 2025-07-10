https://ria.ru/20250710/kinofestival-2028115291.html

Самое интересное на "Горький fest": какие фильмы нельзя пропустить

Самое интересное на "Горький fest": какие фильмы нельзя пропустить - РИА Новости, 10.07.2025

Самое интересное на "Горький fest": какие фильмы нельзя пропустить

В Нижний Новгород на IX фестиваль нового российского кино "Горький fest" приехали знаменитые актеры и режиссеры. Среди звездных гостей — Светлана Бондарчук,... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T08:00:00+03:00

2025-07-10T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Светлана Вовк. В Нижний Новгород на IX фестиваль нового российского кино "Горький fest" приехали знаменитые актеры и режиссеры. Среди звездных гостей — Светлана Бондарчук, Екатерина Климова, Михаил Тройник, Людмила Артемьева. В конкурсной программе 19 фильмов — полнометражные и короткометражные, игровые и документальные. Проекты, которые поборются за бронзовую статуэтку Максима Горького, представил программный директор смотра Андрей Апостолов."Горький fest — 2025""Наш принцип — объединять разные жанры, форматы. Это уникальный случай, когда в одном конкурсе собирается игровое и неигровое кино, короткометражное и полнометражное. Наша задача — продемонстрировать диапазон возможностей современного российского кинематографа. На этом фестивале точно не может быть ощущения, что смотришь один и тот же фильм. Здесь, наоборот, все предельно разное", — отметил Андрей Апостолов.Фильмом открытия стала остросюжетная лента "Беги" режиссера Романа Артемьева с Михаилом Пореченковым, Никитой Кологривым, Даниилом Спиваковским и Валентиной Мазуниной в главных ролях.Среди гостей фестиваля — знаменитые актеры, продюсеры и режиссеры: Денис Шведов, Анастасия Уколова, Светлана Бондарчук, Екатерина Климова, Полина Гухман, Рубен Дишдишян, Владимир Хотиненко, Григорий Верник, Никита Волков, Людмила Артемьева, Михаил Тройник и многие другие.Президент смотра — народный артист России Михаил Пореченков. Генеральный продюсер — режиссер Оксана Михеева.Киновед Андрей Апостолов — о конкурсных фильмахПолнометражные картины"Тени Москвы"Картина противоречивая, абсолютно экспериментальная. Это киноисследование на тему существования андеграунда в современной индустрии нашего кино. При этом со звездами разных лет: Елена Коренева, камео Александра Реввы. Достаточно скандальный режиссер проекта — Валерий Переверзев, снявший картину "Брат-3".История художника, который создает экспериментальный фильм, зная, что он противоречит всем правилам индустрии. Его лента — о молодой девушке, которая бродит по Москве с пистолетом в сумочке в поисках НЛО, при этом стиль повествования неприемлем для современного общества."Сверхновая"Очень петербургское кино — интеллектуальное, немножко снобистское, не стремится заигрывать с широкой аудиторией, а сразу устанавливает некоторую дистанцию. Но это еще и семейный фильм.Молодой талантливый физик-экспериментатор Артем встречается с воспитанником детского дома Мишей. Подросток одержим идеей увидеть родную деревню, воспоминания о которой запечатлены на единственной видеокассете. Новые знакомые попадают в дом, где мальчик вспоминает раннее детство, а ученый по-новому видит перспективы своих открытий и дает Мише цель в жизни, заражая его любовью к науке."Племя падших"Якутская постапокалиптика — и этим все сказано. Якуты давно в нашем кино застолбили за собой статус мастеров хоррора. Это лихо сделано, действительно страшно. Думаю, из этого может выйти франшиза или сериал.После апокалипсиса началось истребление шаманов и кузнецов-олонхосутов. Согласно легенде, на свет должен появиться сильный шаман, который поведет за собой народ и остановит хаос. Его могущественный бубен и одежда спрятаны где-то глубоко в лесу."Алиса"В самом хорошем смысле наивная, искренняя экранизация книги Льюиса Кэрролла. Семейное кино. Очень колоритно, необычно смотрится на фоне наших сказок формата блокбастера. Мне кажется, это мило и достойно внимания зрителей.История взросления современной Алисы, которая в последний день своего 13-летия, следуя за кроликом в питерскую подворотню, внезапно оказывается в таинственном лесу. Место, где все наоборот и никто не знает, что ждет за углом."Маэстро"Фильм жанровый, стремящейся к комедии, но в то же время эта лента — о съемках кино. Кирилл Кяро, например, играет самого себя. Один из главных героев картины — Нижний Новгород, это такое признание в любви городу.Не очень удачливый преподаватель университета Валентин находит отдушину в том, что ведет студенческий киноклуб, вместе с молодыми дарованиями снимает любительское кино. Герой верит, что черная полоса не может длиться вечно и когда-нибудь обязательно повезет. Судьба ему благоволит — и в его новом проекте соглашается принять участие Кирилл Кяро.Короткий метр"Единственный шанс"Снял этот фильм молодой артист Юрий Межевич, и, как это часто бывает с актерским кино, получился такой бенефис-капустник. Замечательные работы Петра Скворцова, Василия Буткевича, Маши Лапшиной. Молодой и дерзкий проект — такого сейчас, может быть, не хватает. История про провинциальных ребят, которых начальство попросило запугать приехавшего столичного блогера. Мы становимся свидетелями всяких злоключений, которые с ними происходят."Омнивор"Наслаждение для эстетов. Это такой нуар. Форма и изображение здесь — главное. Очень интересное цветовое решение.Захудалый отель оказывается не таким простым местом, как кажется. Сюда приходят те, кто готовы заплатить любую цену за исполнение желаний. Гостей ждут роскошные номера, изысканные ужины и персональный лабиринт иллюзий. Каждый этаж становится зеркалом души, обнажая страхи, жадность и тайны. Чтобы покинуть отель, придется пройти через собственное настоящее отражение."Обрыв"История, снятая в Узбекистане, про девушку из города, приехавшую в кишлак на похороны отца, которого не видела много лет. Встреча с родной землей и живущими на ней людьми становится для нее драматичным путешествием к своим корням и самой себе."Забор"Сатирическая, абсурдистская картина. Два пожилых брата стремятся успеть в определенный срок докрасить забор отцовского дома."Глубокий сосуд"Комедия, где все снято в одной локации и с двумя актерами. Но самое замечательное, что это — Юрий Стоянов и Станислав Дужников. У них такой тандем аксакалов: с одной стороны, людей матерых, но с другой — не очень удачливых. Они работают над аудиокнигой, написанной коучем, про то, как зарабатывать, стать успешным. И его точка зрения не совпадает с их собственным жизненным опытом. Думаю, это абсолютно зрительское кино."Молоко матери"Сатирическая, немного утопическая картина. Действие происходит в ближайшем будущем — в условном мире, где взрослые продолжают пить молоко матерей. Интересный фильм с точки зрения и странности повествования, и очень яркого изобразительного решения."Перфекционист"Фильм идет всего четыре минуты. И за это время нам показывают все сложности и прелести совместной жизни двух абсолютных противоположностей. Он — действительно перфекционист, очень четкий, все у него должно быть разложено по полочкам. А его девушка, наоборот, абсолютно витальная, расхлябанная."Спасибо. Хорошего вечера!"Второй год мы показываем фильм победителя премии МХТ в области короткометражного кино. Проект с прекрасными актерами этого театра. Это особая честь, потому что в главной роли здесь Станислав Любшин — классик нашего кинематографа. Сентиментально-лирическая комедия.Вася — пожилой гардеробщик, много лет работающий в Московском Художественном театре. Выдавая себя за актера, он пытается помочь поступить в Школу-студию МХАТ двум подросткам, любящим театр так же сильно, как и он. Однако все меняется, когда о его тайне узнает новенькая билетерша.Документальные"Конец концов"Это скорее стилизация под документальное кино — мокьюментари. Как и "Племя падших" — игра в постапокалиптический стиль. Все снято в лесу, куда компания людей уходит сознательно, чтобы сделать фильм о грядущем конце света. Дальше мы наблюдаем, как на фоне этого у каждого из них выявляется какая-то скрытая сущность."Теплая жизнь"Очень авторское, личное кино, теплое, искреннее, потому что режиссер снимает про свои отношения с родной бабушкой. Думаю, фильм откликнется множеству зрителей, потому что обобщает опыт особой, ни к чему не обязывающей любви "через одного"."Реальность не нужна"Масштабное исследование восточно-сибирского панка, сделанное очень лихо, энергично, немного агрессивно — в духе самого движения. Думаю, для многих зрителей этот фильм будет еще ликбезом той части истории нашей рок-музыки, которую в масштабах страны знают очень плохо. В целом проект встраивается в линейку музыкальной документалистики, которая в последние годы пользуется большим успехом."В поисках движения"Очень красивое немногословное кино о природе взаимодействия хореографии танца и экрана."Хрупкое"Исследование масштабного проекта "Антихрупкость", когда современные художники пришли для соучастия в работе старого питерского фарфорового завода, переживающего не лучшие времена. Мы видим попытки дизайнеров вдохнуть новую жизнь в это предприятие и то, как выстраиваются их отношения с самими заводчанами."Колхандра"История 12-летней Аглаи, которая мечтает снять фильм по собственному роману о волшебной стране Колхандра. На летних каникулах в деревне она собирает соседских детей и превращает их в любительскую съемочную группу. Вместе они ищут локации, придумывают костюмы и вживаются в роли. Но вскоре девочка понимает, как тяжело оживить сказку в реальности.

https://ria.ru/20250709/kino-2027871565.html

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2025

Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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