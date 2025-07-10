Рейтинг@Mail.ru
Самое интересное на "Горький fest": какие фильмы нельзя пропустить - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 10.07.2025 (обновлено: 08:07 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/kinofestival-2028115291.html
Самое интересное на "Горький fest": какие фильмы нельзя пропустить
Самое интересное на "Горький fest": какие фильмы нельзя пропустить - РИА Новости, 10.07.2025
Самое интересное на "Горький fest": какие фильмы нельзя пропустить
В Нижний Новгород на IX фестиваль нового российского кино "Горький fest" приехали знаменитые актеры и режиссеры. Среди звездных гостей — Светлана Бондарчук,... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T08:00:00+03:00
2025-07-10T08:07:00+03:00
культура
кино
кино и сериалы
новости культуры
что посмотреть
фестивали
нижний новгород
михаил пореченков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027924532_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_29cd44e0d6c098b45f5927e8ab661fa4.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Светлана Вовк. В Нижний Новгород на IX фестиваль нового российского кино "Горький fest" приехали знаменитые актеры и режиссеры. Среди звездных гостей — Светлана Бондарчук, Екатерина Климова, Михаил Тройник, Людмила Артемьева. В конкурсной программе 19 фильмов — полнометражные и короткометражные, игровые и документальные. Проекты, которые поборются за бронзовую статуэтку Максима Горького, представил программный директор смотра Андрей Апостолов."Горький fest — 2025"&quot;Наш принцип — объединять разные жанры, форматы. Это уникальный случай, когда в одном конкурсе собирается игровое и неигровое кино, короткометражное и полнометражное. Наша задача — продемонстрировать диапазон возможностей современного российского кинематографа. На этом фестивале точно не может быть ощущения, что смотришь один и тот же фильм. Здесь, наоборот, все предельно разное&quot;, — отметил Андрей Апостолов.Фильмом открытия стала остросюжетная лента "Беги" режиссера Романа Артемьева с Михаилом Пореченковым, Никитой Кологривым, Даниилом Спиваковским и Валентиной Мазуниной в главных ролях.Среди гостей фестиваля — знаменитые актеры, продюсеры и режиссеры: Денис Шведов, Анастасия Уколова, Светлана Бондарчук, Екатерина Климова, Полина Гухман, Рубен Дишдишян, Владимир Хотиненко, Григорий Верник, Никита Волков, Людмила Артемьева, Михаил Тройник и многие другие.Президент смотра — народный артист России Михаил Пореченков. Генеральный продюсер — режиссер Оксана Михеева.Киновед Андрей Апостолов — о конкурсных фильмахПолнометражные картины"Тени Москвы"Картина противоречивая, абсолютно экспериментальная. Это киноисследование на тему существования андеграунда в современной индустрии нашего кино. При этом со звездами разных лет: Елена Коренева, камео Александра Реввы. Достаточно скандальный режиссер проекта — Валерий Переверзев, снявший картину "Брат-3".История художника, который создает экспериментальный фильм, зная, что он противоречит всем правилам индустрии. Его лента — о молодой девушке, которая бродит по Москве с пистолетом в сумочке в поисках НЛО, при этом стиль повествования неприемлем для современного общества."Сверхновая"Очень петербургское кино — интеллектуальное, немножко снобистское, не стремится заигрывать с широкой аудиторией, а сразу устанавливает некоторую дистанцию. Но это еще и семейный фильм.Молодой талантливый физик-экспериментатор Артем встречается с воспитанником детского дома Мишей. Подросток одержим идеей увидеть родную деревню, воспоминания о которой запечатлены на единственной видеокассете. Новые знакомые попадают в дом, где мальчик вспоминает раннее детство, а ученый по-новому видит перспективы своих открытий и дает Мише цель в жизни, заражая его любовью к науке."Племя падших"Якутская постапокалиптика — и этим все сказано. Якуты давно в нашем кино застолбили за собой статус мастеров хоррора. Это лихо сделано, действительно страшно. Думаю, из этого может выйти франшиза или сериал.После апокалипсиса началось истребление шаманов и кузнецов-олонхосутов. Согласно легенде, на свет должен появиться сильный шаман, который поведет за собой народ и остановит хаос. Его могущественный бубен и одежда спрятаны где-то глубоко в лесу."Алиса"В самом хорошем смысле наивная, искренняя экранизация книги Льюиса Кэрролла. Семейное кино. Очень колоритно, необычно смотрится на фоне наших сказок формата блокбастера. Мне кажется, это мило и достойно внимания зрителей.История взросления современной Алисы, которая в последний день своего 13-летия, следуя за кроликом в питерскую подворотню, внезапно оказывается в таинственном лесу. Место, где все наоборот и никто не знает, что ждет за углом."Маэстро"Фильм жанровый, стремящейся к комедии, но в то же время эта лента — о съемках кино. Кирилл Кяро, например, играет самого себя. Один из главных героев картины — Нижний Новгород, это такое признание в любви городу.Не очень удачливый преподаватель университета Валентин находит отдушину в том, что ведет студенческий киноклуб, вместе с молодыми дарованиями снимает любительское кино. Герой верит, что черная полоса не может длиться вечно и когда-нибудь обязательно повезет. Судьба ему благоволит — и в его новом проекте соглашается принять участие Кирилл Кяро.Короткий метр"Единственный шанс"Снял этот фильм молодой артист Юрий Межевич, и, как это часто бывает с актерским кино, получился такой бенефис-капустник. Замечательные работы Петра Скворцова, Василия Буткевича, Маши Лапшиной. Молодой и дерзкий проект — такого сейчас, может быть, не хватает. История про провинциальных ребят, которых начальство попросило запугать приехавшего столичного блогера. Мы становимся свидетелями всяких злоключений, которые с ними происходят."Омнивор"Наслаждение для эстетов. Это такой нуар. Форма и изображение здесь — главное. Очень интересное цветовое решение.Захудалый отель оказывается не таким простым местом, как кажется. Сюда приходят те, кто готовы заплатить любую цену за исполнение желаний. Гостей ждут роскошные номера, изысканные ужины и персональный лабиринт иллюзий. Каждый этаж становится зеркалом души, обнажая страхи, жадность и тайны. Чтобы покинуть отель, придется пройти через собственное настоящее отражение."Обрыв"История, снятая в Узбекистане, про девушку из города, приехавшую в кишлак на похороны отца, которого не видела много лет. Встреча с родной землей и живущими на ней людьми становится для нее драматичным путешествием к своим корням и самой себе."Забор"Сатирическая, абсурдистская картина. Два пожилых брата стремятся успеть в определенный срок докрасить забор отцовского дома."Глубокий сосуд"Комедия, где все снято в одной локации и с двумя актерами. Но самое замечательное, что это — Юрий Стоянов и Станислав Дужников. У них такой тандем аксакалов: с одной стороны, людей матерых, но с другой — не очень удачливых. Они работают над аудиокнигой, написанной коучем, про то, как зарабатывать, стать успешным. И его точка зрения не совпадает с их собственным жизненным опытом. Думаю, это абсолютно зрительское кино."Молоко матери"Сатирическая, немного утопическая картина. Действие происходит в ближайшем будущем — в условном мире, где взрослые продолжают пить молоко матерей. Интересный фильм с точки зрения и странности повествования, и очень яркого изобразительного решения."Перфекционист"Фильм идет всего четыре минуты. И за это время нам показывают все сложности и прелести совместной жизни двух абсолютных противоположностей. Он — действительно перфекционист, очень четкий, все у него должно быть разложено по полочкам. А его девушка, наоборот, абсолютно витальная, расхлябанная."Спасибо. Хорошего вечера!"Второй год мы показываем фильм победителя премии МХТ в области короткометражного кино. Проект с прекрасными актерами этого театра. Это особая честь, потому что в главной роли здесь Станислав Любшин — классик нашего кинематографа. Сентиментально-лирическая комедия.Вася — пожилой гардеробщик, много лет работающий в Московском Художественном театре. Выдавая себя за актера, он пытается помочь поступить в Школу-студию МХАТ двум подросткам, любящим театр так же сильно, как и он. Однако все меняется, когда о его тайне узнает новенькая билетерша.Документальные"Конец концов"Это скорее стилизация под документальное кино — мокьюментари. Как и "Племя падших" — игра в постапокалиптический стиль. Все снято в лесу, куда компания людей уходит сознательно, чтобы сделать фильм о грядущем конце света. Дальше мы наблюдаем, как на фоне этого у каждого из них выявляется какая-то скрытая сущность."Теплая жизнь"Очень авторское, личное кино, теплое, искреннее, потому что режиссер снимает про свои отношения с родной бабушкой. Думаю, фильм откликнется множеству зрителей, потому что обобщает опыт особой, ни к чему не обязывающей любви "через одного"."Реальность не нужна"Масштабное исследование восточно-сибирского панка, сделанное очень лихо, энергично, немного агрессивно — в духе самого движения. Думаю, для многих зрителей этот фильм будет еще ликбезом той части истории нашей рок-музыки, которую в масштабах страны знают очень плохо. В целом проект встраивается в линейку музыкальной документалистики, которая в последние годы пользуется большим успехом."В поисках движения"Очень красивое немногословное кино о природе взаимодействия хореографии танца и экрана."Хрупкое"Исследование масштабного проекта "Антихрупкость", когда современные художники пришли для соучастия в работе старого питерского фарфорового завода, переживающего не лучшие времена. Мы видим попытки дизайнеров вдохнуть новую жизнь в это предприятие и то, как выстраиваются их отношения с самими заводчанами."Колхандра"История 12-летней Аглаи, которая мечтает снять фильм по собственному роману о волшебной стране Колхандра. На летних каникулах в деревне она собирает соседских детей и превращает их в любительскую съемочную группу. Вместе они ищут локации, придумывают костюмы и вживаются в роли. Но вскоре девочка понимает, как тяжело оживить сказку в реальности.
https://ria.ru/20250709/kino-2027871565.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027924532_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_79f67ea65e9f37b197c3f567bfafef6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кино, кино и сериалы, новости культуры, что посмотреть , фестивали, нижний новгород, михаил пореченков, сергей эйзенштейн, культура-важное, юрий стоянов, максим горький, станислав любшин
Культура, Кино, Кино и сериалы, Новости культуры, что посмотреть , Фестивали, Нижний Новгород, Михаил Пореченков, Сергей Эйзенштейн, Культура-Важное, Юрий Стоянов, Максим Горький, Станислав Любшин
Самое интересное на "Горький fest": какие фильмы нельзя пропустить

В Нижний Новгород приехали звезды кино на фестиваль "Горький fest"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"Кадр из фильма "Молоко матери"
Кадр из фильма Молоко матери - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
Кадр из фильма "Молоко матери"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Светлана Вовк. В Нижний Новгород на IX фестиваль нового российского кино "Горький fest" приехали знаменитые актеры и режиссеры. Среди звездных гостей — Светлана Бондарчук, Екатерина Климова, Михаил Тройник, Людмила Артемьева. В конкурсной программе 19 фильмов — полнометражные и короткометражные, игровые и документальные. Проекты, которые поборются за бронзовую статуэтку Максима Горького, представил программный директор смотра Андрей Апостолов.

"Горький fest — 2025"

«

"Наш принцип — объединять разные жанры, форматы. Это уникальный случай, когда в одном конкурсе собирается игровое и неигровое кино, короткометражное и полнометражное. Наша задача — продемонстрировать диапазон возможностей современного российского кинематографа. На этом фестивале точно не может быть ощущения, что смотришь один и тот же фильм. Здесь, наоборот, все предельно разное", — отметил Андрей Апостолов.

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

Михаил Пореченков в фильме "Беги"

Кадр из фильма Беги

Михаил Пореченков в фильме "Беги"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

Кадр из киноленты "Беги"

Кадр из фильма Беги

Кадр из киноленты "Беги"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2

Михаил Пореченков в фильме "Беги"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2

Кадр из киноленты "Беги"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Фильмом открытия стала остросюжетная лента "Беги" режиссера Романа Артемьева с Михаилом Пореченковым, Никитой Кологривым, Даниилом Спиваковским и Валентиной Мазуниной в главных ролях.
Среди гостей фестиваля — знаменитые актеры, продюсеры и режиссеры: Денис Шведов, Анастасия Уколова, Светлана Бондарчук, Екатерина Климова, Полина Гухман, Рубен Дишдишян, Владимир Хотиненко, Григорий Верник, Никита Волков, Людмила Артемьева, Михаил Тройник и многие другие.
Президент смотра — народный артист России Михаил Пореченков. Генеральный продюсер — режиссер Оксана Михеева.

Киновед Андрей Апостолов — о конкурсных фильмах

Полнометражные картины
"Тени Москвы"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

Кадр из киноленты "Тени Москвы"

Кадр из фильма Тени Москвы

Кадр из киноленты "Тени Москвы"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

Эпизод фильма "Тени Москвы"

Кадр из фильма Тени Москвы

Эпизод фильма "Тени Москвы"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2

Кадр из киноленты "Тени Москвы"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2

Эпизод фильма "Тени Москвы"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Картина противоречивая, абсолютно экспериментальная. Это киноисследование на тему существования андеграунда в современной индустрии нашего кино. При этом со звездами разных лет: Елена Коренева, камео Александра Реввы. Достаточно скандальный режиссер проекта — Валерий Переверзев, снявший картину "Брат-3".
История художника, который создает экспериментальный фильм, зная, что он противоречит всем правилам индустрии. Его лента — о молодой девушке, которая бродит по Москве с пистолетом в сумочке в поисках НЛО, при этом стиль повествования неприемлем для современного общества.
"Сверхновая"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"Кадр из фильма "Сверхновая"
Кадр из фильма Сверхновая
Кадр из фильма "Сверхновая"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

Фрагмент картины "Сверхновая"

Кадр из фильма Сверхновая

Фрагмент картины "Сверхновая"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Кадр из фильма "Сверхновая"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2

Фрагмент картины "Сверхновая"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Очень петербургское кино — интеллектуальное, немножко снобистское, не стремится заигрывать с широкой аудиторией, а сразу устанавливает некоторую дистанцию. Но это еще и семейный фильм.
Молодой талантливый физик-экспериментатор Артем встречается с воспитанником детского дома Мишей. Подросток одержим идеей увидеть родную деревню, воспоминания о которой запечатлены на единственной видеокассете. Новые знакомые попадают в дом, где мальчик вспоминает раннее детство, а ученый по-новому видит перспективы своих открытий и дает Мише цель в жизни, заражая его любовью к науке.
"Племя падших"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

Эпизод из фильма "Племя падших"

Кадр из фильма Племя падших

Эпизод из фильма "Племя падших"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

Кадр из киноленты "Племя падших"

Кадр из фильма Племя падших

Кадр из киноленты "Племя падших"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2

Эпизод из фильма "Племя падших"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2

Кадр из киноленты "Племя падших"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Якутская постапокалиптика — и этим все сказано. Якуты давно в нашем кино застолбили за собой статус мастеров хоррора. Это лихо сделано, действительно страшно. Думаю, из этого может выйти франшиза или сериал.
После апокалипсиса началось истребление шаманов и кузнецов-олонхосутов. Согласно легенде, на свет должен появиться сильный шаман, который поведет за собой народ и остановит хаос. Его могущественный бубен и одежда спрятаны где-то глубоко в лесу.
"Алиса"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"Кадр из фильма "Алиса"
Кадр из фильма Алиса
Кадр из фильма "Алиса"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

Фрагмент картины "Алиса"

Кадр из фильма Алиса

Фрагмент картины "Алиса"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Кадр из фильма "Алиса"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2

Фрагмент картины "Алиса"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
В самом хорошем смысле наивная, искренняя экранизация книги Льюиса Кэрролла. Семейное кино. Очень колоритно, необычно смотрится на фоне наших сказок формата блокбастера. Мне кажется, это мило и достойно внимания зрителей.
История взросления современной Алисы, которая в последний день своего 13-летия, следуя за кроликом в питерскую подворотню, внезапно оказывается в таинственном лесу. Место, где все наоборот и никто не знает, что ждет за углом.
"Маэстро"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

Кадр из киноленты "Маэстро"

Кадр из фильма Маэстро

Кадр из киноленты "Маэстро"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

Эпизод из фильма "Маэстро"

Кадр из фильма Маэстро

Эпизод из фильма "Маэстро"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2

Кадр из киноленты "Маэстро"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2

Эпизод из фильма "Маэстро"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Фильм жанровый, стремящейся к комедии, но в то же время эта лента — о съемках кино. Кирилл Кяро, например, играет самого себя. Один из главных героев картины — Нижний Новгород, это такое признание в любви городу.
Не очень удачливый преподаватель университета Валентин находит отдушину в том, что ведет студенческий киноклуб, вместе с молодыми дарованиями снимает любительское кино. Герой верит, что черная полоса не может длиться вечно и когда-нибудь обязательно повезет. Судьба ему благоволит — и в его новом проекте соглашается принять участие Кирилл Кяро.
Короткий метр
"Единственный шанс"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"Кадр из фильма "Единственный шанс"
Кадр из фильма Единственный шанс
Кадр из фильма "Единственный шанс"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

Фрагмент картины "Единственный шанс"

Кадр из фильма Единственный шанс

Фрагмент картины "Единственный шанс"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Кадр из фильма "Единственный шанс"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2

Фрагмент картины "Единственный шанс"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Снял этот фильм молодой артист Юрий Межевич, и, как это часто бывает с актерским кино, получился такой бенефис-капустник. Замечательные работы Петра Скворцова, Василия Буткевича, Маши Лапшиной. Молодой и дерзкий проект — такого сейчас, может быть, не хватает. История про провинциальных ребят, которых начальство попросило запугать приехавшего столичного блогера. Мы становимся свидетелями всяких злоключений, которые с ними происходят.
"Омнивор"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"Кадр из фильма "Омнивор"
Кадр из фильма Омнивор
Кадр из фильма "Омнивор"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

Фрагмент картины "Омнивор"

Кадр из фильма Омнивор

Фрагмент картины "Омнивор"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Кадр из фильма "Омнивор"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2

Фрагмент картины "Омнивор"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Наслаждение для эстетов. Это такой нуар. Форма и изображение здесь — главное. Очень интересное цветовое решение.
Захудалый отель оказывается не таким простым местом, как кажется. Сюда приходят те, кто готовы заплатить любую цену за исполнение желаний. Гостей ждут роскошные номера, изысканные ужины и персональный лабиринт иллюзий. Каждый этаж становится зеркалом души, обнажая страхи, жадность и тайны. Чтобы покинуть отель, придется пройти через собственное настоящее отражение.
"Обрыв"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"Кадр из фильма "Обрыв"
Кадр из фильма Обрыв
Кадр из фильма "Обрыв"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

Эпизод из киноленты "Обрыв"

Кадр из фильма Обрыв

Эпизод из киноленты "Обрыв"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Кадр из фильма "Обрыв"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2

Эпизод из киноленты "Обрыв"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
История, снятая в Узбекистане, про девушку из города, приехавшую в кишлак на похороны отца, которого не видела много лет. Встреча с родной землей и живущими на ней людьми становится для нее драматичным путешествием к своим корням и самой себе.
"Забор"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

Кадр из киноленты "Забор"

Кадр из фильма Забор

Кадр из киноленты "Забор"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

Фрагмент фильма "Забор"

Кадр из фильма Забор

Фрагмент фильма "Забор"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2

Кадр из киноленты "Забор"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2

Фрагмент фильма "Забор"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Сатирическая, абсурдистская картина. Два пожилых брата стремятся успеть в определенный срок докрасить забор отцовского дома.
"Глубокий сосуд"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"Кадр из фильма "Глубокий сосуд"
Кадр из фильма Глубокий сосуд
Кадр из фильма "Глубокий сосуд"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

Эпизод из кинокартины "Глубокий сосуд"

Кадр из фильма Глубокий сосуд

Эпизод из кинокартины "Глубокий сосуд"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Кадр из фильма "Глубокий сосуд"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2

Эпизод из кинокартины "Глубокий сосуд"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Комедия, где все снято в одной локации и с двумя актерами. Но самое замечательное, что это — Юрий Стоянов и Станислав Дужников. У них такой тандем аксакалов: с одной стороны, людей матерых, но с другой — не очень удачливых. Они работают над аудиокнигой, написанной коучем, про то, как зарабатывать, стать успешным. И его точка зрения не совпадает с их собственным жизненным опытом. Думаю, это абсолютно зрительское кино.
"Молоко матери"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

Эпизод картины "Молоко матери"

Кадр из фильма Молоко матери

Эпизод картины "Молоко матери"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 3
© Предоставлено пресс-службой "Горький fest@Кадр из фильма "Молоко матери"
Кадр из фильма Молоко матери
Кадр из фильма "Молоко матери"
© Предоставлено пресс-службой "Горький fest@
2 из 3
© Предоставлено пресс-службой "Горький fest@

Фрагмент киноленты "Молоко матери"

Эпизод из фильма Молоко матери

Фрагмент киноленты "Молоко матери"

© Предоставлено пресс-службой "Горький fest@
3 из 3

Эпизод картины "Молоко матери"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 3
Кадр из фильма "Молоко матери"
© Предоставлено пресс-службой "Горький fest@
2 из 3

Фрагмент киноленты "Молоко матери"

© Предоставлено пресс-службой "Горький fest@
3 из 3
Сатирическая, немного утопическая картина. Действие происходит в ближайшем будущем — в условном мире, где взрослые продолжают пить молоко матерей. Интересный фильм с точки зрения и странности повествования, и очень яркого изобразительного решения.
"Перфекционист"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"Кадр из фильма "Перфекционист"
Кадр из фильма Перфекционист
Кадр из фильма "Перфекционист"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

Фрагмент картины "Перфекционист"

Кадр из фильма Перфекционист

Фрагмент картины "Перфекционист"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Кадр из фильма "Перфекционист"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2

Фрагмент картины "Перфекционист"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Фильм идет всего четыре минуты. И за это время нам показывают все сложности и прелести совместной жизни двух абсолютных противоположностей. Он — действительно перфекционист, очень четкий, все у него должно быть разложено по полочкам. А его девушка, наоборот, абсолютно витальная, расхлябанная.
"Спасибо. Хорошего вечера!"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"Кадр из фильма "Спасибо. Хорошего вечера!"
Кадр из фильма Спасибо. Хорошего вечера!
Кадр из фильма "Спасибо. Хорошего вечера!"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

Эпизод из короткометражного фильма "Спасибо. Хорошего вечера!"

Кадр из фильма Спасибо. Хорошего вечера!

Эпизод из короткометражного фильма "Спасибо. Хорошего вечера!"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Кадр из фильма "Спасибо. Хорошего вечера!"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2

Эпизод из короткометражного фильма "Спасибо. Хорошего вечера!"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Второй год мы показываем фильм победителя премии МХТ в области короткометражного кино. Проект с прекрасными актерами этого театра. Это особая честь, потому что в главной роли здесь Станислав Любшин классик нашего кинематографа. Сентиментально-лирическая комедия.
Вася — пожилой гардеробщик, много лет работающий в Московском Художественном театре. Выдавая себя за актера, он пытается помочь поступить в Школу-студию МХАТ двум подросткам, любящим театр так же сильно, как и он. Однако все меняется, когда о его тайне узнает новенькая билетерша.
Документальные
"Конец концов"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"Кадр из фильма "Конец концов"
Кадр из фильма Конец концов
Кадр из фильма "Конец концов"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

Фрагмент кинофильма "Конец концов"

Кадр из фильма Конец концов

Фрагмент кинофильма "Конец концов"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Кадр из фильма "Конец концов"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2

Фрагмент кинофильма "Конец концов"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Это скорее стилизация под документальное кино — мокьюментари. Как и "Племя падших" — игра в постапокалиптический стиль. Все снято в лесу, куда компания людей уходит сознательно, чтобы сделать фильм о грядущем конце света. Дальше мы наблюдаем, как на фоне этого у каждого из них выявляется какая-то скрытая сущность.
"Теплая жизнь"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"Кадр из фильма "Теплая жизнь"
Кадр из фильма Теплая жизнь
Кадр из фильма "Теплая жизнь"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

Фрагмент картины "Теплая жизнь"

Кадр из фильма Теплая жизнь

Фрагмент картины "Теплая жизнь"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Кадр из фильма "Теплая жизнь"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2

Фрагмент картины "Теплая жизнь"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Очень авторское, личное кино, теплое, искреннее, потому что режиссер снимает про свои отношения с родной бабушкой. Думаю, фильм откликнется множеству зрителей, потому что обобщает опыт особой, ни к чему не обязывающей любви "через одного".
"Реальность не нужна"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"Кадр из фильма "Реальность не нужна. Восточно-сибирский панк"
Кадр из фильма Реальность не нужна. Восточно-сибирский панк
Кадр из фильма "Реальность не нужна. Восточно-сибирский панк"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

"Реальность не нужна. Восточно-сибирский панк"

Кадр из фильма Реальность не нужна. Восточно-сибирский панк

"Реальность не нужна. Восточно-сибирский панк"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Кадр из фильма "Реальность не нужна. Восточно-сибирский панк"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2

"Реальность не нужна. Восточно-сибирский панк"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Масштабное исследование восточно-сибирского панка, сделанное очень лихо, энергично, немного агрессивно — в духе самого движения. Думаю, для многих зрителей этот фильм будет еще ликбезом той части истории нашей рок-музыки, которую в масштабах страны знают очень плохо. В целом проект встраивается в линейку музыкальной документалистики, которая в последние годы пользуется большим успехом.
"В поисках движения"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

Кадр из фильма "В поисках движения"

Кадр з фильма В поисках движения

Кадр из фильма "В поисках движения"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

Эпизод картины "В поисках движения"

Кадр з фильма В поисках движения

Эпизод картины "В поисках движения"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2

Кадр из фильма "В поисках движения"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2

Эпизод картины "В поисках движения"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Очень красивое немногословное кино о природе взаимодействия хореографии танца и экрана.
"Хрупкое"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"Кадр из фильма "Хрупкое"
Кадр из фильма Хрупкое
Кадр из фильма "Хрупкое"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

"Хрупкое"

Кадр из фильма Хрупкое

"Хрупкое"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Кадр из фильма "Хрупкое"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2

"Хрупкое"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Исследование масштабного проекта "Антихрупкость", когда современные художники пришли для соучастия в работе старого питерского фарфорового завода, переживающего не лучшие времена. Мы видим попытки дизайнеров вдохнуть новую жизнь в это предприятие и то, как выстраиваются их отношения с самими заводчанами.
"Колхандра"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"Кадр из фильма "Колхандра"
Кадр из фильма Колхандра
Кадр из фильма "Колхандра"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"

Эпизод кино "Колхандра"

Кадр из фильма Колхандра

Эпизод кино "Колхандра"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
Кадр из фильма "Колхандра"
© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
1 из 2

Эпизод кино "Колхандра"

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Горький fest"
2 из 2
История 12-летней Аглаи, которая мечтает снять фильм по собственному роману о волшебной стране Колхандра. На летних каникулах в деревне она собирает соседских детей и превращает их в любительскую съемочную группу. Вместе они ищут локации, придумывают костюмы и вживаются в роли. Но вскоре девочка понимает, как тяжело оживить сказку в реальности.
Кадр из фильма Семь дней Петра Семеныча - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
"Семь дней Петра Семеныча" и другие самые ожидаемые фильмы года в прокате
9 июля, 08:00
 
КультураКиноКино и сериалыНовости культурычто посмотретьФестивалиНижний НовгородМихаил ПореченковСергей ЭйзенштейнКультура-ВажноеЮрий СтояновМаксим ГорькийСтанислав Любшин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала