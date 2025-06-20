https://ria.ru/20250620/tenjakova-2024235338.html

В Москве простились с народной артисткой России Натальей Теняковой

В Москве простились с народной артисткой России Натальей Теняковой - РИА Новости, 20.06.2025

В Москве простились с народной артисткой России Натальей Теняковой

Церемония прощания с народной артисткой РФ Натальей Теняковой завершилась в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:45:00+03:00

2025-06-20T14:45:00+03:00

2025-06-20T14:50:00+03:00

культура

россия

москва

рсфср

наталья тенякова

ольга любимова

константин хабенский

театр наций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024171285_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_07e237276d79e11a06e1a8f0cc4a4087.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой РФ Натальей Теняковой завершилась в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости. Тенякова умерла на 81-м году жизни в ночь на среду. В фойе родного для артистки театра стоит портрет Теняковой в окружении белых пионов и роз. Проститься с актрисой пришли десятки людей, в том числе её родные, близкие и коллеги по цеху, среди них дочь Теняковой Дарья Юрская, худрук театра Константин Хабенский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, народный артист РФ Валерий Баринов, заслуженная артистка России, режиссер Марина Брусникина, народный артист РФ Авангард Леонтьев, актер и телеведущий Вадим Верник, народные артисты РСФСР Станислав Любшин и Евгений Киндинов, директор Музея МХАТ Павел Ващилин, актеры Павел Ворожцов, Кристина Бабушкина и другие. "Должен сказать, что Наташа - это духовная эмоция. Когда встречаешься с ней - это духовная активность и сила. Она всегда была у нее, не только во время игры. Она играла серьезные роли, но делала это душевно. Это всегда был диалог ее души со зрительным залом. Светлая память и царствие небесное", - сказал, прощаясь с артисткой, Киндинов. Траурные венки направили Театр наций, московский театр "Современник", Большой драматический театр имени Товстоногова (БДТ), коллективы вахтанцовцев и мхатовцев и другие. Церемония прошла в основном зале театра. К концу процессии вся сцена была в цветах: белые и алые розы, гвоздики и хризантемы. В ходе церемонии были зачитаны соболезнования президента РФ Владимира Путина, главы правительства России Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, министра культуры РФ Ольги Любимовой. "Уходит целое поколение. Мы их продолжение, мы ответственны за Московский художественный театр и за его будущее. Мы учились у них - мы должны учить следующих. Наталья Максимовна - это великая женщина, великая актриса, у которой было чему поучиться. Театр - это семья, это дом, как завещали нам наши основатели. В нашем дому опустело, но мы благодарны за то, что судьба нас свела с этими людьми. Я благодарен за то, что я был приближен к этой семье - к Юрским. Только большая благодарность за все, что вы сделали, Наталья Максимовна. Спасибо вам большое", - сказал Ващилин. Гроб с телом великой актрисы вынесли из здания театра под громкие и не смолкающие аплодисменты. После гражданской панихиды прощание пройдет в ритуальном зале Центральной клинической больницы №1. Прах актрисы будет упокоен на Троекуровском кладбище в Москве на Аллее актеров, рядом с ее супругом Сергеем Юрским. Соболезнования в связи с уходом из жизни Натальи Теняковой направили министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, коллективы МХТ имени Чехова, Театра Олега Табакова, Театра Моссовета, БДТ. Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Была занята в постановках различных театров, среди них Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, БДТ, Театр Моссовета, МХТ имени Чехова. Известна по ролям в фильмах "Зеленая карета", "Любовь и голуби", "Следствие ведут ЗнаТоКи" и других. В 1988 году актриса была награждена орденом Дружбы, в 2005 году - орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2016 году Тенякова была удостоена ордена Почета.

https://ria.ru/20250618/tenyakova-2023606177.html

https://ria.ru/20250618/tenyakova-2023671360.html

https://ria.ru/20250620/tenjakova-2024181742.html

россия

москва

рсфср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Церемония прощания с народной артисткой России Натальей Теняковой Церемония прощания с народной артисткой России Натальей Теняковой проходит в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-20T14:45 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, рсфср, наталья тенякова, ольга любимова, константин хабенский, театр наций