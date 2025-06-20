Рейтинг@Mail.ru
В Москве простились с народной артисткой России Натальей Теняковой - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:45 20.06.2025 (обновлено: 14:50 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/tenjakova-2024235338.html
В Москве простились с народной артисткой России Натальей Теняковой
В Москве простились с народной артисткой России Натальей Теняковой - РИА Новости, 20.06.2025
В Москве простились с народной артисткой России Натальей Теняковой
Церемония прощания с народной артисткой РФ Натальей Теняковой завершилась в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:45:00+03:00
2025-06-20T14:50:00+03:00
культура
россия
москва
рсфср
наталья тенякова
ольга любимова
константин хабенский
театр наций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024171285_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_07e237276d79e11a06e1a8f0cc4a4087.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой РФ Натальей Теняковой завершилась в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости. Тенякова умерла на 81-м году жизни в ночь на среду. В фойе родного для артистки театра стоит портрет Теняковой в окружении белых пионов и роз. Проститься с актрисой пришли десятки людей, в том числе её родные, близкие и коллеги по цеху, среди них дочь Теняковой Дарья Юрская, худрук театра Константин Хабенский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, народный артист РФ Валерий Баринов, заслуженная артистка России, режиссер Марина Брусникина, народный артист РФ Авангард Леонтьев, актер и телеведущий Вадим Верник, народные артисты РСФСР Станислав Любшин и Евгений Киндинов, директор Музея МХАТ Павел Ващилин, актеры Павел Ворожцов, Кристина Бабушкина и другие. "Должен сказать, что Наташа - это духовная эмоция. Когда встречаешься с ней - это духовная активность и сила. Она всегда была у нее, не только во время игры. Она играла серьезные роли, но делала это душевно. Это всегда был диалог ее души со зрительным залом. Светлая память и царствие небесное", - сказал, прощаясь с артисткой, Киндинов. Траурные венки направили Театр наций, московский театр "Современник", Большой драматический театр имени Товстоногова (БДТ), коллективы вахтанцовцев и мхатовцев и другие. Церемония прошла в основном зале театра. К концу процессии вся сцена была в цветах: белые и алые розы, гвоздики и хризантемы. В ходе церемонии были зачитаны соболезнования президента РФ Владимира Путина, главы правительства России Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, министра культуры РФ Ольги Любимовой. "Уходит целое поколение. Мы их продолжение, мы ответственны за Московский художественный театр и за его будущее. Мы учились у них - мы должны учить следующих. Наталья Максимовна - это великая женщина, великая актриса, у которой было чему поучиться. Театр - это семья, это дом, как завещали нам наши основатели. В нашем дому опустело, но мы благодарны за то, что судьба нас свела с этими людьми. Я благодарен за то, что я был приближен к этой семье - к Юрским. Только большая благодарность за все, что вы сделали, Наталья Максимовна. Спасибо вам большое", - сказал Ващилин. Гроб с телом великой актрисы вынесли из здания театра под громкие и не смолкающие аплодисменты. После гражданской панихиды прощание пройдет в ритуальном зале Центральной клинической больницы №1. Прах актрисы будет упокоен на Троекуровском кладбище в Москве на Аллее актеров, рядом с ее супругом Сергеем Юрским. Соболезнования в связи с уходом из жизни Натальи Теняковой направили министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, коллективы МХТ имени Чехова, Театра Олега Табакова, Театра Моссовета, БДТ. Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Была занята в постановках различных театров, среди них Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, БДТ, Театр Моссовета, МХТ имени Чехова. Известна по ролям в фильмах "Зеленая карета", "Любовь и голуби", "Следствие ведут ЗнаТоКи" и других. В 1988 году актриса была награждена орденом Дружбы, в 2005 году - орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2016 году Тенякова была удостоена ордена Почета.
https://ria.ru/20250618/tenyakova-2023606177.html
https://ria.ru/20250618/tenyakova-2023671360.html
https://ria.ru/20250620/tenjakova-2024181742.html
россия
москва
рсфср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Церемония прощания с народной артисткой России Натальей Теняковой
Церемония прощания с народной артисткой России Натальей Теняковой проходит в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-20T14:45
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024171285_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_18baad6ed441b61e71aa5e891978ce4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, рсфср, наталья тенякова, ольга любимова, константин хабенский, театр наций
Культура, Россия, Москва, РСФСР, Наталья Тенякова, Ольга Любимова, Константин Хабенский, Театр наций
В Москве простились с народной артисткой России Натальей Теняковой

В МХТ имени Чехова простились с народной артисткой РФ Натальей Теняковой

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой РФ Натальей Теняковой завершилась в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости.
Тенякова умерла на 81-м году жизни в ночь на среду.
Наталья Тенякова - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Биография Натальи Теняковой
18 июня, 15:30
В фойе родного для артистки театра стоит портрет Теняковой в окружении белых пионов и роз.
Проститься с актрисой пришли десятки людей, в том числе её родные, близкие и коллеги по цеху, среди них дочь Теняковой Дарья Юрская, худрук театра Константин Хабенский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, народный артист РФ Валерий Баринов, заслуженная артистка России, режиссер Марина Брусникина, народный артист РФ Авангард Леонтьев, актер и телеведущий Вадим Верник, народные артисты РСФСР Станислав Любшин и Евгений Киндинов, директор Музея МХАТ Павел Ващилин, актеры Павел Ворожцов, Кристина Бабушкина и другие.
"Должен сказать, что Наташа - это духовная эмоция. Когда встречаешься с ней - это духовная активность и сила. Она всегда была у нее, не только во время игры. Она играла серьезные роли, но делала это душевно. Это всегда был диалог ее души со зрительным залом. Светлая память и царствие небесное", - сказал, прощаясь с артисткой, Киндинов.
Траурные венки направили Театр наций, московский театр "Современник", Большой драматический театр имени Товстоногова (БДТ), коллективы вахтанцовцев и мхатовцев и другие.
Наталья Тенякова в роли Антонины в кадре из художественного фильма Наши знакомые - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Стала известна причина смерти Натальи Теняковой
18 июня, 18:42
Церемония прошла в основном зале театра. К концу процессии вся сцена была в цветах: белые и алые розы, гвоздики и хризантемы. В ходе церемонии были зачитаны соболезнования президента РФ Владимира Путина, главы правительства России Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, министра культуры РФ Ольги Любимовой.
"Уходит целое поколение. Мы их продолжение, мы ответственны за Московский художественный театр и за его будущее. Мы учились у них - мы должны учить следующих. Наталья Максимовна - это великая женщина, великая актриса, у которой было чему поучиться. Театр - это семья, это дом, как завещали нам наши основатели. В нашем дому опустело, но мы благодарны за то, что судьба нас свела с этими людьми. Я благодарен за то, что я был приближен к этой семье - к Юрским. Только большая благодарность за все, что вы сделали, Наталья Максимовна. Спасибо вам большое", - сказал Ващилин.
Гроб с телом великой актрисы вынесли из здания театра под громкие и не смолкающие аплодисменты.
Прощание с народной артисткой РФ Натальей Теняковой в МХТ имени А. П. Чехова в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин назвал Тенякову талантливой и самобытной актрисой
Вчера, 12:27
После гражданской панихиды прощание пройдет в ритуальном зале Центральной клинической больницы №1. Прах актрисы будет упокоен на Троекуровском кладбище в Москве на Аллее актеров, рядом с ее супругом Сергеем Юрским.
Соболезнования в связи с уходом из жизни Натальи Теняковой направили министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, коллективы МХТ имени Чехова, Театра Олега Табакова, Театра Моссовета, БДТ.
Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Была занята в постановках различных театров, среди них Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, БДТ, Театр Моссовета, МХТ имени Чехова. Известна по ролям в фильмах "Зеленая карета", "Любовь и голуби", "Следствие ведут ЗнаТоКи" и других.
В 1988 году актриса была награждена орденом Дружбы, в 2005 году - орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2016 году Тенякова была удостоена ордена Почета.
Снова ушла вслед за мужем: не стало актрисы Натальи Теняковой
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Наталья Тенякова родилась в Ленинграде 3 июля 1944 года. Окончив Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино, пришла работать в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. Ее первым мужем был сокурсник, а сейчас известный режиссер Лев Додин. Сразу после дебюта на сцене — роли Полли в "Трехгрошовой опере" по Бертольду Брехту — о Теняковой заговорили как о талантливой молодой актрисе. Она выигрывала различные молодежные театральные конкурсы.

Актриса Наталья Тенякова (Гера) на пресс-показе спектакля Офелия боится воды

Наталья Тенякова родилась в Ленинграде 3 июля 1944 года. Окончив Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино, пришла работать в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. Ее первым мужем был сокурсник, а сейчас известный режиссер Лев Додин. Сразу после дебюта на сцене — роли Полли в "Трехгрошовой опере" по Бертольду Брехту — о Теняковой заговорили как о талантливой молодой актрисе. Она выигрывала различные молодежные театральные конкурсы.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Дебют в кино состоялся в 1966 году в фильме Георгия Натансона "Старшая сестра". Тенякова сыграла Лиду Рязаеву, а Татьяна Доронина — Надю. Эта работа в числе самых ярких киноролей Натальи Максимовны, среди которых "Зеленая карета", "Отцы и дети".

Татьяна Доронина в роли Нади (слева) и Наталья Тенякова в роли Лиды (справа) в фильме Георгия Натансона Старшая сестра по сценарию Александра Володина

Дебют в кино состоялся в 1966 году в фильме Георгия Натансона "Старшая сестра". Тенякова сыграла Лиду Рязаеву, а Татьяна Доронина — Надю. Эта работа в числе самых ярких киноролей Натальи Максимовны, среди которых "Зеленая карета", "Отцы и дети".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 9
© Мосфильм (1984)

Все помнят бабу Шуру в исполнении Натальи Теняковой в замечательном фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Когда актриса снималась в этой картине, ей было всего 40 лет, а Юрскому, сыгравшему ее экранного супруга, дядю Митю, — 50.

Наталья Тенякова и Сергей Юрский в фильме Любовь и голуби

Все помнят бабу Шуру в исполнении Натальи Теняковой в замечательном фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Когда актриса снималась в этой картине, ей было всего 40 лет, а Юрскому, сыгравшему ее экранного супруга, дядю Митю, — 50.

© Мосфильм (1984)
3 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В 1967 году Наталья Тенякова перешла в Ленинградский Большой драматический театр (БДТ) и через несколько лет стала ведущей актрисой труппы режиссера Георгия Товстоногова. Ею восхищались зрители, а артистки пытались копировать манеру речи, пластику.

На фото: Наталья Тенякова в роли Варвары Асенковой в кадре из художественного фильма "Зеленая карета" (1967 год, режиссер Я. Б. Фрид, киностудия "Ленфильм"). Репродукция.

Наталья Тенякова в роли Варвары Асенковой в кадре из художественного фильма Зеленая карета

В 1967 году Наталья Тенякова перешла в Ленинградский Большой драматический театр (БДТ) и через несколько лет стала ведущей актрисой труппы режиссера Георгия Товстоногова. Ею восхищались зрители, а артистки пытались копировать манеру речи, пластику.

На фото: Наталья Тенякова в роли Варвары Асенковой в кадре из художественного фильма "Зеленая карета" (1967 год, режиссер Я. Б. Фрид, киностудия "Ленфильм"). Репродукция.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В БДТ Наталья Максимовна познакомилась со своим будущим вторым мужем — актером того же театра Сергеем Юрским. И когда его уволили по причине цензуры, ушла вслед за ним. Чтобы поддержать супруга в сложный момент, пошла в паспортный стол и сменила фамилию, тоже став Юрской.

На фото: народный артист России Сергей Юрский с супругой Натальей Теняковой и дочерью Дарьей на сцене Театра имени Моссовета на своем юбилейном вечере.

Народный артист России Сергей Юрский с супругой Натальей Теняковой и дочерью Дарьей на сцене театра имени Моссовета на своем юбилейном вечере

В БДТ Наталья Максимовна познакомилась со своим будущим вторым мужем — актером того же театра Сергеем Юрским. И когда его уволили по причине цензуры, ушла вслед за ним. Чтобы поддержать супруга в сложный момент, пошла в паспортный стол и сменила фамилию, тоже став Юрской.

На фото: народный артист России Сергей Юрский с супругой Натальей Теняковой и дочерью Дарьей на сцене Театра имени Моссовета на своем юбилейном вечере.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Сергей Самохин | Перейти в медиабанк

Семья переехала в Москву. Наталья Тенякова пошла работать в Театр имени Моссовета. Играла на этой сцене ведущие роли: "Если буду жив" (Софья Андреевна Толстая), "Тема с вариациями" (Любовь Сергеевна), "Версия" (Любовь Дмитриевна Блок), "Братья Карамазовы" (Грушенька), "Правда хорошо, а счастье лучше" (Поликсена), "Гедда Габлер" (Гедда Габлер), "Вдовий пароход" (Панька), "Печка на колесе" (Фрося), "Орнифль" (мадемуазель Сюпо).

На фото: Театр имени Моссовета. Сцена из спектакля "Тема с вариациями" по пьесе С. Алешина. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Максимовна Тенякова и актер Сергей Борисович Коковкин.

цена из спектакля Тема с вариациями по пьесе С. Алешина. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Максимовна Тенякова и актер Сергей Борисович Коковкин

Семья переехала в Москву. Наталья Тенякова пошла работать в Театр имени Моссовета. Играла на этой сцене ведущие роли: "Если буду жив" (Софья Андреевна Толстая), "Тема с вариациями" (Любовь Сергеевна), "Версия" (Любовь Дмитриевна Блок), "Братья Карамазовы" (Грушенька), "Правда хорошо, а счастье лучше" (Поликсена), "Гедда Габлер" (Гедда Габлер), "Вдовий пароход" (Панька), "Печка на колесе" (Фрося), "Орнифль" (мадемуазель Сюпо).

На фото: Театр имени Моссовета. Сцена из спектакля "Тема с вариациями" по пьесе С. Алешина. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Максимовна Тенякова и актер Сергей Борисович Коковкин.

© РИА Новости / Сергей Самохин
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

В 1988 году Олег Ефремов пригласил ее в труппу МХТ им. Чехова. И здесь Тенякова тоже блистала в самых громких постановках. Сейчас на этой сцене играет ее дочь — Дарья Юрская.

На фото: Наталья Тенякова (Гера) и Дарья Юрская (Лия) на пресс-показе спектакля "Офелия боится воды" по пьесе Юлии Тупикиной в постановке Марины Брусникиной на Малой сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.

Наталья Тенякова (Гера) и Дарья Юрская (Лия) на пресс-показе спектакля Офелия боится воды по пьесе Юлии Тупикиной в постановке Марины Брусникиной на Малой сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова

В 1988 году Олег Ефремов пригласил ее в труппу МХТ им. Чехова. И здесь Тенякова тоже блистала в самых громких постановках. Сейчас на этой сцене играет ее дочь — Дарья Юрская.

На фото: Наталья Тенякова (Гера) и Дарья Юрская (Лия) на пресс-показе спектакля "Офелия боится воды" по пьесе Юлии Тупикиной в постановке Марины Брусникиной на Малой сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Наталья Тенякова сотрудничала и с другими театрами. Играла в постановках своего мужа Сергея Юрского. Актриса награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орденом Дружбы. Она — лауреат "Золотой маски" и премии Станиславского.

На фото: актеры Валерий Баринов (Лео) и Наталья Тенякова (Леонора) после окончания спектакля "Я ничего не помню" по пьесе Артура Миллера в "LA Театр".

Актеры Валерий Баринов (Лео) и Наталья Тенякова (Леонора) после окончания спектакля Я ничего не помню по пьесе Артура Миллера в LA Театр

Наталья Тенякова сотрудничала и с другими театрами. Играла в постановках своего мужа Сергея Юрского. Актриса награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орденом Дружбы. Она — лауреат "Золотой маски" и премии Станиславского.

На фото: актеры Валерий Баринов (Лео) и Наталья Тенякова (Леонора) после окончания спектакля "Я ничего не помню" по пьесе Артура Миллера в "LA Театр".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Тенякова скончалась на 81-м году жизни 18 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале МХТ имени Чехова.

"Сегодня Наталья Максимовна вновь ушла вслед за Сергеем Юрьевичем. И снова все изменилось, теперь уже непоправимо… Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Дарье Юрской и всей семье Натальи Максимовны", — написали на странице театра в соцсети.

Актер, режиссер Сергей Юрский и актриса Наталья Тенякова на торжественной церемонии вручения Международной премии Станиславского

Тенякова скончалась на 81-м году жизни 18 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале МХТ имени Чехова.

"Сегодня Наталья Максимовна вновь ушла вслед за Сергеем Юрьевичем. И снова все изменилось, теперь уже непоправимо… Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Дарье Юрской и всей семье Натальи Максимовны", — написали на странице театра в соцсети.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 9

Наталья Тенякова родилась в Ленинграде 3 июля 1944 года. Окончив Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино, пришла работать в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. Ее первым мужем был сокурсник, а сейчас известный режиссер Лев Додин. Сразу после дебюта на сцене — роли Полли в "Трехгрошовой опере" по Бертольду Брехту — о Теняковой заговорили как о талантливой молодой актрисе. Она выигрывала различные молодежные театральные конкурсы.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 9

Дебют в кино состоялся в 1966 году в фильме Георгия Натансона "Старшая сестра". Тенякова сыграла Лиду Рязаеву, а Татьяна Доронина — Надю. Эта работа в числе самых ярких киноролей Натальи Максимовны, среди которых "Зеленая карета", "Отцы и дети".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 9

Все помнят бабу Шуру в исполнении Натальи Теняковой в замечательном фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Когда актриса снималась в этой картине, ей было всего 40 лет, а Юрскому, сыгравшему ее экранного супруга, дядю Митю, — 50.

© Мосфильм (1984)
3 из 9

В 1967 году Наталья Тенякова перешла в Ленинградский Большой драматический театр (БДТ) и через несколько лет стала ведущей актрисой труппы режиссера Георгия Товстоногова. Ею восхищались зрители, а артистки пытались копировать манеру речи, пластику.

На фото: Наталья Тенякова в роли Варвары Асенковой в кадре из художественного фильма "Зеленая карета" (1967 год, режиссер Я. Б. Фрид, киностудия "Ленфильм"). Репродукция.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 9

В БДТ Наталья Максимовна познакомилась со своим будущим вторым мужем — актером того же театра Сергеем Юрским. И когда его уволили по причине цензуры, ушла вслед за ним. Чтобы поддержать супруга в сложный момент, пошла в паспортный стол и сменила фамилию, тоже став Юрской.

На фото: народный артист России Сергей Юрский с супругой Натальей Теняковой и дочерью Дарьей на сцене Театра имени Моссовета на своем юбилейном вечере.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
5 из 9

Семья переехала в Москву. Наталья Тенякова пошла работать в Театр имени Моссовета. Играла на этой сцене ведущие роли: "Если буду жив" (Софья Андреевна Толстая), "Тема с вариациями" (Любовь Сергеевна), "Версия" (Любовь Дмитриевна Блок), "Братья Карамазовы" (Грушенька), "Правда хорошо, а счастье лучше" (Поликсена), "Гедда Габлер" (Гедда Габлер), "Вдовий пароход" (Панька), "Печка на колесе" (Фрося), "Орнифль" (мадемуазель Сюпо).

На фото: Театр имени Моссовета. Сцена из спектакля "Тема с вариациями" по пьесе С. Алешина. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Максимовна Тенякова и актер Сергей Борисович Коковкин.

© РИА Новости / Сергей Самохин
Перейти в медиабанк
6 из 9

В 1988 году Олег Ефремов пригласил ее в труппу МХТ им. Чехова. И здесь Тенякова тоже блистала в самых громких постановках. Сейчас на этой сцене играет ее дочь — Дарья Юрская.

На фото: Наталья Тенякова (Гера) и Дарья Юрская (Лия) на пресс-показе спектакля "Офелия боится воды" по пьесе Юлии Тупикиной в постановке Марины Брусникиной на Малой сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
7 из 9

Наталья Тенякова сотрудничала и с другими театрами. Играла в постановках своего мужа Сергея Юрского. Актриса награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орденом Дружбы. Она — лауреат "Золотой маски" и премии Станиславского.

На фото: актеры Валерий Баринов (Лео) и Наталья Тенякова (Леонора) после окончания спектакля "Я ничего не помню" по пьесе Артура Миллера в "LA Театр".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 9

Тенякова скончалась на 81-м году жизни 18 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале МХТ имени Чехова.

"Сегодня Наталья Максимовна вновь ушла вслед за Сергеем Юрьевичем. И снова все изменилось, теперь уже непоправимо… Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Дарье Юрской и всей семье Натальи Максимовны", — написали на странице театра в соцсети.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
КультураРоссияМоскваРСФСРНаталья ТеняковаОльга ЛюбимоваКонстантин ХабенскийТеатр наций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала