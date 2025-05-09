https://ria.ru/20250509/kontsert-2016090085.html

В парке "Зарядье" пройдет Концерт Победы

В парке "Зарядье" пройдет Концерт Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В парке "Зарядье" пройдет Концерт Победы

Грандиозный Концерт Победы у Московского Кремля пройдет 9 мая в Большом амфитеатре парка "Зарядье" под художественным руководством Юрия Башмета, сообщили РИА... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T00:18:00+03:00

2025-05-09T00:18:00+03:00

2025-05-09T17:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

зарядье

общество

день победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Грандиозный Концерт Победы у Московского Кремля пройдет 9 мая в Большом амфитеатре парка "Зарядье" под художественным руководством Юрия Башмета, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. Девятое мая - особый день в истории России и всего мира. Великая Отечественная война коснулась практически каждой семьи в нашей стране. Она стала примером беззаветной любви к Родине, человеческого подвига и свершений в минуты страшных испытаний, невероятного единения людей. Концерт Победы у Московского Кремля пройдет с участием ведущих российских музыкантов, актеров и творческих коллективов. Мероприятие объединяют единая драматургия и сценарий, уникальные сценографические и световые решения. Вместе они создадут композицию постановки, посвященной памяти о великом подвиге народа в борьбе против нацизма. Худрук Концерта Победы у Московского Кремля - народный артист СССР маэстро Юрий Башмет. В числе участников концерта - Ильдар Абдразаков и Борис Березовский, Александра Пахмутова и Александр Зацепин, Сергей Гармаш и Евгений Ткачук, Станислав Любшин, Владимир Машков, Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Ирина Пегова, а также Молодежный сводный хор СНГ и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Ведущие - Дарья Златопольская и Андрей Малахов. На концерте будут присутствовать в качестве почетных гостей ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, официальные лица и представители зарубежных стран. Концерт Победы станет приношением Героям Великой Отечественной войны и подарком для всех россиян. Съемку и трансляцию концерта будет осуществлять телеканал "Россия". Организатор концерта - Российское концертное агентство. Концерт проходит при поддержке мэрии Москвы.

https://ria.ru/20250509/pobeda-2016086317.html

https://ria.ru/20250509/parad-2015983268.html

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россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, зарядье, общество, день победы