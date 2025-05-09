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В парке "Зарядье" пройдет Концерт Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:18 09.05.2025 (обновлено: 17:49 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/kontsert-2016090085.html
В парке "Зарядье" пройдет Концерт Победы
В парке "Зарядье" пройдет Концерт Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В парке "Зарядье" пройдет Концерт Победы
Грандиозный Концерт Победы у Московского Кремля пройдет 9 мая в Большом амфитеатре парка "Зарядье" под художественным руководством Юрия Башмета, сообщили РИА... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T00:18:00+03:00
2025-05-09T17:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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зарядье
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Грандиозный Концерт Победы у Московского Кремля пройдет 9 мая в Большом амфитеатре парка "Зарядье" под художественным руководством Юрия Башмета, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. Девятое мая - особый день в истории России и всего мира. Великая Отечественная война коснулась практически каждой семьи в нашей стране. Она стала примером беззаветной любви к Родине, человеческого подвига и свершений в минуты страшных испытаний, невероятного единения людей. Концерт Победы у Московского Кремля пройдет с участием ведущих российских музыкантов, актеров и творческих коллективов. Мероприятие объединяют единая драматургия и сценарий, уникальные сценографические и световые решения. Вместе они создадут композицию постановки, посвященной памяти о великом подвиге народа в борьбе против нацизма. Худрук Концерта Победы у Московского Кремля - народный артист СССР маэстро Юрий Башмет. В числе участников концерта - Ильдар Абдразаков и Борис Березовский, Александра Пахмутова и Александр Зацепин, Сергей Гармаш и Евгений Ткачук, Станислав Любшин, Владимир Машков, Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Ирина Пегова, а также Молодежный сводный хор СНГ и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Ведущие - Дарья Златопольская и Андрей Малахов. На концерте будут присутствовать в качестве почетных гостей ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, официальные лица и представители зарубежных стран. Концерт Победы станет приношением Героям Великой Отечественной войны и подарком для всех россиян. Съемку и трансляцию концерта будет осуществлять телеканал "Россия". Организатор концерта - Российское концертное агентство. Концерт проходит при поддержке мэрии Москвы.
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016086317.html
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россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, зарядье, общество, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Зарядье, Общество, День Победы
В парке "Зарядье" пройдет Концерт Победы

Концерт Победы состоится в Большом амфитеатре парка "Зарядье" 9 мая

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКонцертный зал "Зарядье"
Концертный зал Зарядье - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Концертный зал "Зарядье". Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Грандиозный Концерт Победы у Московского Кремля пройдет 9 мая в Большом амфитеатре парка "Зарядье" под художественным руководством Юрия Башмета, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Девятое мая - особый день в истории России и всего мира. Великая Отечественная война коснулась практически каждой семьи в нашей стране. Она стала примером беззаветной любви к Родине, человеческого подвига и свершений в минуты страшных испытаний, невероятного единения людей.
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Концерт Победы у Московского Кремля пройдет с участием ведущих российских музыкантов, актеров и творческих коллективов. Мероприятие объединяют единая драматургия и сценарий, уникальные сценографические и световые решения. Вместе они создадут композицию постановки, посвященной памяти о великом подвиге народа в борьбе против нацизма.
Худрук Концерта Победы у Московского Кремля - народный артист СССР маэстро Юрий Башмет. В числе участников концерта - Ильдар Абдразаков и Борис Березовский, Александра Пахмутова и Александр Зацепин, Сергей Гармаш и Евгений Ткачук, Станислав Любшин, Владимир Машков, Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Ирина Пегова, а также Молодежный сводный хор СНГ и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Ведущие - Дарья Златопольская и Андрей Малахов.
На концерте будут присутствовать в качестве почетных гостей ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, официальные лица и представители зарубежных стран.
Концерт Победы станет приношением Героям Великой Отечественной войны и подарком для всех россиян. Съемку и трансляцию концерта будет осуществлять телеканал "Россия". Организатор концерта - Российское концертное агентство. Концерт проходит при поддержке мэрии Москвы.
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