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Любшина выписали из больницы - РИА Новости, 19.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:05 19.09.2023 (обновлено: 13:20 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/lyubshin-1897216566.html
Любшина выписали из больницы
Любшина выписали из больницы - РИА Новости, 19.09.2023
Любшина выписали из больницы
Народного артиста РСФСР Станислава Любшина выписали из Боткинской больницы, сообщили РИА Новости в московском медицинском учреждении. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:05
2023-09-19T13:20
культура
станислав любшин
новости культуры
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Народного артиста РСФСР Станислава Любшина выписали из Боткинской больницы, сообщили РИА Новости в московском медицинском учреждении.В воскресенье в больнице агентству сообщили, что артист остается в медучреждении в состоянии средней тяжести."Пациент из отделения выписан", - рассказал собеседник агентства.Ранее заместитель директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник сообщил агентству, что 90-летний Любшин "чувствует себя нормально", у него были небольшие проблемы с давлением, сейчас находится в обычной палате и занимается подготовкой к премьере.
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станислав любшин, новости культуры, здоровье - общество, москва
Культура, Станислав Любшин, Новости культуры, Здоровье - Общество, Москва
Любшина выписали из больницы

Больница сообщила о выписке народного артиста Станислава Любшина

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСтанислав Любшин
Станислав Любшин - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Станислав Любшин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Народного артиста РСФСР Станислава Любшина выписали из Боткинской больницы, сообщили РИА Новости в московском медицинском учреждении.
В воскресенье в больнице агентству сообщили, что артист остается в медучреждении в состоянии средней тяжести.
"Пациент из отделения выписан", - рассказал собеседник агентства.
Ранее заместитель директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник сообщил агентству, что 90-летний Любшин "чувствует себя нормально", у него были небольшие проблемы с давлением, сейчас находится в обычной палате и занимается подготовкой к премьере.
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