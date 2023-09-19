https://ria.ru/20230919/lyubshin-1897216566.html
Любшина выписали из больницы
Любшина выписали из больницы - РИА Новости, 19.09.2023
Любшина выписали из больницы
Народного артиста РСФСР Станислава Любшина выписали из Боткинской больницы, сообщили РИА Новости в московском медицинском учреждении. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:05
2023-09-19T13:05
2023-09-19T13:20
культура
станислав любшин
новости культуры
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Народного артиста РСФСР Станислава Любшина выписали из Боткинской больницы, сообщили РИА Новости в московском медицинском учреждении.В воскресенье в больнице агентству сообщили, что артист остается в медучреждении в состоянии средней тяжести."Пациент из отделения выписан", - рассказал собеседник агентства.Ранее заместитель директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник сообщил агентству, что 90-летний Любшин "чувствует себя нормально", у него были небольшие проблемы с давлением, сейчас находится в обычной палате и занимается подготовкой к премьере.
https://ria.ru/20230406/lyubshin-1863403378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
станислав любшин, новости культуры, здоровье - общество, москва
Культура, Станислав Любшин, Новости культуры, Здоровье - Общество, Москва
Любшина выписали из больницы
Больница сообщила о выписке народного артиста Станислава Любшина
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Народного артиста РСФСР Станислава Любшина выписали из Боткинской больницы, сообщили РИА Новости в московском медицинском учреждении.
В воскресенье в больнице агентству сообщили, что артист остается в медучреждении в состоянии средней тяжести.
"Пациент из отделения выписан", - рассказал собеседник агентства.
Ранее заместитель директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник сообщил агентству, что 90-летний Любшин "чувствует себя нормально", у него были небольшие проблемы с давлением, сейчас находится в обычной палате и занимается подготовкой к премьере.
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