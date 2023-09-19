https://ria.ru/20230919/lyubshin-1897216566.html

Любшина выписали из больницы

Любшина выписали из больницы - РИА Новости, 19.09.2023

Любшина выписали из больницы

Народного артиста РСФСР Станислава Любшина выписали из Боткинской больницы, сообщили РИА Новости в московском медицинском учреждении. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:05

2023-09-19T13:05

2023-09-19T13:20

культура

станислав любшин

новости культуры

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Народного артиста РСФСР Станислава Любшина выписали из Боткинской больницы, сообщили РИА Новости в московском медицинском учреждении.В воскресенье в больнице агентству сообщили, что артист остается в медучреждении в состоянии средней тяжести."Пациент из отделения выписан", - рассказал собеседник агентства.Ранее заместитель директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник сообщил агентству, что 90-летний Любшин "чувствует себя нормально", у него были небольшие проблемы с давлением, сейчас находится в обычной палате и занимается подготовкой к премьере.

https://ria.ru/20230406/lyubshin-1863403378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

станислав любшин, новости культуры, здоровье - общество, москва