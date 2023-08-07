https://ria.ru/20230807/miroshnichenko-1888593971.html

В МХТ имени Чехова завершилось прощание с Ириной Мирошниченко

В МХТ имени Чехова завершилось прощание с Ириной Мирошниченко - РИА Новости, 07.08.2023

В МХТ имени Чехова завершилось прощание с Ириной Мирошниченко

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко завершилась в Московском художественном театре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:23

2023-08-07T12:23

2023-08-07T12:33

культура

россия

совет федерации рф

михаил швыдкой

ирина мирошниченко

игорь золотовицкий

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко завершилась в Московском художественном театре, передает корреспондент РИА Новости. Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни. "Театр в полной мере Ирине Петровне заменил дом и в полной мере ей заменил семью… До последних дней как она хотела участвовать. Как она тянулась, чтобы быть рядом с молодежью: не только спектакли, но и творческие вечера, и поэтические вечера, и рождественские вечера – в первых рядах", - сказал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на церемонии прощания. С артисткой также пришли проститься спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей Эрнст, народный артист РСФСР Станислав Любшин, народный артист России Лев Лещенко, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, народный артист РФ Аванград Леонтьев, а также близкие и коллеги. Прощание завершилось аплодисментами. Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи с кончиной Мирошниченко. Глава государства отметил, что она принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров, легендарных "мхатовцев", посвятивших свою жизнь театру и творчеству. По его словам, талант, внутренняя культура и достоинство, уважение к коллегам и зрителям "снискали ей высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь". Соболезнования близким артистки также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, народный артист РСФСР, кинорежиссер и актер Никита Михалков, художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин и многие другие. Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра. После разделения труппы в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский Художественный театр им. А. П. Чехова). Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2", а также многочисленными ролями в театре.

https://ria.ru/20230803/miroshnichenko-1887997185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, совет федерации рф, михаил швыдкой, ирина мирошниченко, игорь золотовицкий