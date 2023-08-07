https://ria.ru/20230807/miroshnichenko-1888593971.html
В МХТ имени Чехова завершилось прощание с Ириной Мирошниченко
В МХТ имени Чехова завершилось прощание с Ириной Мирошниченко - РИА Новости, 07.08.2023
В МХТ имени Чехова завершилось прощание с Ириной Мирошниченко
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко завершилась в Московском художественном театре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:23
2023-08-07T12:23
2023-08-07T12:33
культура
россия
совет федерации рф
михаил швыдкой
ирина мирошниченко
игорь золотовицкий
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко завершилась в Московском художественном театре, передает корреспондент РИА Новости. Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни. "Театр в полной мере Ирине Петровне заменил дом и в полной мере ей заменил семью… До последних дней как она хотела участвовать. Как она тянулась, чтобы быть рядом с молодежью: не только спектакли, но и творческие вечера, и поэтические вечера, и рождественские вечера – в первых рядах", - сказал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на церемонии прощания. С артисткой также пришли проститься спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей Эрнст, народный артист РСФСР Станислав Любшин, народный артист России Лев Лещенко, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, народный артист РФ Аванград Леонтьев, а также близкие и коллеги. Прощание завершилось аплодисментами. Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи с кончиной Мирошниченко. Глава государства отметил, что она принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров, легендарных "мхатовцев", посвятивших свою жизнь театру и творчеству. По его словам, талант, внутренняя культура и достоинство, уважение к коллегам и зрителям "снискали ей высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь". Соболезнования близким артистки также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, народный артист РСФСР, кинорежиссер и актер Никита Михалков, художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин и многие другие. Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра. После разделения труппы в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский Художественный театр им. А. П. Чехова). Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2", а также многочисленными ролями в театре.
https://ria.ru/20230803/miroshnichenko-1887997185.html
https://ria.ru/20230807/miroshnichenko-1888588111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, михаил швыдкой, ирина мирошниченко, игорь золотовицкий
Культура, Россия, Совет Федерации РФ, Михаил Швыдкой, Ирина Мирошниченко, Игорь Золотовицкий
В МХТ имени Чехова завершилось прощание с Ириной Мирошниченко
В МХТ имени Чехова завершилось прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко завершилась в Московском художественном театре, передает корреспондент РИА Новости.
Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
"Театр в полной мере Ирине Петровне заменил дом и в полной мере ей заменил семью… До последних дней как она хотела участвовать. Как она тянулась, чтобы быть рядом с молодежью: не только спектакли, но и творческие вечера, и поэтические вечера, и рождественские вечера – в первых рядах", - сказал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на церемонии прощания.
С артисткой также пришли проститься спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей Эрнст, народный артист РСФСР Станислав Любшин, народный артист России Лев Лещенко, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, народный артист РФ Аванград Леонтьев, а также близкие и коллеги.
Прощание завершилось аплодисментами.
Золотовицкий рассказал, что Мирошниченко была преданнейшим театру человеком
Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи с кончиной Мирошниченко
. Глава государства отметил, что она принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров, легендарных "мхатовцев", посвятивших свою жизнь театру и творчеству. По его словам, талант, внутренняя культура и достоинство, уважение к коллегам и зрителям "снискали ей высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь".
Соболезнования близким артистки также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, народный артист РСФСР, кинорежиссер и актер Никита Михалков, художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин и многие другие.
Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра. После разделения труппы в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский Художественный театр им. А. П. Чехова). Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2", а также многочисленными ролями в театре.
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