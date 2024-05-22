https://ria.ru/20240522/premiya-1947766760.html

Актер "Слова пацана" Минекаев получил "Премию художественного театра"

Актер "Слова пацана" Минекаев получил "Премию художественного театра" - РИА Новости, 22.05.2024

Актер "Слова пацана" Минекаев получил "Премию художественного театра"

Лауреатами "Премии художественного театра" стали олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров, актёр Рузиль Минекаев за роль в... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T22:15

2024-05-22T22:15

2024-05-22T22:29

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лауреатами "Премии художественного театра" стали олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров, актёр Рузиль Минекаев за роль в сериале "Слово пацана" и балерина Ева Сергеенкова за партию в спектакле "Жизель" Большого театра, передает корреспондент РИА Новости. "Московский художественный театр всегда притягивал к себе лучшее, что было в русском искусстве. Премия МХТ - продолжение традиций, заложенных основателями театра: не замыкаться в пределах сцены, искать талантливое, являть его миру, давать шанс стать частью великой культуры нашей страны. От лица министерства культуры Российской Федерации поздравляю лауреатов премии с заслуженной победой, желаю новых творческих успехов и неиссякаемого вдохновения", - сказала министр культуры России Ольга Любимова в видеообращении. Церемония награждения лауреатов проходит на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова в среду. Премия направлена на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет, ярко заявивших о себе. Член жюри, художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский на открытии церемонии вручения отметил важность того, что премия дает возможность "молодым двигаться вперед, реализовывать свои фантазии". "Мы добавляем еще один день на Новой сцене Московского художественного театра. Лауреаты смогут реализовывать все, что они захотят… Сегодня я представляю новую специальную номинацию, она называется "Зачёт", её представляют студент или студентка Школы-студии МХАТ. Она создана для того, чтобы еще плотнее объединить Московский художественный театр и Школу-студию МХАТ", - сказал Хабенский. В этом году впервые вручается приз в номинации "Зачёт" студенту Школы-студии МХАТ, наиболее ярко проявившему себя в 2023 году. Награду объявил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Премии удостоена Алесия Некрасова. Лауреатом в номинации "Опера" стала артистка Елизавета Пахомова. Приз вручила народная артистка РФ, оперная певица Хибла Герзмава. "Мне кажется, не было бы премии, если бы не было талантливых людей. Наши оперные певцы лучшие, поверьте мне. Лизочка Пахомова (победила - ред.)… "Царскую невесту" изумительно пела. Я желаю тебе побед, я знаю, что ты будешь расти дальше", - отметила Герзмава. В номинации "Балет" победила Ева Сергеенкова за роль в спектакле "Жизель" Большого театра. Награду объявил хореограф, танцовщик и режиссёр Владимир Варнава. "Я всегда говорю о том, что сила танцовщика в том, чтобы передавать информацию без слов. И сегодня "Премией художественного театра" мы награждаем человека, который делал это наиболее эффективно. Побеждает Ева Сергеенкова", - сказал он. Премию за достижения в области литературы присудили писательнице Александре Шалашовой за роман "Камни поют". "Я хочу поблагодарить Художественный театр за то, что среди номинаций "Оперы", "Балета" и других нашлось место для литературы… В номинации "Литература" победила Александра Шалашова", - подчеркнул писатель Алексей Варламов, вручая награду. Премии в номинации "Классическая музыка удостоился дирижер Федор Безносиков. Награду вручила заслуженная артистка России, пианистка, педагог Екатерина Мечетина. "Не страшно не выиграть конкурс. Гораздо страшнее пропасть, затеряться. Про этих трех номинантов я могу точно сказать, что они заслуживают того, чтобы их полюбили. Победителем становится дирижер Федор Безносиков. Ура!", - сказала артистка. Безносиков, получая приз, вспомнил, как впервые стоял на сцене МХТ им. Чехова, играя в четыре года на скрипке. Лауреатом в номинации "Современная академическая музыка" стал композитор Сергей Шестаков. Премию вручил композитор Павел Карманов. Награду вневозрастной номинации "Без комментариев" присудили олимпийскому чемпиону, фигуристу Роману Костомарову. "Я все-таки в очередной раз понимаю, что хорошо у нас в театре. Правда все по-разному, но все по-человечески. Специальная номинация "Без комментариев" для нас очень важна. Мы будем её вручать людям разных профессий, которые доказали нам, что они в своих поступках, в своей жизни не нуждаются в комментариях. Я приглашаю на сцену Романа Костомарова", - заявил Хабенский. Костомаров, получая премию, поблагодарил за поддержку людей, которые молились и переживали за него, когда он боролся за свою жизнь, и признался, что ему не верится, что он стоит на сцене этого великого театра. Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией 10 января 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. Позднее Костомаров стал публиковать видеозаписи с тренировками после протезирования. Впервые после операций он вышел на лед 17 декабря в рамках шоу, посвященному 50-летию Ильи Авербуха, приняв участие в совместном номере со своей женой Оксаной Домниной.Награду в номинации "Кино" вручила кинорежиссёр Анна Меликян. Премии удостоен актёр Рузиль Минекаев за роль в сериале "Слово пацана". Приз получил продюсер "НМГ студии"Федор Бондарчук. "Мы гордимся нашими артистами и спасибо за всё", - отметил он. Актриса Ксения Трейстер за роль в спектакле "Повесть о Сонечке" Театра им. Евгения Вахтангова победила в номинации "Театр". Награду вручила заслуженная артистка РФ Агриппина Стеклова. "Как же важно, чтобы все было вовремя. Как важно получать это в 30, а не позже. Один выдающийся человек получил свой первый "Оскар", когда ему было 84 за саундтрек в своему фильму. Это был Чарли Чаплин. Я подумала, что Московский художественный театр никто не сможет в этом упрекнуть. Знаю всех номинантов, всех видела на сцене, все достойны награды, но кому-то ужас улыбнется чуть больше, чем двум другим. (Победила - ред.) Ксения Трейстер", - объявила она. Церемонию вручения премии посетили народный артист РСФСР Станислав Любшин, актёры Леонид Ярмольник, Сергей Бурунов, Дмитрий Чеботарев, Виктор Хориняк, Марк Богатырев, Светлана Камынина, экс-советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка, продюсер и киновед Наталья Мокрицкая, писатель Александр Цыпкин, директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, худрук Театра им. Пушкина Евгений Писарев и многие другие. Лауреатам вручили дипломы и статуэтки – уменьшенные копии горельефа "Пловец" работы знаменитого скульптора Серебряного века А.С. Голубкиной. Победители получили специальный приз от МХТ имени А.П. Чехова – уникальную возможность один раз в течение года использовать Новую сцену для своих творческих проектов.

https://rsport.ria.ru/20240522/kostomarov-1947764807.html

https://ria.ru/20240522/bukerovskaya_premiya-1947547634.html

https://ria.ru/20240404/balet-1937800504.html

https://ria.ru/20240426/zolotarev-1942638760.html

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россия, рсфср, роман костомаров, константин хабенский, хибла герзмава, мхт имени а.п. чехова, большой театр, национальная медиа группа