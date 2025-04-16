https://ria.ru/20250416/yankovskiy-2011612746.html

Почему Олег Янковский отказался от лечения и ушел тихо

Почему Олег Янковский отказался от лечения и ушел тихо - РИА Новости, 16.04.2025

Почему Олег Янковский отказался от лечения и ушел тихо

Его называли одним из выдающихся актеров советского и российского театра и кино. Олег Янковский – кумир миллионов, человек, чье имя стало синонимом... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:47:00+03:00

2025-04-16T18:47:00+03:00

2025-04-16T18:47:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Его называли одним из выдающихся актеров советского и российского театра и кино. Олег Янковский – кумир миллионов, человек, чье имя стало синонимом аристократизма и глубины в актерской профессии. К сожалению, он ушел из жизни 20 мая 2009 года. Его смерть потрясла страну: казалось, он мог бы жить и творить еще долгие годы.Однако незадолго до смерти Янковский узнал о страшном диагнозе – раке поджелудочной железы. Тогда артист принял решение, которое многие не смогли понять и принять: актер отказался от лечения. Почему Олег Иванович не захотел лечиться и был ли у него шанс выжить?Детство и юность ЯнковскогоОлег Янковский родился 23 февраля 1944 года. Актер вырос в многодетной семье, он был младшим из трех сыновей. С детства Олег любил театр, искусство и музыку, рос очень творческим и артистичным. Жизнь юного актера сильно изменилась после смерти отца в 1953 году. Кормильцем в семье стал брат Олега Николай, а другой брат Ростислав забрал Янковского младшего себе на воспитание.Мать сильно переживала из-за сложившейся ситуации. Поэтому вскоре Олег вернулся в Саратов к маме, там же он окончил школу № 67. После школы он собирался поступать в медицинский институт, но случайно увидел объявление о приёме в Саратовское театральное училище.Приёмные экзамены уже закончились, но Янковский решил узнать о правилах приема на следующий год и зашел в кабинет директора. Тот только спросил фамилию и сказал, что Янковский зачислен. Как выяснилось позже, брат Николай втайне от семьи решил поступать и прошел творческий конкурс. Николай не стал разлучать брата со сценой, Янковский начал учиться.Учеба давалась ему тяжело. Как вспоминал педагог по сценической речи: "Говорил плохо, аппаратом обладал тяжёлым, рот открывал неправильно". Однако в роли Тузенбаха в дипломном спектакле "Три сестры" он сумел показать себя многообещающим, интересным актёром. Это помогло развеять сомнения мастера курса.На втором курсе училища Олег познакомился с Людмилой Зориной, которая училась на курс старше. Вскоре ребята поженились. Когда после училища Зорину пригласили в Саратовский драматический театр, она настояла, чтобы Янковского тоже взяли туда.Случайный дебют в киноДебют в кино у Олега произошел совершенно случайно. Саратовский театр драмы находился на гастролях во Львове. Актер посетил ресторан гостиницы, где расположился режиссёр Владимир Басов и члены съёмочной группы будущего киноромана "Щит и меч".Режиссер размышлял, где найти артиста на роль Генриха Шварцкопфа. Жена Басова, Валентина Титова, заметив за соседним столиком Янковского, сказала режиссеру: "Вот сидит юноша с типичной арийской внешностью". Басов согласился, что молодой человек подошёл бы идеально, но "он, конечно, какой-нибудь физик или филолог. Где найти артиста с таким умным лицом?".Позже они снова увидели Янковского на "Мосфильме" и узнали, что он актёр. Наталья Терпсихорова, ассистентка Басова, предложила его кандидатуру режиссёру. Она нашла Олега в саратовском театре и пригласила на пробы. Станислава Любшина, который был уже утверждён на роль разведчика Иоганна Вайса, вызвали подыгрывать молодому артисту."Играем и, как все артисты на кинопробах, играем ужасно. Мне это не страшно, я уже утверждён, а Олег так стал переживать! У нас там стояла белая колонна, мраморная, и он был бледнее, чем эта колонна. Всё трагическое состояние было выражено на его благородном лице. И чем дольше Олег держался за колонну, тем становился краше.Я тогда Басову говорю: "Владимир Павлович, ну посмотрите, как этот парень страдает, как точно вы выбрали артиста". Оператор Паша Лебешев меня поддерживает: "Действительно, он всё интереснее и интереснее делается". И Басов согласился: "Да, с каждой секундой хорошеет, мы его утверждаем"", – вспоминал Станислав Любшин.Так совершенно случайно Янковский дебютировал в кино. Позже приобрел известность после съемок в картинах "Служили два товарища", "Тот самый Мюнхгаузен", "Полёты во сне и наяву" и "Ностальгия".Страшный диагноз: даже немецкие врачи не справилисьПосле 60 лет у Олега Янковского сильно ухудшилось самочувствие. Актер обращался в клинику в Москве. Его худшие опасения подтвердились, артисту диагностировали рак поджелудочной железы.Как оказалось, шанса спасти актера почти не было. Это было возможно, если бы его диагностировали на ранних сроках без симптомов. Рак поджелудочной железы очень коварен. С ним живут около года, в лучшем случае чуть больше года. Лишь единицам везет прожить несколько лет с таким диагнозом.На какое то время актер уезжал в Германию. Немецким врачам даже удалось вывести актера в состояние ремиссии. Он вновь чувствовал себя счастливым и свободным от болезни. Увы радость длилась не долго. Янковскому вновь стало хуже, и он принял судьбоносное решение – отказаться от лечения. Говорят, Олег принял неизбежность своего положения и хотел провести остаток времени в кругу семьи и играя в спектаклях."Янковский больше не хочет возвращаться в больницу к врачам, – рассказывал художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров. – А доктора настаивают на лечении. Но разве они еще могут помочь?".Артист до последнего вздоха репетировал новые постановки и играл в спектакле "Женитьба"."Он уходил очень достойно и спокойно, до последних мгновений выходил на сцену и ни на что не жаловался. Никто не видел, что ему тяжело, поэтому он продолжал. Как только он почувствовал, что зритель замечает, он ушел", — признавался Захаров.Актер Леонид Ярмольник тяжко перенес болезнь друга. По его словам, Янковский почти не изменился. Даже на больничный койке, он сохранял спокойствие и чувство юмора."Я приезжал в медицинский центр, когда ему уже было совсем плохо, а его жена меня не пускала, поэтому я сидел в коридоре. Она не хотела, чтобы я его видел другим", — сказал Ярмольник.К сожалению, актер умер 20 мая в 2009 году в возрасте 65 лет. Олега Янковского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. На похороны пришли тысячи людей – родные, коллеги и поклонники. Для них артист навсегда останется символом эпохи.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, саратов, львов, олег янковский, станислав любшин, мосфильм, ленком