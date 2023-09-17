https://ria.ru/20230917/lyubshin-1896786813.html

Врачи рассказали о состоянии актера Станислава Любшина

Врачи рассказали о состоянии актера Станислава Любшина - РИА Новости, 17.09.2023

Врачи рассказали о состоянии актера Станислава Любшина

Народный артист РСФСР Станислав Любшин остается в Боткинской больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в московском медицинском учреждении. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T10:39

2023-09-17T10:39

2023-09-17T10:39

культура

новости культуры

станислав любшин

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Народный артист РСФСР Станислав Любшин остается в Боткинской больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в московском медицинском учреждении. "Он находится в неврологическом отделении, в состоянии средней тяжести. Давление 120 на 70", - рассказал собеседник агентства. Ранее заместитель директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник сообщил агентству, что 90-летний Любшин "чувствует себя нормально", у него были небольшие проблемы с давлением, сейчас находится в обычной палате и занимается подготовкой к премьере.

https://ria.ru/20230911/dens-1895649478.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, станислав любшин