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Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище

Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T14:32

2021-02-20T14:32

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культура

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россия

станислав любшин

андрей мягков

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московская городская дума

театр на таганке

эльдар рязанов

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Народного артиста Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова.Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.Ранее в МХТ имени Чехова прошла церемония прощания. Проститься с актером пришли многочисленные поклонники его творчества.Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ, после чего служил в театре "Современник". С 1977 года перешел в Художественный театр, а после его раскола продолжил работать в МХТ имени Чехова. Широкую популярность Мягкову принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова: в картине "Ирония судьбы, или С легким паром!" он исполнил главную роль Евгения Лукашина, в фильме "Служебный роман" сыграл Анатолия Новосельцева, а в "Жестоком романсе" предстал в образе Юлия Карандышева.

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Аплодисменты для Мягкова: народного артиста проводили в последний путь В МХТ имени Чехова попрощались с народным артистом Андреем Мягковым. Актер скончался в четверг на 83-м году жизни. 2021-02-20T14:32 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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