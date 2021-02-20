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Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище
Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:32
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культура
умер андрей мягков
россия
станислав любшин
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Народного артиста Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова.Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.Ранее в МХТ имени Чехова прошла церемония прощания. Проститься с актером пришли многочисленные поклонники его творчества.Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ, после чего служил в театре "Современник". С 1977 года перешел в Художественный театр, а после его раскола продолжил работать в МХТ имени Чехова. Широкую популярность Мягкову принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова: в картине "Ирония судьбы, или С легким паром!" он исполнил главную роль Евгения Лукашина, в фильме "Служебный роман" сыграл Анатолия Новосельцева, а в "Жестоком романсе" предстал в образе Юлия Карандышева.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Аплодисменты для Мягкова: народного артиста проводили в последний путь
В МХТ имени Чехова попрощались с народным артистом Андреем Мягковым. Актер скончался в четверг на 83-м году жизни.
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умер андрей мягков, россия, станислав любшин, андрей мягков, ленинград, московская городская дума, театр на таганке, эльдар рязанов, москва, общество

Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище

14:32 20.02.2021 (обновлено: 14:45 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, скончавшимся 18 февраля на 83-м году жизни, проходит в МХТ им. А. П. Чехова
Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, скончавшимся 18 февраля на 83-м году жизни, проходит в МХТ им. А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Народного артиста Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова.
Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.
Ранее в МХТ имени Чехова прошла церемония прощания. Проститься с актером пришли многочисленные поклонники его творчества.
Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ, после чего служил в театре "Современник". С 1977 года перешел в Художественный театр, а после его раскола продолжил работать в МХТ имени Чехова.
Широкую популярность Мягкову принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова: в картине "Ирония судьбы, или С легким паром!" он исполнил главную роль Евгения Лукашина, в фильме "Служебный роман" сыграл Анатолия Новосельцева, а в "Жестоком романсе" предстал в образе Юлия Карандышева.
"Я завидую Богу, у него такая труппа собралась": прощание с Мягковым
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Церемония прощания с Андреем Мягковым проходила в МХТ имени Чехова, где актер служил больше 30 лет.

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым
1 из 12

Церемония прощания с Андреем Мягковым проходила в МХТ имени Чехова, где актер служил больше 30 лет.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Гроб с телом стоял на сцене в окружении цветов и венков.

Актриса Вера Сотникова на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
2 из 12

Гроб с телом стоял на сцене в окружении цветов и венков.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В фойе театра установили траурный портрет.

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова
3 из 12

В фойе театра установили траурный портрет.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Проводить Андрея Мягкова в последний путь пришли многие его коллеги, общественные деятели и поклонники.

Актёр Владимир Краснов на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
4 из 12

Проводить Андрея Мягкова в последний путь пришли многие его коллеги, общественные деятели и поклонники.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

"Наслаждение было с ним работать. Мягкий, глубоко чувствующий, проникающий в суть вещей. Я завидую Богу, у него такая труппа собралась", — сказал актер Владимир Краснов.

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова
5 из 12

"Наслаждение было с ним работать. Мягкий, глубоко чувствующий, проникающий в суть вещей. Я завидую Богу, у него такая труппа собралась", — сказал актер Владимир Краснов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На церемонии присутствовали также коллеги Мягкова по "Современнику", где тот проработал больше 10 лет. Актер Виктор Рыжаков признался, что он горд служить в театре, в котором работал Мягков.

Художественный руководитель Московского театра Современник Виктор Рыжаков на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
6 из 12

На церемонии присутствовали также коллеги Мягкова по "Современнику", где тот проработал больше 10 лет. Актер Виктор Рыжаков признался, что он горд служить в театре, в котором работал Мягков.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Авангард Леонтьев, который работал с Мягковым в "Современнике", вспоминал его как деликатнейшего человека: "Андрей играл лучше всех, лучше других, но я никогда не слышал, чтобы он высказывал какие-то неудовольствия, претензии".

Актер Авангард Леонтьев на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
7 из 12

Авангард Леонтьев, который работал с Мягковым в "Современнике", вспоминал его как деликатнейшего человека: "Андрей играл лучше всех, лучше других, но я никогда не слышал, чтобы он высказывал какие-то неудовольствия, претензии".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Ведущий церемонии, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, назвал Мягкова одним из лучших педагогов.

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
8 из 12

Ведущий церемонии, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, назвал Мягкова одним из лучших педагогов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Актер Евгений Киндинов рассказал, что Мягкова отличало сочетание глубокого понимания ситуации, юмора и грусти.

Актриса Вера Сотникова (слева) и актер Евгений Киндинов (второй справа) на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
9 из 12

Актер Евгений Киндинов рассказал, что Мягкова отличало сочетание глубокого понимания ситуации, юмора и грусти.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

"Он был человеком несгибаемым, но он свою силу не демонстрировал. Что мне осталось от общения с ним, это его искренность, его душевная правда. Он никогда не прикидывался, и это чувствовалось и в его ролях", — сказал Киндинов.

Актер Евгений Киндинов на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
10 из 12

"Он был человеком несгибаемым, но он свою силу не демонстрировал. Что мне осталось от общения с ним, это его искренность, его душевная правда. Он никогда не прикидывался, и это чувствовалось и в его ролях", — сказал Киндинов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В последний путь Андрея Мягкова проводили аплодисментами.

Вынос гроба с телом народного артиста РСФСР Андрея Мягкова после церемонии прощания с ним в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
11 из 12

В последний путь Андрея Мягкова проводили аплодисментами.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Позже актера похоронили на Троекуровском кладбище.

Люди провожают народного артиста РСФСР Андрея Мягкова после церемонии прощания с ним в МХТ им. А. П. Чехова. А. Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни
12 из 12

Позже актера похоронили на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Церемония прощания с Андреем Мягковым проходила в МХТ имени Чехова, где актер служил больше 30 лет.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Гроб с телом стоял на сцене в окружении цветов и венков.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 12

В фойе театра установили траурный портрет.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 12

Проводить Андрея Мягкова в последний путь пришли многие его коллеги, общественные деятели и поклонники.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 12

"Наслаждение было с ним работать. Мягкий, глубоко чувствующий, проникающий в суть вещей. Я завидую Богу, у него такая труппа собралась", — сказал актер Владимир Краснов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 12

На церемонии присутствовали также коллеги Мягкова по "Современнику", где тот проработал больше 10 лет. Актер Виктор Рыжаков признался, что он горд служить в театре, в котором работал Мягков.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Авангард Леонтьев, который работал с Мягковым в "Современнике", вспоминал его как деликатнейшего человека: "Андрей играл лучше всех, лучше других, но я никогда не слышал, чтобы он высказывал какие-то неудовольствия, претензии".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 12

Ведущий церемонии, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, назвал Мягкова одним из лучших педагогов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 12

Актер Евгений Киндинов рассказал, что Мягкова отличало сочетание глубокого понимания ситуации, юмора и грусти.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
10 из 12

"Он был человеком несгибаемым, но он свою силу не демонстрировал. Что мне осталось от общения с ним, это его искренность, его душевная правда. Он никогда не прикидывался, и это чувствовалось и в его ролях", — сказал Киндинов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 12

В последний путь Андрея Мягкова проводили аплодисментами.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Позже актера похоронили на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
 
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