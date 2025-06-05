https://ria.ru/20250605/rumyantseva-2021136225.html

Как звезда "Альпийской баллады" Любовь Румянцева выживала на съемках

Как звезда "Альпийской баллады" Любовь Румянцева выживала на съемках - РИА Новости, 05.06.2025

Как звезда "Альпийской баллады" Любовь Румянцева выживала на съемках

Любовь Румянцеву "открыли" случайно на улице, когда ей было 15 лет. Она стала звездой советского кино, но за славу пришлось заплатить болью и кровью. Партнер... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T19:14:00+03:00

2025-06-05T19:14:00+03:00

2025-06-05T19:14:00+03:00

минск

кишинев

пятигорск

михаил калик

станислав любшин

гитис

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Любовь Румянцеву "открыли" случайно на улице, когда ей было 15 лет. Она стала звездой советского кино, но за славу пришлось заплатить болью и кровью. Партнер избивал ее до синяков, а собственный муж едва не убил на съемках фильма. Что происходило за кадром главных лент эпохи и почему талантливая актриса так и не стала суперзвездой?"Открытие" на улице в 15 летИстория Любови Румянцевой началась с чистой случайности. В 1958 году 15-летняя школьница шла по улицам Кишинева, когда к ней подошла незнакомая женщина. Ассистент режиссера Михаила Калика искала юную актрису для фильма "Колыбельная" на "Молдова-фильме".Девочка из военной семьи и не думала об актерской карьере. Отец познакомился с матерью-медсестрой в госпитале, куда попал с ранением. Люба родилась 18 апреля 1943 году в Пятигорске.В детстве она увлекалась спортом, несколько раз становилась чемпионкой Молдавии по настольному теннису среди юниоров. Но первая роль — девочки-подростка, спасшей детей от фашистов ценой собственной жизни — изменила все планы.ГИТИС, театр и судьбоносная встречаПосле школы Румянцева поехала в Москву и с первой попытки поступила в ГИТИС. Получив диплом, была принята в Театр на Малой Бронной.В Минске режиссер Борис Степанов готовился снимать "Альпийскую балладу" по повести Василя Быкова. На роль Ивана утвердили Станислава Любшина. Джулию планировали доверить итальянке Иларии Оккини, но выяснилось, что ее отец в 1930-е поддерживал режим Муссолини. Чиновники велели искать советскую актрису.Любшин по просьбе режиссера ходил на московские спектакли в поисках кандидатки. В одной постановке он увидел Румянцеву в роли бойкой пионерки и понял: Джулия должна быть именно такой — энергичной и смешливой. Как выяснилось позже, девушка приглянулась ему не только как актриса.Избиения от влюбленного партнераСъемки проходили в экстремальных условиях — в Калининграде, Минске и на леднике Домбая. Группа жила в палатках, выползала утром с заледеневшими волосами. Но главная опасность поджидала не в горах.Любшин оказывал Румянцевой знаки внимания, но она не реагировала. Оператор Анатолий Заболоцкий вспоминал: "Любшин хорошо работал, когда его обожали. Если не видел влюбленных глаз, сникал. А когда узнал о романе Румянцевой с оператором Николаевым, пришел в ярость!"Во время сцены побега из лагеря по роли он должен был бить девушку по щекам. После команды "Мотор!" Любшин принялся наотмашь и всерьез лупить актрису по лицу. В сцене поцелуя прокусил ей губу до крови. Но Румянцева никак не отреагировала — это взбесило его еще больше.Голая сцена под водопадомПсихологическим испытанием стала сцена купания под водопадом. Румянцева думала, что будет стоять под струей в арестантской робе. Но режиссер потребовал раздеться полностью.Актриса плакала, умоляла, но подчинилась — Быков считал этот эпизод ключевым в отношениях героев. Всех, кроме оператора, удалили с площадки. Сняли деликатно — видны только спина и плечи за потоком воды. Но для середины 1960-х это были откровенные кадры.Замужество с операторомЗа съемочный день Румянцева получала 14 рублей, в месяц выходило около 260. В театре начинающая актриса имела всего 70 рублей. В кино заработала, купила шубку, помогла маме материально.Фильм принес не только всесоюзную известность, но и личное счастье. Румянцева вышла замуж за второго оператора ленты Владимира Николаева. Казалось, обрела семейное благополучие, но впереди ждали новые испытания.Украденный международный приз"Альпийская баллада" принесла актрисе приз "За лучшее исполнение женской роли" на фестивале "Прибалтийская весна" в 1966 году. Но о главной награде она узнала лишь спустя 15 лет.В 1968 году Румянцева была удостоена приза за лучшую женскую роль на международном кинофестивале в Дели. Но ни приза, ни прилагающегося конверта с валютой актриса не увидела. На зарубежные фестивали ездили чиновники и маститые кинематографисты, а денежные призы Госкино оставляло себе.Актриса переехала в Минск, работала в драматических театрах, снялась более чем в 60 фильмах. Но большой славы это не принесло — белорусские кинематографисты чаще снимали столичных знаменитостей.Как Румянцева едва не погибла на съемкахНа съемках военного фильма "Годен к нестроевой" в 1968 году актриса едва не погибла. Играла разведчицу, которая выпрыгивает из горящего танка. Николаев, теперь уже муж, работал оператором."Сижу в танке, слышу, он кричит ассистентам: "Мне нужен полыхающий танк! Больше пакли, больше солярки!" — вспоминала Румянцева. — Чувствую, все раскалилось, из валенок дым идет. Стала задыхаться, открыла люк, спрыгнула. Ползла и снег кусала".Этот инцидент стал поводом для обсуждений и споров: режиссер и ее муж оператор требовали от актрисы максимальной самоотдачи и подвергли ее реальной опасности ради художественного эффекта.Сложные отношения с мужемБрак с оператором Николаевым складывался непросто. Инцидент с танком, когда муж требовал больше огня, не подозревая, что жена задыхается внутри, стал символичным для их отношений. Работа часто оказывалась важнее семейных чувств.У пары родился сын, но семейная идиллия продлилась недолго. Румянцева предпочитала не выносить сор из избы и вела довольно закрытый образ жизни.После развода актриса сосредоточилась на театральной карьере. Любовь Григорьевна ушла из жизни в ноябре 2020 года в возрасте 77 лет, оставив после себя богатую фильмографию и напоминание о том, какой ценой доставалась слава советским актрисам и как тонка была грань между игрой и реальной опасностью.

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минск, кишинев, пятигорск, михаил калик, станислав любшин, гитис