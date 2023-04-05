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Случаи ареста бывших и действующих глав государств

Случаи ареста бывших и действующих глав государств - РИА Новости, 05.04.2023

Случаи ареста бывших и действующих глав государств

Бывший президент США Дональд Трамп во вторник подвергся двухчасовому аресту на время предъявления обвинений. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T02:38

2023-04-05T02:38

2023-04-05T02:38

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп во вторник подвергся двухчасовому аресту на время предъявления обвинений. Ниже приводится справочная информация о случаях ареста бывших и действующих глав государств. Дональд Трамп, президент США (2017-2021) 4 апреля 2023 Трамп прибыл на заседание суда в Нью-Йорке, где его арестовали на период предъявления ему обвинений. Он находился под стражей около двух часов, затем формальный арест с него был снят. После этого Трамп покинул здание суда. Трампу были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. Трамп стал первым бывшим президентом США со статусом арестанта. Пак Кын Хе, президент Южной Кореи (2013-2017) 30 марта 2017 года экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе была арестована по обвинениям во взяточничестве, злоупотреблении властью и передаче конфиденциальной информации постороннему лицу – ее знакомой Цой Сун Силь. Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Скандал привел к объявлению импичмента Пак Кын Хе в декабре 2016 года. В марте 2017 года ей предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе, в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации. 30 марта ее арестовали. 6 апреля 2018 года Центральный суд Сеула приговорил Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы. 24 августа 2018 года Высший суд Сеула, рассмотрев апелляцию прокуратуры, увеличил срок тюремного заключения для Пак Кын Хе на 1 год, до 25 лет. 24 декабря 2021 года лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин в преддверии очередных президентских выборов помиловал Пак Кын Хе. 31 декабря она вышла на свободу. Ольянта Умала, президент Перу (2011-2016) В июле 2017 года Ольянта Умалу и его жену Надин Эредии взяли под стражу и поместили в разные тюрьмы. По данным следствия, Умала, будучи президентом (ушел с поста в июле 2016 года), мог получать деньги от венесуэльских властей, а также от строительной компании Odebrecht и фирмы OAS для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии. В апреле 2018 года конституционный суд Перу удовлетворил прошение экс-президента и его защиты об освобождении. Однако решение суда об их освобождении не означало прекращения следствия по их делу. 30 апреля Умала и его супруга были выпущены на свободу. 7 мая 2019 года прокуратура Перу запросила суд о длительных сроках тюремного заключения для Умалы и Эредии – 20 и 26,5 лет соответственно. В настоящее время слушание дела продолжается. Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013) 1 октября 2021 года в Грузии был задержан экс-президент Михаил Саакашвили. Он покинул Грузию после вступления в должность президента Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. В 2014 году главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. Суд в Тбилиси в начале января 2018 года заочно приговорил его к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили. По данным прокуратуры, в октябре 2021 года Саакашвили прибыл в Грузию в трейлере с молочными продуктами. Там он проходит по еще нескольким уголовным делам. Он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды. Также 20 октября 2022 года прокуратура Грузии вынесла постановление об обвинении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы. После отъезда из Грузии Саакашвили весной 2015 года пришел в украинскую политику, когда бывший на тот момент президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив ему гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. Летом 2017 года Саакашвили был лишен гражданства Украины, поскольку при его получении предоставил недостоверные данные (в частности, по поводу судимости в Грузии). Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года. На Украине в отношении Саакашвили было возбуждено уголовное дело о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. На Украину Саакашвили вернулся в мае 2019 года, после того как Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства. В июне Верховный суд Украины закрыл производство по делу о лишении украинского гражданства Саакашвили. В октябре украинская прокуратура завела дело по иску Саакашвили, который требовал признать незаконным решение миграционной службы о его реадмиссии в Польшу в 2018 году. Позже Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении этого иска, а в ноябре Верховный суд Украины признал законными действия субъектов властных полномочий по реадмиссии. Зеленский в начале мая 2020 года назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины. После возвращения политика в Грузию в главном следственном управлении нацполиции Украины открыли уголовное производство, начатое по факту вероятной незаконной переправки Саакашвили через государственную границу Украины. 2 марта 2023 года Апелляционный суд Тбилиси отказался освобождать Саакашвили по состоянию здоровья. Роберт Кочарян, президент Армении (1998-2008) Бывшего президента Армении дважды арестовывали в 2018 году. 26 июля 2018 года специальная следственная служба Армении предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, когда погибли десять человек. Суд в Ереване 6 апреля 2020 года прекратил уголовное преследование Кочаряна по этой статье. Это произошло после того, как конституционный суд признал статью противоречащей двум статьям конституции и недействительной. 12 февраля 2019 года Кочаряну было предъявлено новое обвинение – в получении взятки в особо крупном размере. Слушание дела продолжается. В июне 2020 года Кочарян был освобожден из-под ареста под залог в 4 миллиона долларов. Чарльз Тейлор, президент Либерии (1997-2003) Экс-президент Либерии был задержан в 2006 году в Нигерии и стал первым президентом африканского государства, переданным в руки международного правосудия. Суд над ним начался в 2007 году и завершился в марте 2011-го. По данным расследования, на посту президента Либерии Тейлор, в ходе продолжавшейся с 1991 года по 2002 год гражданской войны в соседней Сьерра-Леоне, вооружал и всемерно поддерживал терроризировавший население этой страны так называемый "Объединенный революционный фронт", стремившийся взять под контроль месторождения алмазов. В ходе гражданский войны в Сьерра-Леоне погибли около 120 тысяч человек. 30 мая 2012 года состоявшийся в Гааге специальный суд по Сьерра-Леоне приговорил Чарльза Тейлора к 50 годам тюремного заключения. Омар Аль-Башир, президент Судана (1993-2019) 11 апреля 2019 года стало известно, что президент Судана Омар Аль-Башир был взят под стражу. Он был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В доме политического деятеля было обнаружено порядка 113 миллионов долларов в разной валюте. Были заведены дела об отмывании денег и махинациях с иностранной валютой. Первое судебное заседание было проведено 19 августа 2019 года. По данным судьи, во время допросов экс-глава государства рассказал следователям, что 25 миллионов долларов получил от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана для использования их в качестве пожертвований ряду учреждений в Судане, а также получил чек на сумму 1 миллион евро от президента ОАЭ Халифы бен Заида. Позже было проведено несколько судебных заседаний, на которых Аль-Башир отвергал все обвинения. Следователи военной прокуратуры, обыскавшие дом, где перед отстранением от власти жил экс-президент, обнаружили и изъяли 6 миллионов евро, 351 тысячу долларов, а также 5 миллиардов суданских фунтов (порядка 105 миллионов долларов). По словам обвинителя, Аль-Башир признался в получении от Саудовской Аравии суммы в размере порядка 90 миллионов долларов. Он также сообщил, что получил два предыдущих платежа в размере 35 миллионов долларов и 30 миллионов долларов от бывшего короля Саудовской Аравии Абдаллы, который скончался в 2015 году. 14 декабря 2019 года суд в Хартуме приговорил Аль-Башира к двум годам тюрьмы, ему было предъявлено обвинение в "хранении иностранной валюты, коррупции и незаконном получении подарков". Против него также возбуждено дело о военном перевороте 1989 года, в результате которого он пришел к власти. Для расследования этого дела была создана специальная комиссия, генпрокуратура Судана постановила также задержать всех военных, участвовавших в перевороте. Омар Аль-Башир также разыскивается Международным уголовным судом (МУС) по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных во время конфликта в Дарфуре в 2003 году. В 2009 году он стал первым в истории действующим главой государства, ордер на арест которого выдал МУС. Слободан Милошевич, президент Республики Сербия (1990-1997), президент Союзной Республики Югославии (1997-2000) Слободан Милошевич, занимавший посты президента Сербии (1990-1997) и Союзной Республики Югославии (1997-2000), был арестован в 2001 году и передан Гаагскому трибуналу. Он пытался предотвратить выход Косово из состава Сербии. В условиях систематических срывов косовскими албанцами переговоров и развернутых так называемой "Освободительной армией Косово" боевых действий прибег к силовым методам урегулирования конфликта, одновременно дав согласие на предоставление Косово самой широкой автономии в составе Сербии. После начатых НАТО в марте 1999 года бомбардировок Сербии был обвинен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге в преступлениях против человечества, организации массовых убийств и насильственной депортации этнических албанцев. В феврале 2002 года в Гааге начался судебный процесс. Милошевич категорически отверг обвинения. Во время судебного процесса его состояние здоровья резко ухудшилось. Трибунал отказал Милошевичу в возможности пройти курс лечения в России (правительство РФ официально гарантировало его последующее возвращение в Гаагу). 11 марта 2006 года Милошевич был обнаружен мертвым в камере в тюрьме Гаагского трибунала. Он скончался от инфаркта. Обвинения против Милошевича остались недоказанными, приговор трибуналом вынесен не был. Мануэль Норьега, лидер Панамы (1983-1989) Экс-диктатор Панамы Мануэль Норьега был арестован в 1990 году. Официально он не занимал никаких государственных должностей, однако имел титул "Высший лидер национального освобождения Панамы". Политика свергли в 1989 году в результате американского вторжения. В 1992 году он получил 40 лет тюрьмы за вымогательство и взяточничество. Позднее срок сократили – сначала до 30 лет, а потом до 17 лет и шести месяцев. После этого Норьегу передали для отбывания заключения Франции, где осудили за отмывание 2,3 миллиона евро, полученных от поставок кокаина. В декабре 2011 года его экстрадировали в Панаму. 30 мая 2017 года Норьега скончался. Хосни Мубарак, президент Египта (1981-2011) Мубарак занимал президентский пост с 1981 года. Подал в отставку в феврале 2012 года под влиянием массовых акций протеста. В апреле того же года был взят под стражу. 2 июня 2012 года Мубарак был приговорен каирским уголовным судом к пожизненному заключению за то, что отдал приказ использовать боевые патроны при разгоне мирных демонстраций в ходе революционных событий весной 2011 года. В ноябре 2014 года суд в Каире снял обвинения с Мубарака и двух его сыновей. В мае 2014 года Мубарак был признан виновным в хищении государственный средств, предназначавшихся для реконструкции президентского дворца. Вместе с ним по данному делу проходили двое его сыновей – Гамаль и Аля. Сам Мубарак был приговорен к трем годам тюрьмы, а его сыновья – к четырем. В январе 2015 года кассационный суд Египта постановил отменить приговор, вынесенный Хосни Мубараку и двоим его сыновьям в мае 2014 года, а также назначить новое судебное разбирательство по делу о хищении бюджетных средств. 9 мая 2015 года суд в Каире приговорил Хосни Мубарака и двух его сыновей к трем годам тюрьмы усиленного режима за преступления, связанные с коррупцией. В июне 2015 года кассационный суд Египта удовлетворил жалобу генпрокуратуры на оправдательный приговор по делу о причастности Мубарака к убийству демонстрантов в ходе январских беспорядков 2011 года и назначил пересмотр дела. 2 марта 2017 года кассационный суд вынес окончательный оправдательный приговор. Позднее стало известно, что генпрокуратура Египта дала согласие на освобождение Мубарака из-под стражи. 24 марта 2017 года он покинул военный госпиталь в каирском районе Маади и вернулся домой после шести лет под стражей. Бывший египетский лидер проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис. 25 февраля 2020 года Хосни Мубарак скончался. Николае Чаушеску, президент Румынии (1974-1989) После начала в Румынии в декабре 1989 года народной революции, Чаушеску вместе с супругой Еленой бежали из Бухареста, но они были схвачены и помещены под арест. Суд над ними состоялся 25 декабря 1989 года в военном гарнизоне Тырговиште (Румыния). Супругов приговорили к смертной казни по обвинению в масштабных злоупотреблениях властью и попытках осуществления геноцида, приговор был сразу приведен в исполнение.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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