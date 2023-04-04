https://ria.ru/20230404/trump-1863042284.html
Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам и отпустили из зала суда
Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам и отпустили из зала суда - РИА Новости, 05.04.2023
Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам и отпустили из зала суда
Бывшему президенту США Дональду Трампу выдвинули официальные обвинения в фальсификации деловых документов из 34 пунктов и отпустили из зала суда. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-04T22:48
2023-04-04T22:48
2023-04-05T01:01
арест трампа
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу выдвинули официальные обвинения в фальсификации деловых документов из 34 пунктов и отпустили из зала суда.В чем обвинили ТрампаКак заявил прокурор Элвин Брэгг, политик и его сообщники договорились в 2015 году создать схему подавления негативной информации для победы на выборах президента в 2016 году.Для этого, утверждает прокуратура, они якобы заплатили швейцару в Trump Tower за сокрытие информации о внебрачном ребенке Трампа и двум женщинам за молчание об их связи с экс-президентом. Одна из фигуранток дела — звезда фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, которая предположительно получила около 130 тысяч долларов.Всего в документе содержатся 34 пункта. В каждом из них экс-президента обвинили в "фальсификации деловых записей" с целью "мошенничества и намерения совершить другое преступление".В вину Трампу также поставили "угрожающие электронные письма, выступления" и посты в социальных сетях, адресованные городским судам Нью-Йорка и прокуратуре.По словам экс-президента, обвинения оказались для него "шокирующими". Трамп подчеркнул, что не делал ничего противозаконного, а доказательств его вины нет.Арест и призывы к протестамПолитик находился под стражей около двух часов, пока ему зачитывали обвинения, затем формальный арест с него сняли. Он уже сел в самолет в аэропорту Ла-Гуардия для вылета во Флориду.Экс-президент подчеркивал, что не может рассчитывать на честное судебное разбирательство в Нью-Йорке, и призвал сторонников протестовать, если ему предъявят обвинения.Во время заседания суда у здания на Манхэттене собрались сторонники и противники политика. Несогласные с Трампом обвинили его во лжи, группа поддержки размахивает флагами с фамилией экс-президента и надписями "Трамп или смерть".Это первый случай в американской истории, когда арестантом стал бывший глава государства. Такую меру пресечения в США, в отличие от России, может избрать прокуратура или полиция.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html
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арест трампа, нью-йорк (город), карин жан-пьер, манхэттен, сша, дональд трамп, в мире
Арест Трампа, Нью-Йорк (город), Карин Жан-Пьер, Манхэттен, США, Дональд Трамп, В мире
Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам и отпустили из зала суда
Бывшему президенту США Трампа предъявили обвинения по 34 пунктам и отпустили из зала суда
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу выдвинули официальные обвинения в фальсификации деловых документов из 34 пунктов и отпустили из зала суда.
Как заявил прокурор Элвин Брэгг, политик и его сообщники договорились в 2015 году создать схему подавления негативной информации для победы на выборах президента в 2016 году.
Для этого, утверждает прокуратура, они якобы заплатили швейцару в Trump Tower за сокрытие информации о внебрачном ребенке Трампа и двум женщинам за молчание об их связи с экс-президентом. Одна из фигуранток дела — звезда фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, которая предположительно получила около 130 тысяч долларов.
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Трамп ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он заявлял, что это политическое преследование, связанное с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
Всего в документе содержатся 34 пункта. В каждом из них экс-президента обвинили в "фальсификации деловых записей" с целью "мошенничества и намерения совершить другое преступление".
В вину Трампу также поставили "угрожающие электронные письма, выступления" и посты в социальных сетях, адресованные городским судам Нью-Йорка
и прокуратуре.
По словам экс-президента, обвинения оказались для него "шокирующими". Трамп подчеркнул, что не делал ничего противозаконного, а доказательств его вины нет.
Арест и призывы к протестам
Политик находился под стражей около двух часов, пока ему зачитывали обвинения, затем формальный арест с него сняли. Он уже сел в самолет в аэропорту Ла-Гуардия для вылета во Флориду
.
Экс-президент подчеркивал, что не может рассчитывать на честное судебное разбирательство в Нью-Йорке, и призвал сторонников протестовать, если ему предъявят обвинения.
Арест Трампа привел к конституционному кризису США
Во время заседания суда у здания на Манхэттене
собрались сторонники и противники политика. Несогласные с Трампом обвинили его во лжи, группа поддержки размахивает флагами с фамилией экс-президента и надписями "Трамп или смерть".
Это первый случай в американской истории, когда арестантом стал бывший глава государства. Такую меру пресечения в США, в отличие от России
, может избрать прокуратура или полиция.
Президент собрался в тюрьму