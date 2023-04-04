https://ria.ru/20230404/trump-1863040089.html

Трампа отпустили из зала суда

Трампа отпустили из зала суда - РИА Новости, 04.04.2023

Трампа отпустили из зала суда

Бывший президент США Дональд Трамп покинул здание суда после предъявления ему обвинений. Он находился под стражей около двух часов, сейчас формальный арест с... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T22:31

2023-04-04T22:31

2023-04-04T23:46

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп покинул здание суда после предъявления ему обвинений. Он находился под стражей около двух часов, сейчас формальный арест с него снят.Суть обвиненийПо данным CBS, экс-президент не признал вину по 34 пунктам — ему вменили фальсификацию деловой документации. Прокуратура утверждает, что Трамп выплатой актрисе пытался Сторми Дэниелс повлиять на исход президентских выборов в 2016 году.В январе 2018 года газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп состоял с ней в отношениях, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание.Сам экс-президент отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он заявлял, что это политическое преследование, связанное с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Экс-президент подчеркнул, что не может рассчитывать на честное судебное разбирательство в Нью-Йорке, и призвал сторонников протестовать, если ему предъявят обвинения.Трамп стал первым бывшим президентом со статусом арестанта.

https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html

https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html

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в мире, нью-йорк (город), арест трампа, дональд трамп, россия, сша, флорида