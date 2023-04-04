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Трампа отпустили из зала суда - РИА Новости, 04.04.2023
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22:31 04.04.2023 (обновлено: 23:46 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/trump-1863040089.html
Трампа отпустили из зала суда
Трампа отпустили из зала суда - РИА Новости, 04.04.2023
Трампа отпустили из зала суда
Бывший президент США Дональд Трамп покинул здание суда после предъявления ему обвинений. Он находился под стражей около двух часов, сейчас формальный арест с... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T22:31
2023-04-04T23:46
в мире
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп покинул здание суда после предъявления ему обвинений. Он находился под стражей около двух часов, сейчас формальный арест с него снят.Суть обвиненийПо данным CBS, экс-президент не признал вину по 34 пунктам — ему вменили фальсификацию деловой документации. Прокуратура утверждает, что Трамп выплатой актрисе пытался Сторми Дэниелс повлиять на исход президентских выборов в 2016 году.В январе 2018 года газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп состоял с ней в отношениях, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание.Сам экс-президент отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он заявлял, что это политическое преследование, связанное с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Экс-президент подчеркнул, что не может рассчитывать на честное судебное разбирательство в Нью-Йорке, и призвал сторонников протестовать, если ему предъявят обвинения.Трамп стал первым бывшим президентом со статусом арестанта.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html
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в мире, нью-йорк (город), арест трампа, дональд трамп, россия, сша, флорида
В мире, Нью-Йорк (город), Арест Трампа, Дональд Трамп, Россия, США, Флорида
Трампа отпустили из зала суда

Бывший президент США Трамп покинул суд в Нью-Йорке после предъявления обвинений

© AP Photo / Seth WenigТрамп в зале суда
Трамп в зале суда - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Трамп в зале суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп покинул здание суда после предъявления ему обвинений. Он находился под стражей около двух часов, сейчас формальный арест с него снят.

Суть обвинений

По данным CBS, экс-президент не признал вину по 34 пунктам — ему вменили фальсификацию деловой документации. Прокуратура утверждает, что Трамп выплатой актрисе пытался Сторми Дэниелс повлиять на исход президентских выборов в 2016 году.
В январе 2018 года газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп состоял с ней в отношениях, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание.
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Сам экс-президент отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он заявлял, что это политическое преследование, связанное с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Экс-президент подчеркнул, что не может рассчитывать на честное судебное разбирательство в Нью-Йорке, и призвал сторонников протестовать, если ему предъявят обвинения.
Трамп стал первым бывшим президентом со статусом арестанта.
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В миреНью-Йорк (город)Арест ТрампаДональд ТрампРоссияСШАФлорида
 
 
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