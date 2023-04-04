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Трамп сел в самолет в аэропорту Нью-Йорка перед вылетом во Флориду - РИА Новости, 04.04.2023
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23:25 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/trump-1863046929.html
Трамп сел в самолет в аэропорту Нью-Йорка перед вылетом во Флориду
Трамп сел в самолет в аэропорту Нью-Йорка перед вылетом во Флориду - РИА Новости, 04.04.2023
Трамп сел в самолет в аэропорту Нью-Йорка перед вылетом во Флориду
Бывший президент США Дональд Трамп, которому в суде в Нью-Йорке предъявили обвинения, сел в свой самолет в аэропорту Ла-Гуардия перед планируемым вылетом во... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T23:25
2023-04-04T23:25
в мире
флорида
манхэттен
нью-йорк (город)
дональд трамп
арест трампа
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, которому в суде в Нью-Йорке предъявили обвинения, сел в свой самолет в аэропорту Ла-Гуардия перед планируемым вылетом во Флориду, следует из трансляции телеканала CBS News. Ранее Трамп покинул суд в Нью-Йорке, где ему предъявили обвинения, его явка продлилась около 2 часов. Как передает корреспондент РИА Новости, кортеж с политиком проследовал от суда по прилегающим улицам. Некоторые участки были перекрыты полицией для беспрепятственного выезда Трампа. Согласно кадрам телеканала CBS News, экс-президент зашел по трапу на борт воздушного судна в аэропорту Ла-Гуардия с надписью "Трамп" на фюзеляже. Ожидается, что самолет вылетит в штат Флорида, где расположена резиденция экс-главы Белого дома Мар-а-Лаго. Трампу были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
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в мире, флорида, манхэттен, нью-йорк (город), дональд трамп, арест трампа
В мире, Флорида, Манхэттен, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Арест Трампа
Трамп сел в самолет в аэропорту Нью-Йорка перед вылетом во Флориду

CBS News: Трамп сел в самолет в аэропорту Нью-Йорка перед планируемым вылетом во Флориду

© AP Photo / Corey SipkinБывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорк
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Corey Sipkin
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, которому в суде в Нью-Йорке предъявили обвинения, сел в свой самолет в аэропорту Ла-Гуардия перед планируемым вылетом во Флориду, следует из трансляции телеканала CBS News.
Ранее Трамп покинул суд в Нью-Йорке, где ему предъявили обвинения, его явка продлилась около 2 часов. Как передает корреспондент РИА Новости, кортеж с политиком проследовал от суда по прилегающим улицам. Некоторые участки были перекрыты полицией для беспрепятственного выезда Трампа.
Согласно кадрам телеканала CBS News, экс-президент зашел по трапу на борт воздушного судна в аэропорту Ла-Гуардия с надписью "Трамп" на фюзеляже.
Ожидается, что самолет вылетит в штат Флорида, где расположена резиденция экс-главы Белого дома Мар-а-Лаго.
Трампу были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
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В миреФлоридаМанхэттенНью-Йорк (город)Дональд ТрампАрест Трампа
 
 
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