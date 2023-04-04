https://ria.ru/20230404/trump-1863023096.html

Дональда Трампа арестовали

Дональда Трампа арестовали - РИА Новости, 04.04.2023

Дональда Трампа арестовали

Суд Нью-Йорка арестовал бывшего президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T20:30

2023-04-04T20:30

2023-04-04T22:50

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рон десантис

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Суд Нью-Йорка арестовал бывшего президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN.По данным CBS, политику предъявили обвинения по 34 пунктам. Ему вменяют фальсификацию деловых документов первой степени. Трамп заявил о своей невиновности по всем пунктам.Как сообщил ABC, примерно час он находился в другом помещении уголовного суда Манхэттена, где проходил процедуры, связанные с арестом, включая снятие отпечатков пальцев. Трамп проследовал к судье без наручников, в своем обычном костюме, но, по выражению журналистов, с "каменным лицом". От общения с прессой он уклонился.Суть обвиненийЗа предъявление обвинений Трампу на прошлой неделе проголосовало Большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниелс. В январе 2018 года газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп состоял с ней в отношениях, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание.Сам экс-президент отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он заявлял, что это политическое преследование, связанное с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Экс-президент подчеркнул, что не может рассчитывать на честное судебное разбирательство в Нью-Йорке, и призвал сторонников протестовать, если ему предъявят обвинения.Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в беспрецедентном злоупотреблении властью.Что происходит у здания судаУ здания на Манхэттене собрались сторонники и противники политика. Несогласные с Трампом обвинили его во лжи, группа поддержки размахивает флагами с фамилией экс-президента и надписями "Трамп или смерть".Как отметила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, власти подготовились на случай волнений, которые могут вспыхнуть из-за суда над Трампом.Трамп стал первым бывшим президентом со статусом арестанта. Эту меру пресечения в США, в отличие от России, может избрать прокуратура или полиция. Суд во время заседания, вероятно, определит степень ограничения свободы политика, выпустят ли его под залог или наложат другие обязательства. Сам Трамп рассчитывал уже вечером оказаться в своем имении во Флориде, что не согласуется с "содержанием под стражей".

https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html

https://ria.ru/20230404/tramp-1862998049.html

https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html

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