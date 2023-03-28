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Случаи стрельбы в учебных заведениях США в 2021-2023 годах

Случаи стрельбы в учебных заведениях США в 2021-2023 годах - РИА Новости, 28.03.2023

Случаи стрельбы в учебных заведениях США в 2021-2023 годах

В понедельник в приходской школе в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, 28-летняя местная жительница открыла стрельбу, в результате которой, по данным... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T01:26

2023-03-28T01:26

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В понедельник в приходской школе в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, 28-летняя местная жительница открыла стрельбу, в результате которой, по данным полиции, шесть человек погибли, включая трех детей и трех сотрудников. Женщина была вооружена двумя штурмовыми винтовками и пистолетом. Ниже приводятся случаи стрельбы в учебных заведениях США в 2021-2023 годах. 2023 Стрельба произошла 27 марта в частной христианской школе Covenant города Нэшвилл, штат Теннесси. В результате стрельбы четыре человека, включая стрелка, погибли. В Мичиганском государственном университете 13 февраля произошла стрельба. В результате ЧП погибли три человека, пять пострадали. Подозреваемый был обнаружен мертвым. 2022 В кампусе Университета штата Вирджиния 13 ноября злоумышленник открыл стрельбу, в результате три члена футбольной команды университета погибли, двое пострадали. Преступник скрылся с места преступления, но позже был задержан. В Сент-Луисе (штат Миссури) - в средней школе с углубленным изучением визуальных искусств и исполнительского мастерства - 24 октября в результате стрельбы три человека погибли и восемь пострадали. Стрелявший, молодой человек в возрасте примерно 20 лет, был вооружен длинноствольным оружием. Он вступил в перестрелку с полицейскими и был убит. Вблизи университетского кампуса в городе Харрисонбург (штат Вирджиния) 16 октября произошла стрельба, в результате восемь человек получили ранения, пострадавшие не являлись студентами. Подозреваемый в стрельбе был задержан. При стрельбе в школе в Окленде (штат Калифорния) 28 сентября пострадали шесть человек, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. В городе Новом Орлеане (штат Луизиана) во время выпускной церемонии на территории католического университета, где обучаются чернокожие студенты, 31 мая произошла стрельба. Этому предшествовала драка, в разгар которой, по свидетельствам очевидцев, "раздалось от пяти до 12 выстрелов". В результате стрельбы пострадали три человека. Одна из пострадавших скончалась от полученных ран в больнице. Подозреваемый был задержан стражами порядка на месте происшествия. В начальной школе в городе Ювалде (штат Техас) 24 мая 18-летний Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Погибли 19 школьников и двое учителей, злоумышленника уничтожили полицейские. Вблизи кампуса университета Темпл в Филадельфии (штат Пенсильвания) 19 мая произошла стрельба. Пострадали пять человек, трое пострадавших находились в критическом состоянии. На территории главного кампуса университета Эмори (штат Джорджия) 5 мая произошла стрельба. Информации о пострадавших не поступало. В Вашингтоне рядом со школой, университетом и несколькими посольствами 22 апреля злоумышленник открыл стрельбу. Пострадали четыре человека. В американском городе Баффало (штат Нью-Йорк), на территории школы, 9 февраля произошла стрельба. Известно о двух пострадавших, включая ученика и охранника школы. На территории Бриджуотерского колледжа в штате Виргиния 1 февраля были застрелены двое полицейских. Стрелок был задержан. В городе Ричфилде (штат Миннесота) 1 февраля неизвестный открыл огонь рядом со школой, один ученик был убит, второй тяжело ранен. Преступник скрылся с места происшествия. 2021 В школе города Оксфорд (штат Мичиган) 30 ноября произошла стрельба. Четыре ученика погибли, семь человек ранены. Стрелявшим оказался 15-летний ученик школы. Подростка задержала полиция, ему предъявлены обвинения в убийствах и терроризме. В старшей школе в городе Хамболдт (штат Теннеси) 30 ноября произошла перестрелка. Один человек погиб, другой получил серьезное ранение. Подозреваемый был задержан. Неизвестный открыл стрельбу возле школы в городе Орора в Колорадо 15 ноября. Пострадали пять подростков. Стрелок скрылся с места происшествия. В штате Джорджия 23 октября произошла стрельба возле студенческого кампуса, принадлежащего университету Форт Вэлли. Один человек погиб, ранения получили семь человек. Погибший не был студентом этого университета. На территории университета Грэмблинга в штате Луизиана 17 октября произошла стрельба. Один человек погиб, еще несколько пострадали. В школе в городе Арлингтон (штате Техас) 6 октября произошла стрельба. Пострадали четыре человека. Стрельбу устроил 18-летний ученик, он был взят под стражу. Полиция считает, что применение оружия было спровоцировано дракой между учащимися. В начальной школе в городе Мемфис, штат Теннесси, 30 сентября произошла стрельба. Один ребенок был доставлен в больницу с тяжелым ранением. Стрелку удалось скрыться. В школе в городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) 20 сентября произошла стрельба. Пострадали два человека, они были госпитализированы. Несовершеннолетний подозреваемый был задержан. В старшей школе города Уинстон-Сейлем штата Северная Каролина 1 сентября произошла стрельба. Один ученик погиб. Подозреваемый был задержан. Стрельба произошла 13 августа в средней школе в Альбукерке (штат Нью-Мексико). По словам заместителя начальника местной полиции Кайла Хартсока, стрельба произошла между двумя учениками-мальчиками. Один из них стрелял в другого. Один ученик погиб. По данным полиции, стрелявшему 13 лет. В средней школе в городе Ригби (штат Айдахо) 6 мая произошла стрельба. Пострадали три человека – двое учеников и один взрослый. Стрелком оказалась шестиклассница. В школе в городе Ноксвилл (штат Теннесси) 12 апреля произошла стрельба. Один человек погиб. Стрелка ликвидировали полицейские. В результате стрельбы в школе города Пайн-Блафф (штат Арканзас) 1 марта погиб 15-летний подросток.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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