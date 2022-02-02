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СМИ: в США при стрельбе на территории колледжа погибли двое полицейских
СМИ: в США при стрельбе на территории колледжа погибли двое полицейских - РИА Новости, 02.02.2022
СМИ: в США при стрельбе на территории колледжа погибли двое полицейских
Двое полицейских скончались в результате стрельбы на территории Бриджуотерского колледжа в американском штате Виргиния, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T02:45
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в мире
виргиния
сша
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Двое полицейских скончались в результате стрельбы на территории Бриджуотерского колледжа в американском штате Виргиния, пишет газета Washington Post.Ранее в колледже сообщили РИА Новости об инциденте со стрельбой. Губернатор Гленн Янгкин заявил, что полиция задержала подозреваемого."Двое полицейских кампуса были застрелены на территории Бриджуотерского колледжа в Виргинии во вторник днем, говорится в сообщении колледжа для студентов и сотрудников", - пишет издание.По информации газеты, погибшие были близкими друзьями.Информация о смерти правоохранителей позднее была опубликована на сайте университета."Сотрудник полиции кампуса Джон Пейнтер и сотрудник службы обеспечения безопасности кампуса Дж. Дж. Джефферсон были застрелены на территории колледжа, когда они охраняли нас... Их любили студенты, преподаватели и сотрудники. Мне больно за их семьи и близких, как я знаю, и всем нам", - говорится в заявлении президента колледжа Дэвида Бушмана.
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в мире, виргиния, сша
02:45 02.02.2022 (обновлено: 04:07 02.02.2022)
 
СМИ: в США при стрельбе на территории колледжа погибли двое полицейских

Washington Post: в США при стрельбе на территории колледжа погибли двое полицейских

© AP Photo / Mark HumphreyАвтомобиль полиции, США
Автомобиль полиции, США - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Mark Humphrey
Автомобиль полиции, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Двое полицейских скончались в результате стрельбы на территории Бриджуотерского колледжа в американском штате Виргиния, пишет газета Washington Post.
Ранее в колледже сообщили РИА Новости об инциденте со стрельбой. Губернатор Гленн Янгкин заявил, что полиция задержала подозреваемого.
"Двое полицейских кампуса были застрелены на территории Бриджуотерского колледжа в Виргинии во вторник днем, говорится в сообщении колледжа для студентов и сотрудников", - пишет издание.
По информации газеты, погибшие были близкими друзьями.
Информация о смерти правоохранителей позднее была опубликована на сайте университета.

"Сотрудник полиции кампуса Джон Пейнтер и сотрудник службы обеспечения безопасности кампуса Дж. Дж. Джефферсон были застрелены на территории колледжа, когда они охраняли нас... Их любили студенты, преподаватели и сотрудники. Мне больно за их семьи и близких, как я знаю, и всем нам", - говорится в заявлении президента колледжа Дэвида Бушмана.
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
00:49
В США задержали экс-преподавателя, который угрожал стрельбой в университете
 
В миреВиргинияСША
 
 
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