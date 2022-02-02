https://ria.ru/20220202/politseyskie-1770593605.html

СМИ: в США при стрельбе на территории колледжа погибли двое полицейских

СМИ: в США при стрельбе на территории колледжа погибли двое полицейских - РИА Новости, 02.02.2022

СМИ: в США при стрельбе на территории колледжа погибли двое полицейских

Двое полицейских скончались в результате стрельбы на территории Бриджуотерского колледжа в американском штате Виргиния, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T02:45

2022-02-02T02:45

2022-02-02T04:07

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Двое полицейских скончались в результате стрельбы на территории Бриджуотерского колледжа в американском штате Виргиния, пишет газета Washington Post.Ранее в колледже сообщили РИА Новости об инциденте со стрельбой. Губернатор Гленн Янгкин заявил, что полиция задержала подозреваемого."Двое полицейских кампуса были застрелены на территории Бриджуотерского колледжа в Виргинии во вторник днем, говорится в сообщении колледжа для студентов и сотрудников", - пишет издание.По информации газеты, погибшие были близкими друзьями.Информация о смерти правоохранителей позднее была опубликована на сайте университета."Сотрудник полиции кампуса Джон Пейнтер и сотрудник службы обеспечения безопасности кампуса Дж. Дж. Джефферсон были застрелены на территории колледжа, когда они охраняли нас... Их любили студенты, преподаватели и сотрудники. Мне больно за их семьи и близких, как я знаю, и всем нам", - говорится в заявлении президента колледжа Дэвида Бушмана.

https://ria.ru/20220202/ugrozy-1770589308.html

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в мире, виргиния, сша