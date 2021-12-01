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Устроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризме
Устроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризме - РИА Новости, 01.12.2021
Устроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризме
Устроившего стрельбу в старшей школе в городе Оксфорд, штат Мичиган обвинили в убийствах и терроризме, сообщила прокуратура. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T22:44
2021-12-01T22:44
2021-12-01T22:44
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Устроившего стрельбу в старшей школе в городе Оксфорд, штат Мичиган обвинили в убийствах и терроризме, сообщила прокуратура."Мы обвиняем его по одному эпизоду терроризма, приведшего к смерти, и четырех убийствах", - сообщила представитель ведомства на брифинге.Кроме того, ученика привлекают по семи эпизодам нападения с целью убийства.Накануне 15-летний ученик школы устроил стрельбу. Погибли четыре человека, семь получили ранения.
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РИА Новости
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в мире, оксфорд, мичиган
Устроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризме
Устроившего стрельбу в школе в Мичигане в городе Оскфорд обвиняют в терроризме
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости.
Устроившего стрельбу в старшей школе в городе Оксфорд
, штат Мичиган
обвинили в убийствах и терроризме, сообщила прокуратура.
"Мы обвиняем его по одному эпизоду терроризма, приведшего к смерти, и четырех убийствах", - сообщила представитель ведомства на брифинге.
Кроме того, ученика привлекают по семи эпизодам нападения с целью убийства.
Накануне 15-летний ученик школы устроил стрельбу. Погибли четыре человека, семь получили ранения.