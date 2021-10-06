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В США задержали подозреваемого в стрельбе в техасской школе
В США задержали подозреваемого в стрельбе в техасской школе - РИА Новости, 06.10.2021
В США задержали подозреваемого в стрельбе в техасской школе
Американская полиция объявила о задержании 18-летнего ученика, которого подозревают в том, что он устроил стрельбу в своей школе в штате Техас. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T21:33
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техас
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Американская полиция объявила о задержании 18-летнего ученика, которого подозревают в том, что он устроил стрельбу в своей школе в штате Техас."Подозреваемый взят под стражу без происшествий. Ему предъявлены обвинения в вооруженном нападении с отягчающими обстоятельствами", - сообщила полиция города Арлингтон в Twitter.При стрельбе пострадали четыре человека. Полиция считает, что применение оружия было спровоцировано дракой между учащимися.В подозреваемом стрелке опознали 18-летнего Тимоти Симпкинса, который скрылся с места преступления на автомобиле.
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в мире, сша, техас
21:33 06.10.2021 (обновлено: 21:42 06.10.2021)
 
В США задержали подозреваемого в стрельбе в техасской школе

Полиция США задержала подозреваемого в стрельбе в техасской школе

© REUTERS / Gaelen MorseПолицейский автомобиль в районе места убийства Макайи Брайант в городе Колумбус
Полицейский автомобиль в районе места убийства Макайи Брайант в городе Колумбус - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© REUTERS / Gaelen Morse
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Американская полиция объявила о задержании 18-летнего ученика, которого подозревают в том, что он устроил стрельбу в своей школе в штате Техас.
"Подозреваемый взят под стражу без происшествий. Ему предъявлены обвинения в вооруженном нападении с отягчающими обстоятельствами", - сообщила полиция города Арлингтон в Twitter.
При стрельбе пострадали четыре человека. Полиция считает, что применение оружия было спровоцировано дракой между учащимися.
В подозреваемом стрелке опознали 18-летнего Тимоти Симпкинса, который скрылся с места преступления на автомобиле.
 
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